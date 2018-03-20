Данилюк: если бы Минфин не ломал схемы, нас бы все любили

Image caption Александр Данилюк утверждает, что реформа налоговой и таможенной политики будет продолжаться, хоть правительство и отменило два реформаторских постановления

2018 год должен дать ответ на вопрос, будет ли Государственная фискальная служба (ГФС) действительно реформирована, включая региональные таможни, процедуры администрирования налогов и органы расследования экономических преступлений.

Впрочем, начался этот год с того, что Кабмин при отсутствии профильного министра финансов Александра Данилюка отменил два постановления, которые закладывали фундамент для перезагрузки ГФС.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложенная в этих актах реформа "абсолютно бессмысленная" и требует "многих изменений в законодательстве".

В то же время вспыхнул конфликт между Александром Данилюком и ГПУ, которая заявила о намерении проверить причастность Данилюка и его заместителя Юрия Буцы к "преступлениям экс-президента Виктора Януковича".

В интервью BBC News Украина г-н Данилюк рассказал, как он видит дальнейщее реформирование таможен и налоговой, сотрудничество с МВФ и судьбу конфискованных денег Януковича.

О "сопротивлении реформам"

BBCNews Украина:Как долго вы планируете работать в правительстве Владимира Гройсмана, учитывая ваш конфликт с Генпрокуратурой и профильным комитетом парламента?

Александр Данилюк: Если обращать внимание на все конфликты и всех, кто их хочет инициировать, то не будет времени на работу. Сейчас у министерства и у меня как министра очень много задач. Я не считаю, сколько месяцев, дней буду на этом посту. Лет, наверное, нет.

Если бы мы здесь просто сидели и имитировали какую-то деятельность, то нас бы все любили: и ГПУ, и некоторые депутаты

Эти конфликты напрямую связаны с тем, что мы делаем. Если бы мы здесь просто сидели и имитировали какую-то деятельность, то нас бы все любили: и ГПУ, и некоторые депутаты.

Наша команда работает, чтобы ломать схемы, чтобы коренным образом реформировать ключевые сферы нашей жизни. Кто-то от этого теряет либо влияние, либо деньги.

BBCNews Украина: Если ваша команда все делает правильно, почему до сих пор не началась институциональная реформа Государственной фискальной службы (ГФС)?

А. Д.: Мы начали несколько важных проектов. В чем-то у нас есть значительный прогресс, а где-то есть сильное сопротивление, которое мешает двигаться. Но я не отступаю. Там, где есть сопротивление, я собираю больше ресурсов.

Это касается и реформы ГФС.

BBCNews Украина:Как эту реформу можно осуществить, если Кабмин отменил два постановления, которые закладывали основы для нее?

А. Д.: Давайте комплексно посмотрим на реформу ГФС. Она имеет несколько составляющих. Во-первых, это реформа таможни, отдельно это реформа налогового направления, в частности изменение процессов и набор новых людей.

Еще одна составляющая - это ликвидация налоговой милиции. Уже больше года она работает вне закона.

В прошлом году мы запустили несколько инициатив, которые убирают коррупцию.

Моя задача - убрать налоговую милицию, этот репрессивный орган

Это внедрение прозрачного и автоматического механизма возмещения НДС. Кроме того, мы внедрили "единое окно" в тестовом режиме. Это упрощенный алгоритм растаможки. В этом году мы запустили это на всех таможнях.

Третье направление реформы - это изменение налоговой политики. Мы боремся со злоупотреблением.

У нас до сих пор много денег выводится в оффшоры. Для этого используются или договора с низкими ставками, или другие механизмы. Мы меняем процедуры, в частности вводим стандарты BEPS (стандарты по предотвращению выведения прибыли за границу без уплаты налогов или с минимальным налогообложением. - Ред.).

