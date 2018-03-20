Копірайт зображення AFP Image caption Каждая четвертая жертва войны в Сирии среди гражданского населения - ребенок

Почти 400 тысяч человек остаются в контролируемом повстанцами сирийском анклаве Восточная Гута в пригороде Дамаска.

Несмотря на объявленную гуманитарную паузу для вывода мирных жителей, бомбардировки анклава продолжаются.

По данным Сирийского центра политических исследований (SCPR), гражданская война, идущая с 2011 года, унесла жизни более 470 тысяч человек.

За последние несколько недель в Восточной Гуте, согласно данным организации, погибли 719 человек.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что Сирию были вынуждены покинуть 5 млн человек.

Копірайт зображення AFP Image caption В Восточной Гуте остается около 400 тысяч граждан

Эти десять вопросов помогут понять, что происходит в настоящее время в Сирии.

1. Что происходит в Восточной Гуте?

В феврале правительство Сирии и его союзники активизировали военные действия на территориях, подконтрольных повстанцам, в том числе в Восточной Гуте, которая находилась под контролем оппонентов режима сирийского президента Башара Асада с 2012 года.

Территория неоднократно подвергалась бомбардировкам, которые только за последние недели унесли жизни более тысячи мирных жителей. По оценкам ООН, 76% жилых зданий в Восточной Гуте разрушены, а большинство из 400 тысяч жителей анклава сейчас живут в подземных убежищах.

Копірайт зображення EPA Image caption 76% жилых домов в Восточной Гуте разрушены

Правительственные войска обвиняют в использовании химического оружия во время ударов. В конце февраля один ребенок погиб и еще 13 человек испытывали трудности с дыханием и головокружение - у них наблюдались симптомы, которые возникают при использовании хлора.

Власти отрицают эти обвинения, звучащие не впервые. В августе 2013 года западные спецслужбы обвинили Дамаск в использовании вещества нервно-паралитического действия зарин в Гуте, что могло стать причиной гибели сотен людей.

Башар Асад отвергал обвинения и обвинял мятежников в нападениях. При этом он согласился уничтожить остающиеся запасы химического оружия в Сирии. Несмотря на это, Организация по запрещению химического оружия продолжает сообщать о химических атаках в Сирии.

Восточной Гуте необходимо также справиться с гуманитарным кризисом. Гуманитарная помощь пришла туда лишь 5 марта, в то время как цены на основные продукты вроде риса и хлеба в последнее время значительно выросли.

Недоедание среди детей достигло рекордного уровня: почти 12% детей младше пяти лет голодают.

2. Какова реакция международного сообщества?

ООН провозгласила 30-дневное перемирие в Восточной Гуте 24 февраля, и оно сразу же было нарушено. Международное давление заставило Россию, главного союзника Асада, ввести гуманитарную паузу, однако Гуту продолжают обстреливать.

Российский план предусматривал ежедневную паузу продолжительностью пять часов, она должна была позволить мирным жителям покинуть анклав по коридору, организованному сотрудниками гуманитарных организаций.

Гуманитарная помощь до жителей Восточной Гуты дошла только 5 марта, когда в анклав прибыли 46 грузовиков с продуктами и медикаментами. Из-за боевых действий они вынуждены были развернуться до того, как вся помощь была доставлена.

Копірайт зображення AFP Image caption Почти 12% детей младше пяти лет в Сирии голодают

3. Какова роль России?

О гуманитарной паузе объявил российский президент Владимир Путин; это говорит о том, что Москва принимает решения раньше сирийских властей.

Россия играет ключевую роль в сирийской гражданской войне - именно поддержка с воздуха помогает сдерживать повстанцев и позволяет сирийским правительственным войскам отвоевывать новые территории.

Несмотря на гуманитарную паузу, Россия заявляет, что продолжит атаковать силы "джихадистов".

4. Каков возможный исход войны?

В феврале гражданская война усилилась из-за стремления Дамаска вернуть под свой контроль территории, контролируемые повстанцами.

Некоторые эксперты считают, что изначальный смысл конфликта - восстание против Асада - постепенно сходит на нет.

Кроме того, свое влияние на территории Сирии и Ирака потеряла экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) - хоть она и не разгромлена полностью.

Копірайт зображення AFP Image caption Соглашение о прекращении огня не соблюдается

Пока правительственные войска работают на пределе своих возможностей, в Сирии происходят и другие сражения.

Яркий пример - Африн на северо-западе страны, который был мишенью бомбардировок Турции в январе в качестве меры по сдерживанию курдов.

Часть сирийских территорий у границы с Турцией контролируется курдами, и Анкара напугана желанием независимости этнического меньшинства этого региона, которое составляет от 15 до 20% турецкого населения.

На юго-западе Израиль в очередной раз демонстрирует, как сирийский конфликт приводит к "непрямым войнам" между давними соперниками в регионе.

5. Что было в Сирии до конфликта?

До начала ожесточенных протестов против режима Асада многие сирийцы жаловались на высокий уровень безработицы, коррупцию среди чиновников и отсутствие политических свобод.

В марте 2011 года подростки, которые написали антиправительственные лозунги на стенах школы в городе Дераа, вдохновившись "арабской весной" в соседних странах, были арестованы силами безопасности.

Инцидент вызвал протесты по всей стране, которые жестко подавлялись правительственными силами, в том числе путем применения оружия. Напряженность нарастала, и на улицу выходило все больше людей, требующих отставки Асада.

Копірайт зображення Reuters Image caption Гражданская война началась в 2011 году, конца ей пока не видно

6. Как началась война?

