Пилот и герой: что известно об обстоятельствах смерти Владислава Волошина

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29-летний Владислав Волошин, бывший военный пилот и руководитель николаевского аэропорта, выстрелил себе в грудь дома в воскресенье, 18 марта.

Он не оставил предсмертной записки, не сказал ничего ни родным, которые были рядом, ни медикам, которые еще живым привезли его в больницу, где он и умер.

Жена Волошина рассказала правоохранителям, что в последнее время муж был подавлен, но почему - она не знала.

Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство" и планирует рассмотреть все версии, которые могли привести к трагедии, в том числе ситуацию, связанную с николаевским аэропортом.

ВВС Украина рассказывает, кто такой Владислав Волошин, и что произошло в Николаеве.

Военный пилот, народный герой

Владислав Волошин служил в 299 бригаде тактической авиации в Николаеве. На истребителе Су-25 в 2014 году он совершил 33 боевых вылета против пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Летом 2014 года его самолет сбили над подконтрольной боевиками территории.

"Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы во время катапультирования у самой земли. И еще одно чудо - раненый вырвался из облавы к своим", - рассказывал о спасении Волошина журналист и его друг Юрий Бутусов.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Портрет Волошина с выставки в Администрации президента

Летчик получил орден "За мужество" III степени и награду "Народный герой Украины". Его портрет экспонировался в Администрации президента на выставке, посвященной 16 героям АТО.

В 2014 году Россия обвиняла Волошина в том, что он сбил малайзийский боинг МН17, в котором погибли 298 человек.

Международная следственная группа российскую версию о причастности Волошина опровергла, доказав, что самолет уничтожила российская ракета "Бук".

"Волошин - это человек, которого несколько раз сбивали, он пережил давление, когда россияне сказали, что он сбил "Боинг", и он это все нормально перенес. Но не остался служить, его не устраивало качество службы", - рассказал ВВС News Украина волонтер Тарас Чмут, который был знаком с пилотом.

Скандал вокруг аэропорта

После отставки из армии Волошин стал заместителем директора николаевского коммунального аэропорта, который местные власти решили отремонтировать и превратить в международный.

Однако с реконструкцией аэропорта сложилась несколько сомнительна история - ремонт начали без тендера, который провели только через полгода, а потом сразу отменили. В декабре за взятки был задержан директор аэропорта, после чего обязанности директора исполнял Волошин.

На Волошина могли давить из обладминистрации в связи с этой проблемой с реконструкцией, предположил в разговоре с ВВС News Украина местный журналист Андрей Лохматов, который расследовал скандал в аэропорту.

Копірайт зображення unian Image caption Так выглядел аэропорт в 2013 году

"Коллеги из аэропорта рассказывают, что в последнее время председатель ОГА Алексей Савченко потребовал от Волошина подписать акты выполненных работ и заплатить частной компании "Житлопромбуд-8", которая без тендера и какой-либо документации отремонтировала почти треть аэропорта. Волошин отказывался", - рассказал Андрей Лохматов.

Журналист обнародовал вероятную переписку Волошина с бывшим коллегой, где он якобы жалуется на недоразумения с чиновниками ОГА и рассказывает о суицидальных мыслях.

Председатель ОГА Алексей Савченко вторую неделю находится на больничном. Он назвал чушью информацию о миллионных тендерах в аэропорту. Его заместитель Валентин Гайдаржи в разговоре с журналистами отрицал давление на Владислава Волошина и заявил, что не знает, что имеет в виду коллектив аэропорта.

По его словам, в облгосадминистрации вообще не просили частную компанию "Житлопромбуд-8" проводить ремонт аэропорта. Но при этом знали, что они ремонтируют аэродром.

Ничего подозрительного накануне

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Портрет Волшина (первый слева) на выставке аэропорта "Борисполь"

Коллеги из аэропорта, с которыми общался Лохматов, не видели ничего подозрительного в поведении Волошина накануне его самоубийства - он был спокоен, в субботу ездил покупать одежду, имел планы на следующую неделю.

"Что-то произошло в воскресенье, что-то заставило Владислава Волошина осуществить те суицидальные мысли", - считает журналист.

Копірайт зображення facebook.com/butusov.yuriy Image caption "Он не позволял себе раскисать, никаких депрессий не было и в помине, и вел себя всегда как образцовый офицер", - вспоминает Юрий Бутусов Владислава Волошина

Его угнетала невозможность летать, рассказывает о пилоте его знакомый Тарас Чмут, но унего было много планов, и еще месяц назад он искал новое съемное жилье для семьи.

"Он хотел летать, придумал план, что закончит аэропорт, и пойдет на курсы летчиков гражданской авиации. Ни о каких врагах или о неразрешимых проблемах я от него не слышал, мы разговаривали в конце февраля", - написал о Волошине в Facebook его друг Юрий Бутусов.