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Данилюк настаивает на институциональной реформе ГФС, Владимир Гройсман считает "бессмысленной" ее нынешнюю концепцию

BBC News Украина: В рамках этих инициатив в основном речь идет о переводе процедур в электронный режим. Этого действительно достаточно для того, чтобы можно было говорить о реформе ГФС?

А. Д.: Давайте мы зафиксируем то, что ключевое - это люди. Настоящих изменений не будет, пока в организации работают люди, которые деньги из бизнеса выжимают, а не стремятся быть сервисной службой.

Моя задача - убрать налоговую милицию, этот репрессивный орган.

BBC News Украина:Без поддержки парламента и Кабмина, которой сейчас, судя по всему, не хватает, это возможно сделать?

А. Д.: Без поддержки правительства это не делается, без поддержки парламента создать службу финансовых расследований невозможно.

О судьбе "денег Януковича"

BBC News Украина:Существуют опасения, что государству придется возвращать часть конфискованных денег Януковича. Это может случиться, если оффшорные компании, на чьих счетах хранились средства, смогут доказать в суде незаконность их экспроприации. Так будут ли полностью освоены государственным бюджетом эти конфискованные 1,5 млрд долларов? Каков ваш прогноз?

А. Д.: Деньги мы получили в бюджет еще в прошлом году. Парламент распределил часть из них, то есть определил, на что они могут пойти. Мы, соответственно, обеспечивали финансирование. На самом деле часть денег не успели реализовать, но это будет сделано в этом году.

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BBC News Украина:Вы считаете, что иски оффшорных компаний, на чьих счетах были эти деньги, против Украины не ставят под угрозу всю эту конфискацию?

А. Д.: Смотрите, я не юрист. Я - министр финансов. Парламент решил, как их использовать. Это даже не решение министерства финансов. Я делаю. Ваш вопрос лежит в юридической плоскости.

Если есть какие-то риски, то это функция правоохранительных органов, которые занимаются этим вопросом. Пусть они выполняют свои функции.

О сотрудничестве с МВФ

BBC News Украина:Украина имеет шансы получить новую программу сотрудничества с МВФ в 2019 году, когда закончится действие нынешней?

А. Д.: Это зависит от инициативы Украины. Сейчас мы ее еще не озвучивали, пока нет смысла об этом говорить. Еще год будет действовать нынешняя программа. Должны ее успешно завершить.

Мы можем инициировать новую программу, но можно и не делать этого. Если пойдем по этому пути, то ее нужно хорошо продумать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В январе этого года в Давосе президент Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уверяли, что нашли общий язык. Впрочем, Украина до сих пор не получила очередной транш. МВФ ожидает от Украины создания эффективного антикоррупционного суда

Нынешняя программа была направлена ​​на стабилизацию и внедрение ключевых реформ, которые меняют страну. Некоторые будут внедряться годами, например, медицинская реформа.

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BBC News Украина:Какие требования действующей программы сотрудничества с МВФ Украина категорически не выполняет?

А. Д.: Нет такого, чего бы Украина категорически не выполняла. Выполнение нынешней программы я оцениваю ни положительно, ни отрицательно. Мы должны уже получить пятый транш от МВФ.

BBC News Украина:И не получили до сих пор. Значит, есть проблемы.

А. Д.: Это проблемы с задержкой выплаты, но это не значит, что мы что-то категорически не выполняем. Реализация определенных мероприятий требует много времени, не везде есть соответствующие возможности, концентрация реформаторского потенциала.

Сейчас на повестке дня - создание антикоррупционного суда, одна из самых сложных реформ. Вопрос не только в законе, но и в том, как он будет внедрен

В течение последнего года мы реализовали несколько сложных реформ, которые требовали усилий не только профильных министерств. Мы, кстати, подключались полностью к ним.

Сейчас на повестке дня - создание антикоррупционного суда, одна из самых сложных реформ. Вопрос не только в законе, но и в том, как он будет внедрен.

