Украинцы на Паралимпиаде: подкошенные болезнями, но несломленные

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сборная Украины отправилась на соревнования в ослабленном составе из-за болезни некоторых ключевых спортсменов

В южнокорейском Пхенчхане завершилась 12-я зимняя Паралимпиада. Сборная Украины получила на ней 22 награды - семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

С таким достижением команда заняла в медальном зачете шестое место. Вроде неплохо, но перед вылетом в Корею украинцы декларировали намерение побороться за общую победу.

С другой стороны, несмотря на трудности, с которыми столкнулась команда, такой результат можно назвать положительным.

На прошлых играх украинцы заняли четвертое командное место, хотя золотых медалей тогда было всего четыре.

"Тот результат, который мы показали с семью золотыми медалями - мощный, значимый результат при всех вызовах, которые у нас были", - не вдаваясь в детали, подытожил выступление команды президент паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Проблемы со здоровьем

А вызовы действительно были. И немало. Трудности начались еще перед отлетом в Корею. Из-за болезни осталась дома и проходила курс лечения в столичной больнице "Феофания" 27-летняя Александра Кононова.

Точнее, ее заболевание было настолько непростым, что медики поначалу не могли поставить диагноз. А Кононова - одна из самых титулованных украинских атлеток. На двух предыдущих Паралимпиадах Александра выиграла шесть медалей и четыре из них - золотые.

Также из-за болезни не смог выступить на первой в жизни Паралимпиаде львовянин Василий Кравчук, который тоже должен был выступать в соревнованиях лыжников и биатлонистов среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Титулованная Александра Кононова не поехала на соревнования

Другая титулованная украинка Юлия Батенкова-Бауман соревновательную программу прошла от начала и до конца, но каждый ее выход был усилием воли. Сама спортсменка уже в Пхенчхане призналась, что чувствует себя очень плохо, тяжелая форма насморка не дает дышать и делает каждый выход на старт сложным вдвойне.

Нехорошо на протяжении всего соревновательного пути чувствовал себя и четырехкратный призер Ванкувера-2010 и чемпион Сочи-214 Григорий Вовчинский. Спортсмен из Броваров Киевской области боролся не столько с соперниками, сколько с собой, и даже сократил количество запланированных стартов.

Пресс-служба Паралимпийского комитета Украины опровергла информацию отдельных СМИ о том, что сборную Украины подкосил вирус, подчеркнув, что заболели спортсмены не массово, а отдельные представители индивидуально.

Так или иначе, и без того не слишком многочисленная команда, сократившись на двоих человек, поехала Пхенчхан в количестве 21-го спортсмена и десяти гайдов, проводников незрячих атлетов на дистанции. С наградами домой вернулось более половины спортсменов - 11.

Мультимедалисты

Жаловалась на сложности и 26-летняя харьковчанка Оксана Шишкова. Правда, причиной была не болезнь, а максимальная загруженность.

За исключением одного дня отдыха Оксана тренировалась и стартовала ежедневно. Говорила, что сил нет совсем. Но ее подгонял гайд Виталий Казаков, который выступал для Шишковой одновременно и помощником, и главным мотиватором.

Оксана стала главной мультимедалисткой украинской сборной в Пхенчхане. На предыдущих Играх в Сочи Шишкова завоевала четыре медали, и все они были бронзовыми. Украинка не скрывала, что хочет выиграть золото. Но первые две дисциплины (в биатлоне на 6 км и в лыжных гонках на 15 км) принесли Оксане серебро.

Золото оставалось недосягаемым до тех пор, пока Шишкова не вышла на старт биатлонной гонки на 10 км. Там украинка наконец смогла опередить всех и поднялась на высшую ступень пьедестала. А после дня отдыха харьковчанка доукомплектовала свою коллекцию бронзой в лыжном спринте.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Оксана Шишкова получила больше всего медалей в команде

Еще через день - третье серебро в биатлоне на 12,5 км. А завершила свое выступление Оксана эффектной золотой точкой в ​​эстафете.

Шишкова возвращается домой с шестью медалями - двумя золотыми, тремя серебряными и бронзовой. Все свои награды Оксана еще до старта пообещала посвятить воинам, защищающим территориальную целостность Украины на востоке страны.

Знаменосцу украинской сборной Виталию Лукьяненко было сложнее восстанавливаться после каждого следующего старта в силу возраста.

Как-никак, для Виталия Игры в Пхенчхане - шестые в карьере, и в своих 39 он единственный, кто выступал на всех Паралимпиадах, в которых принимала участие сборная Украины.

Примечательно, что именно Виталий уже на следующее после церемонии открытия утро принес Украине первое золото.

С помощью гайда Ивана Марчищака он победил на дистанции 7,5 км в биатлоне. Второе золото Лукьяненко получил через шесть дней, победив на 15-километровой биатлонной дистанции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виталий Лукьяненко (в центре) принес Украине первое золото

Тем самым, Виталий стал шестикратным паралимпийским чемпионом. Первое свое чемпионство он получил еще в Турине-2006, второе золото взял в Ванкувере, а в Сочи и Пхенчхане победил по два раза.

Всего же на счету Лукьяненко - 12 медалей Паралимпиад. Без наград он возвращался только с первых своих Игр в 1998 году в Нагано.

Командные бойцы

Четыре медали в Корее получила среди стоячих спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата харьковчанка Людмила Ляшенко.