Яростные репрессии в отношении протестующих заставили оппозиционные силы взять оружие в июле 2011 года.

Несмотря на обещание президента "раздавить" то, что он назвал "терроризмом, получающим финансирование из-за рубежа", насилие в Сирии возрастало: группы повстанцев объединились в сотни бригад для борьбы с правительственными войсками и взяли под контроль деревни и города.

В 2012 году боевые действия достигли Дамаска и второго по значимости города Сирии - Алеппо.

К этому времени конфликт перерос в нечто большее, чем противостояние между правительством и оппозицией. Он стал межконфессиональным: суннитское мусульманское большинство боролось против алавитов - меньшинства, которое контролировало страну.

Это вовлекло в конфликт другие страны.

Копірайт зображення Reuters Image caption Один из главных анклавов оппозиции Хомс понес большие потери

В июне 2013 года в докладе ООН говорилось, что примерная численность погибших составляет 90 тысяч человек.

7. Кто с кем воюет?

Вооруженные повстанцы сильно менялись с момента начала конфликта. Умеренная и светская оппозиция утратила влияние в пользу радикальных и джихадистских групп, включающих в себя так называемое "Исламское государство" (запрещена в России) и "Фронт ан-Нусра", связанные с "Аль-Каидой".

Бойцы ИГ создали "войну внутри войны", выступая против умеренных мятежников и "Фронта ан-Нусра". Сейчас деятельность группировки ограничена, хотя она и продолжает наносить спорадические удары.

Другая сторона конфликта - курдские военные, которым на севере Сирии США помогают оружием и воздушными ударами.

В 2015 году Россия начала бомбардировки в Сирии, помогая режиму Асада после серии поражений. Вместе с поддержкой ливанской "Хезболлы", поддерживаемой Ираном, это помогло восстановлению режима.

Самой большой победой, которой содействовала Россия, было возвращение контроля над Алеппо, который был одним из опорных пунктов оппозиции, в декабре 2016-го.

Копірайт зображення Reuters Image caption Поддержка Путина помогла Асаду

8. Как еще участвует международное сообщество?

Во время президентства Барака Обамы США обвиняли Асада в зверствах и настаивали на сложении его полномочий в качестве условия мира.

Когда президентом стал Дональд Трамп, позиция изменилась. Его правительство сосредоточилось на борьбе с ИГ. Однако после предполагаемой химической атаки в контролируемом повстанцами городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года Трамп применил более жесткий подход к Асаду и даже помогал атакам оппозиции.

Но самым влиятельным игроком остается Россия, которая поддерживаает Асада из-за своих военных интересов. В Сирии находятся российские морские и авиационные базы.

Шиитский Иран также поддерживает Асада. Сирия - основной путь, по которому Иран отправляет оружие своему союзнику - ополченцам "Хезболлы" в Ливане. "Хезболла" направила тысячи бойцов для поддержки сирийских правительственных сил.

Предположительно, Тегеран потратил миллиарды долларов на поддержку войск Асада.

Копірайт зображення Reuters Image caption ИГ воевала в Сирии и собиралась провозгласить халифат, однако растеряла основные завоеванные территории

С другой стороны, Саудовская Аравия - главный противник Ирана на Ближнем Востоке - шлет помощь повстанцам, даже наиболее радикальным из них.

Хотя Турция и поддерживала некоторые группы сирийской оппозиции, она выступает против курдов. Турция атакует их позиции, считая сирийских курдов союзниками Рабочей партии Курдистана. Эта военизированная группа в Турции участвует в вооруженном конфликте с Анкарой уже десятилетия.

9. Почему война идет так долго?

Основная причина - участие зарубежных стран.

Военная, финансовая или политическая поддержка режима или оппозиции прямо влияет на длительность и эскалацию конфликта в Сирии.

Эксперты также указывают на то, что внешнее вмешательство усиливает межрелигиозные конфликты.

Раскол между суннитами и алавитами подпитывает зверства с обеих сторон, и результат - не только потерянные жизни, но и разрушенные сообщества, из-за чего надежда на мирное разрешение улетучивается.

Копірайт зображення Reuters Image caption Умеренные повстанцы получают помощь западных стран

10. Каковы последствия этой войны?

Точных цифр по жертвам нет, однако Сирийский центр политических исследований говорит о 470 тысячах погибших, ООН заявляет о 400 тысячах.

Копірайт зображення Reuters Image caption Нет точной статистики жертв в Сирии

ООН утверждает, что более пяти миллионов людей бежали из Сирии, и по меньшей мере 12 миллионов - половина населения страны - вынуждены были оставить свои дома из-за конфликта.

Это самый массовый поток сирийских беженцев за последние годы, и напряжение растет для соседних стран - Ливана, Иордании, Турции и других, принимающих беженцев.

Как минимум 10% беженцев искали убежища в Европе, из-за чего там разгорелись споры об ответственности и обязанностях стран.

Копірайт зображення Reuters Image caption Треть сирийцев живет за чертой бедности

По прогнозам ООН, гуманитарная помощь необходима 13,5 млн человек в Сирии, включая шесть миллионов детей. Стоимость такой помощи составит $3,2 млрд.

Там также утверждают, что у 70% сирийского населения нет доступа к питьевой воде, а каждый третий сириец живет за чертой бедности. Минимум два миллиона детей не ходят в школу.

Ситуация в более нестабильных регионах особенно тяжелая, так как конфликтующие стороны не пускают к себе гуманитарные организации.

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