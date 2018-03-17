Почему в Узбекистане власть хочет ограничить количество гостей на свадьбах?

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Всегда найдутся люди, которые скажут, что вы запланировали слишком пышную свадьбу. Но если это голос президента?

В Узбекистане в социальных сетях активно обсуждают правительственный документ, который предлагает радикальные ограничения по празднованию свадеб.

Список гостей на 400 человек и автомобильные кортежи - норма в авторитарной стране Центральной Азии, где 12,8% людей живут за чертой бедности.

Соседний Таджикистан ввел лимиты для гостей в 2011 году.

В проекте предложенных ограничений, который опубликовали в четверг для консультаций с общественностью, предлагают угощать гостей меньшим количеством мяса, а сам список приглашенных уменьшить до 150. Также предлагают запрещать звать нескольких певцов и бронировать много свадебных автомобилей.

Несколько дней назад президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев раскритиковал "бесстыдные" расходы на празднование свадеб, которые семьи не могут себе позволить.

Стоимость свадьбы обходится почти в 20 тысяч долларов в стране, где люди имеют в среднем троих детей, а ежемесячный доход составляет 100-300 долларов США.

Копірайт зображення Alamy Image caption Свадьба в Самарканде, Узбекистан

"Вместо того, чтобы тратить деньги на 20 кг мяса (для вечеринок), лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи", - заявил президент Мирзийоев. Он также пообещал запретить государственным чиновникам участвовать в чрезмерно пышных свадьбах.

Как проходит узбекская свадьба?

Начиная с 7 утра, отец невесты угощает в среднем 500 человек пловом - узбекским национальным блюдом из риса и мяса.

Имам проповедует в течение 20 минут до подачи пищи, музыканты играют традиционную музыку.

Во второй половине дня жених и около 40 друзей забирают невесту и ее подруг из дома на фото и видеосъемку. Они нанимают около 10 лимузинов, каждый стоит $ 200.

Вечером начинается вечеринка в свадебном зале с участием 400 гостей и музыкантов

Расходы начинаются с помолвки и продолжаются даже после свадьбы, когда пара должна пригласить своих новых родственников и подарить им подарки.

Расходы включают покупку мебели, десятки костюмов для невесты и жениха и техники для нового дома.

Многие люди выразили поддержку новым ограничительным мерам в соцсетях.

"Это отличная идея. Благослови тебя Господь. Это поможет предотвратить расточительство. Все будут устраивать похожие свадьбы", - написал один из пользователей Facebook.

"Узбеки становятся рабами за рубежом (зарабатывая деньги как трудовые мигранты). Если законопроект примут, он прекратит рабство", - добавляет другой пользователь.

Но некоторые скептически отнеслись к эффективности ограничений.

"Эта противозатратная свадебная кампания продолжается давно. Однако никто не соблюдает этого. Рыба гниет с головы. Чиновники должны подавать пример", - пишет другой пользователь.

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