Собственно, именно Людмила в биатлонном спринте завоевала для Украины первую медаль Пхенчхана - бронзу. После еще двух медалей того же достоинства Ляшенко выглядела откровенно уставшей, но смогла собраться и в заключительный соревновательный день торжествовала в составе эстафетной команды.

Собственно, эстафета, которая венчала для украинской сборной Паралимпиаду-2018, стала украшением выступлений команды. В паралимпийском спорте в эстафетных забегах по лыжным гонкам могут принимать участие атлеты с различными нарушениями и разных полов.

Просто в зависимости от обоих этих факторов спортсмены еще до старта получают временные надбавки.

В Украине эстафету начинал незрячий спортсмен из Харькова Юрий Уткин, которого вел по трассе представитель олимпийской сборной по лыжным гонкам в Сочи-2014 Руслан Перехода.

Эти ребята уже имели бронзу на биатлонной дистанции 12,5 км. А в эстафете дуэт создал хороший фундамент, который закрепили Ляшенко, Шишкова и Юлия Батенкова-Бауман.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юлия Батенкова-Бауман жила в Симферополе, а сейчас тренируется в Луцке

Именно золотая награда Батенковой-Бауман, учитывая все факторы, стала одним из ключевых событий Паралимпиады в украинском разрезе.

Дело в том, что на предыдущих трех Играх 34-летняя уроженка Симферополя, которая сейчас живет в Луцке, получила 13 медалей - девять серебряных и четыре бронзовых.

Юлия мечтала о золоте, но состояние здоровья не давало возможности зацепиться за медаль вообще. Когда Батенкова-Бауман давала интервью за день до эстафеты, в ее голосе слышалось отчаяние.

"Делаю все, что могу, но в груди болит, не могу дышать, нос заложен. Стараюсь, но пока не получается ничего", - говорила спортсменка.

Вознаграждение за терпение пришло именно в последний соревновательный день, в заключительной гонке - лыжной эстафете, которую Батенкова-Бауман пробежала очень вдохновенно. Внешне, поскольку состояние спортсменки оставляло желать лучшего.

Чемпионский дуэт

18-летний житель Тернополя Тарас Радь - самый молодой в составе паралимпийской команды Украины спортсмен. Парень всю жизнь фанатично любил спорт, занимался различными видами с ранних лет. Но неправильное лечение привело к тому, что четыре года назад Тарас остался без ноги.

Отчаяние был ужасным, но 14-летний парень смог взять себя в руки и в том же 2014 году начал тренироваться на инвалидной коляске.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тарас Радь стал чемпионом ХII Паралимпиады на средней дистанции - 12,5 км в биатлоне

Работал Тарас настолько добросовестно, что его место в паралимпийской сборной выглядело бесспорным. А в Пхенчхане Радь мог стать медалистом уже в первой своей гонке, но проиграл канадцу Колину Кэмерону, который получил бронзу в биатлонной гонке на 7,5 км, всего десять секунд.

После этого старта специалисты говорили, что у Тараса большое будущее. Но никто и представить не мог, что вершины юный тернополец достигнет так быстро - в следующей же гонке. В условиях шквального ветра Радь проявил главную свою черту - идеальную меткость.

На четырех огневых рубежах он закрыл все 20 мишеней и выиграл на дистанции 12,5 км в биатлоне золото.

На день раньше Тараса чемпионом Пхенчхана стал тот, кто фактически взял над юным спортсменом шефство. Речь идет о 28-летнем николаевце Максиме Яровом, который в Сочи среди спортсменов, которые соревнуются на колясках, взял два серебра и бронзу в биатлоне и лыжных гонках.

На этот раз в Корее Яровой выиграл золото на 15-километровой лыжной дистанции. В предпоследний день Паралимпиады-2018 Максим дополнил медальную коллекцию бронзой в лыжных гонках на 7,5 км.

С олимпийским спокойствием

Еще одно золото в лыжной гонке на 20 км среди стоячих спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата получил черниговец Игорь Рептюх. Этот очень эмоциональный в жизни парень демонстрирует невероятную взвешенность на дистанции.

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Терпение в сочетании с холодным расчетом принесли Игорю бронзу в первый же соревновательный день и серебро уже потом, но в биатлоне. Получив золото, Рептюх, по собственному признанию, воплотил мечту жизни.

Два серебра в биатлоне с помощью гайда Сергея Кучерявого получил житель Винницы Александр Казик. В еще у одного незрячего спортсмена Анатолия Ковалевского - бронза в биатлоне на 7,5 км.

Самым же сентиментальным выглядит серебро 29-летнего броварчанина Григория Вовчинского.

Титулованный спортсмен чувствовал себя в Корее плохо, из-за чего до предпоследнего дня оставался вне тройки призеров.

Получив же серебро среди стоячих спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках на 10 км, Григорий расчувствовался: "Вчера вечером разговаривал по видеосвязи с дочкой. "Папа, правда ты привезешь мне медаль?" - спросил ребенок. Как я мог ей отказать?"

Стоит отметить, что семь золотых наград - это повторение установленного сборной Украины на зимней Паралимпиаде в Турине-2006 национального рекорда.

Несмотря на трудности, украинцы доказали, что считались одним из главных фаворитов Игр в Пхенчхане не зря.