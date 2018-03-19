Какие проблемы решат дома, напечатанные на 3D-принтере?

Копірайт зображення New Story Image caption Строительство дома заняло 48 часов и обошлось в 10 тысяч долларов

На задворках домов для богатых в Техасе приютилась постройка, которая может дать надежду на собственное жилье и куда менее обеспеченным людям.

Каждую ночь в общей сложности более миллиарда человек по всему миру проводит без надежной крыши над головой.

Однако пара компаний, работающих над решением этой проблемы, рассчитывают, что их модель 3D-печати одноэтажных домов может дать таким людям не просто достойный ночлег, но и в целом прекрасное место для жизни.

Я прогулялся по такому дому, представленному на Юго-западном фестивале технологий в Остине, штат Техас. Это экспериментальное здание, выстроенное специально для демонстрации инновационной концепции доступного жилья, появилось в результате сотрудничества строительной фирмы Icon и благотворительной организации New Story, которая занимается решением жилищной проблемы в развивающихся странах.

Для трехмерной печати такого дома общей площадью 650 кв. футов (около 60 кв. м) потребовалось бетона примерно на 10 тысяч долларов. На сам процесс "строительства" ушло ровно двое суток.

В будущем компании намерены еще больше снизить стоимость постройки за счет серийного производства - тогда бетон, например, можно будет закупать большими партиями по оптовым ценам, - а также за счет доработки 3D-принтера.

Время постройки тоже планируется уменьшить - в идеале его хотят довести до 12 или хотя бы 24 часов.

Image caption Трехмерный принтер выглядит как большая металлическая рама на рельсах

В этом году проект отправится в Сальвадор для возведения пробных домов. Если все пройдет успешно, в 2019 году там начнется строительство целого микрорайона из 100 жилых зданий.

"Если все сработает, то это в прямом смысле изменит сам принцип строительства жилья, - говорит Бретт Хэглер, глава и сооснователь New Story. - С нашей стороны было бы просто безответственно не попробовать".

Дом из шланга

Как и при мелкомасштабной 3D-печати, принтер работает путем медленной подачи материала, укладывая его слой за слоем. В данном случае это строительный раствор, похожий на бетон.

Высота и ширина здания ограничены размерами огромного металлического каркаса-принтера, который должен вместить под собой весь дом. После установки принтер работает автономно, выполняя заданную программу.

"С помощью этого механизма можно печатать здания высотой до 11 футов (3,35 м)", - говорит глава Icon Алекс Ле Ру.

Копірайт зображення New Story Image caption Дом возводится из материала, похожего на бетон, и строится слой за слоем

"Он движется по рельсам, как поезд. [Под каркасом] можно построить множество домов - один рядом с другим - или просто один очень длинный дом", - объясняет он.

Робот следует чертежу, созданному при помощи компьютерного моделирования. А это значит, что будущие владельцы смогут сами спланировать устройство своего дома или выбрать планировку из уже имеющегося набора готовых чертежей.

Зайдя внутрь, я очутился в небольшом, но вполне функциональном жилище. Оно совершенно не было похоже на лачугу - это полноценное здание, которое выглядит устойчивым к погодным катаклизмам и не слишком восприимчивым к износу.

К моменту моего визита там только началась работа над внутренней частью дома. Шумная команда занималась укладкой деревянной крыши, вставляла окна и доводила до ума более мелкие детали. Через несколько часов дом будет готов, в него проведут воду и электричество, а потом обставят мебелью.

Бетонная эстетика остается довольно очевидной - и, в зависимости от вашего вкуса, может восприниматься как нечто холодное и грубое или же как нечто стильное и минималистичное. Лично я склоняюсь ко второму определению - для большинства людей, за огромные деньги снимающих жилье в одном из перенаселенных мегаполисов мира, это дом наверняка будет выглядеть привлекательно.

"Уважение и достоинство"

Но пока проект ориентирован на тех, кто нуждается в таком жилье больше всего.

Постройка 100 домов в Сальвадоре в основном будет финансироваться за счет пожертвований Кремниевой долины.

Копірайт зображення New Story Image caption В доме есть электричество и водопровод

Однако дома не будут раздавать бесплатно.

"Будущие жильцы уже согласились заключить договор на беспроцентную ипотеку, которую они будут выплачивать в течение примерно 10 лет", - поясняет Хэглер.

Выходит около 30 долларов в месяц. По данным министерства экономики Сальвадора, в сельских районах страны средняя ежемесячная зарплата - в районе 360 долларов.

"Причем эти средства пойдут не нам, - уточняет он. - Они будут накапливаться в общественном фонде".

Деньги из этого фонда пойдут на строительство других подобных домов в будущем или на текущий ремонт уже построенных. Хэглер говорит, что такая ипотечная модель будет культивировать в обществе жильцов "уважение и достоинство".

Новые рабочие места

Автоматизация строительства может негативно отразиться на рынке труда в Сальвадоре, признает Хэглер, так как строители рискуют остаться без работы. Однако он считает, что нужно смотреть шире.

Image caption Бретт Хэглер привезет проект в Сальвадор в этом году

"Наш опыт показывает, что чем скорее семья получает нормальное благоустроенное жилье, тем скорее ее члены могут начать получать доход. Или взять микрокредит и открыть собственный бизнес", - объясняет он.

"Как можно скорее расселить семьи - это значительно более умный способ создать новые рабочие места, чем просто предоставлять людям работу в строительном секторе", - уверен Хэглер.

При этом он надеется, что местные строители смогут переключиться и на работу с трехмерными принтерами, а падение цен на жилье приведет к резкому росту спроса, что потребует большего количества домов.

А что делать с демонстрационным экземпляром здания в Остине, Хэглер уже придумал: он планирует сдавать дом в краткосрочную аренду, разместив его на сайте AirBnb.

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