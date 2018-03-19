Эксперты проверят "солсберийский яд"

Копірайт зображення EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия Скрипаль остаются в критически тяжелом состоянии в больнице

Международные эксперты должны оценить тип нервно-паралитического вещества, которое применили для отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Команда из Организации за запрещение химического оружия (ОЗХО) посетит военную исследовательскую базу в Портон Дауне в английском графстве Уилтшир.

На сайте организации специалисты сообщают, что вещество впервые была разработано россиянами.

Однако президент Путин назвал чушью идею, что кто-то из России мог это совершить накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу.

Выступая после своей четвертой победы на президентских выборах, он настаивал на том, что Россия уничтожила все свое химическое оружие.

Министр иностранных дел Борис Джонсон ранее обвинил Москву в хранении ядовитого вещества, которое было применено во время нападения.

Делегация ОЗХО, базирующаяся в Нидерландах, также встретится с детективами по данному делу.

Великобритания пригласила их, чтобы провести независимую проверку примененного ядовитого вещества. Результат проверки будет как минимум через две недели.

Версия о системе вентиляции

66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия Скрипаль остаются в критически тяжелом состоянии в больнице. Их нашли на скамейке возле торгового центра в Солсбери, где они посетили бар и ресторан.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты из ОЗХО наведаются в Портон Даун

Лондонская полиция рассматривает нападение как попытку убийства.

Правоохранители возобновили запрос на поиск пассажирского автомобиля г-на Скрипаля BMW 320D с регистрационным номером HD09 WAO.

Согласно источникам ABC News в США, г-н Скрипаль и его дочь, возможно, были отравлены через систему вентиляции автомобиля.

Полиция утверждает, что они исследовали 762 вещественных доказательства и просмотрели 4000 часов видеоматериалов.

Офицеры заявили, что "у них есть хороший прогресс в том, чтобы провести тщательное расследование, которое может продолжаться недели и месяцы".

Следующие шаги

Премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что на прошлой неделе военные подчеркнули, что ядовитое вещество, известное как "Новичок", было разработано Советским Союзом.

Выступая на шоу Эндрю Марра на BBC, Борис Джонсон сказал: "У нас есть данные, что в течение последних десяти лет Россия не только исследует нервно-паралитические вещества для убийств, но также создает и накапливает их".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полиция утверждает, что их расследование продлится около месяца

В субботу министерство иностранных дел России заявило, что британский персонал будет выслан из Москвы в течение недели в ответ на решение Великобритании выслать 23 российских дипломата.

Там также заявили, что закроют Британский совет в России, который способствует развитию культурных связей между народами, и консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

Премьер-министр заявила, что правительство Великобритании рассмотрит следующие шаги "в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами".

Тем временем, руководитель теневой генпрокуратуры Великобритании Шами Чакрабарти вновь подтвердила позицию Лейбористской партии, что инцидент был либо "потерей контроля" российским государством, либо "злонамеренной направленной атакой".

Джон МакДоннелл, казначей теневого правительства, заявил, что лейбористы дали "конструктивную критику" в ответ на инцидент, в то время как другие "не правы".

Он сказал в воскресенье: "Мы поддерживаем именно то, что сказала премьер-министр, и осуждаем за это Россию, осуждаем их".

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