Сейчас все борются с коррупцией. Это превратилось в национальное шоу, но хоть кто-то был наказан? У нас почти каждый день с кого-то снимают уголовную ответственность.

Этот суд, если будет правильно запущен, даст ответы на эти вопросы.

О коррупции на таможнях

BBC News Украина:Многие сетуют на проблему коррупции и "круговой поруки" на региональных таможнях. Вы верите в то, что такие схемы возможно сломать?

А. Д.: Да, однозначно. Главное - это поменять людей, то есть тех, кто, работая в этой сфере, встроился в эти коррупционные схемы. Заменить их, выбрать кадры по новой процедуре и обеспечить контроль за их деятельностью - это наша ключевая задача.

Эти таможни де-факто распределены между группами интересов. Как это сломать? Кроме замены людей, нужно переиначить механизмы подчинения. Их следует централизовать.

Разные таможни растаможивают разные типы товаров. И их нельзя сравнить. Должны быть единые процедуры, чтобы мы могли сравнивать.

Далее должно действовать "единое окно" не только на таможнях, но и в пограничной службе и еще нескольких контролирующих органах. Они участвуют в проверках грузов. "Единое окно" будет побуждать их всех взаимодействовать.

Кроме того, мы должны поставить сканеры, которые помогут определять, насколько содержимое фур соответствует тому, что задекларировано.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Александр Данилюк работает в должности министра финансов с апреля 2016 года

BBC News Украина:По вашей оценке, сколько процентов от того, о чем вы рассказали, сегодня в Украине хотя бы начало воплощаться в жизнь?

А. Д.: "Единое окно" с 1 февраля этого года мы запустили. 80% всех операций проходят через него.

Государственная фискальная служба несколько раз объявляла тендеры на закупку сканеров. Они (тендеры. - Ред.) "сбиваются" другими компаниями. Есть несколько вариантов: либо хотят продвинуть свои сканеры, либо вообще затормозить процесс установки такого оборудования на государственной границе.

Неважно, что является причиной. Сканеры должны быть установлены. Будем разбираться, кто это делает. Мы теряем миллиарды.

BBC Украина обратилась в Государственную фискальную службу с просьбой объяснить, почему ведомство до сих пор не закупило сканеры для региональных таможен. В ГФС ответили, что в прошлом году там провели три процедуры открытых торгов, из которых две были отменены "в связи с отклонением всех тендерных предложений".

В ГФС также заверили, что для того, чтобы исключить отмену закупки сканеров, инициируют внесение изменений в тендерную документацию.

"Эра олигархов останется в прошлом"

BBC News Украина: В соседней Польше смогли предотвратить появление олигархов, не допустив в государственной финансовой системе различных преференций для отдельных предприятий или бизнесменов, а именно: субсидии, заниженные закупочные цены, нерыночные тарифы. В Украине в течение четверти века вся экономика вокруг этого выстраивалась. Эти инструменты в государственных финансах еще сохраняются?

А.Д.: Железная дорога уже изменила подходы к тарифообразованию и продолжит это менять.

Мы должны показать, что строим новую страну. Эра олигархов останется в прошлом. Отныне им понадобится очень много капитала, чтобы сохранить свой бизнес

Что касается тарифов, то любое кросс-субсидирование (занижение цены на одни товары и компенсация разницы между этой ценой и рыночной за счет завышения цен на другие товары. - Ред.) убирается. Уже нет такого, что, например, для ферросплавов действует один тариф, а для других сплавов - другой.

Минфин инициировал монетизацию субсидий, которая позволит нам окончательно устранить злоупотребления в сфере поставок газа.

В феврале мы приняли новый закон о приватизации. Этот закон полностью меняет подходы к приватизации. Не будет возможности прописать условия под конкретного покупателя.

Это должно восстановить доверие граждан и инвесторов. Мы должны показать, что строим новую страну. Эра олигархов останется в прошлом. Отныне им понадобится очень много капитала, чтобы сохранить свой бизнес.

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