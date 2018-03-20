Ближний космос и холодные течения: что будут изучать на "Вернадском"

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Украинские полярники уже 23 года проводят исследования в Антарктике

Впервые почти за 20 лет в украинском Национальном антарктическом центре (НАНЦ) сменился руководитель.

С февраля его возглавил Евгений Дикий - биолог и морской эколог, который долгое время работал в разных научных учреждениях, а в 2014 году воевал в составе батальона "Айдар".

Украинские исследования в Антарктике обычно преподносятся как серьезный научный успех Украины.

Впрочем, Евгений Дикий говорит, что на самом деле международное значение имеют лишь единичные проекты, а станцию "Академик Вернадский" иногда даже не упоминают в обзорах научных исследований в Антарктиде.

Почему так произошло и какие перспективы имеет украинская наука на "белом континенте", новый руководитель НАНЦ рассказал BBC News Украина накануне отъезда очередной украинской антарктической экспедиции.

Image caption До февраля 2018 года Евгений Дикий работал в Украинском научном центре экологии моря и исполнял обязанности директора Украинского научно-исследовательского института Мечникова в Одессе

Не обозначили на карте

BBC News Украина: Какова ситуация с научными исследованиями на "Вернадском"? Насколько они релевантны с точки зрения международной науки?

Евгений Дикий: Реальное достижение в том, что станцию удалось сохранить, учитывая, какие времена пережила страна.

Как завхозы и логисты мои предшественники справились очень хорошо.

• Спасти "Академика Вернадского"

Но центром руководили не ученые.

Мой предшественник - отставной генерал (бывший многолетний руководитель НАНЦ Валерий Литвинов - генерал-майор запаса. - Ред.).

Он знает, как должно работать хозяйство, но он не очень представляет, что такое современная наука и как в ней оцениваются результаты.

23-я Украинская антарктическая экспедиция отправится из Киева 22 марта. Маршрут Киев - порт Пунта - Аренас (Чили) - остров Галиндез (Антарктика).

Стоимость логистики (фрахт судна ледового класса Marigolds и услуг компании, которая организует поездку): 37,5 млн грн.

Всего на работу станции "Академик Вернадский" в бюджете-2018 выделили 72,4 млн грн.

Недавно один из ведущих японских журналов разместил обзор исследований в Антарктике. И на карте полярных станций украинская не была даже обозначена.

То есть, когда писали обзор, название станции "Вернадский" не прозвучало ни разу, что заставило бы обозначить ее на карте.

BBC News Украина:Возможно, это ошибка?

Е.Д.: Нет. Как оцениваются результаты научных исследований? По тому, в каких журналах они опубликованы и сколько ваших коллег из других стран, которые напрямую с вами не связаны, процитировали их в своих статьях.

Так появляются объективные критерии научного вклада - индекс цитирования, "импакт фактор". Они показывают, как журнал или отдельная статья влияет на развитие мировой науки. Если посмотрим на это, то для украинской науки ситуация позорная.

Украина появилась в Антарктиде 22 года назад. До этого антарктических стран было около 20, а сейчас свои станции имеют более 30.

Но, по результатам публикаций, Украина занимает в мире место ниже 50-го - 52-е или 54-е по разным индексам. То есть, мы стоим ниже двадцати стран, у которых нет собственных антарктических станций.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Станция "Академик Вернадский"

Почему у нас такая ситуация? Потому что центр работал очень закрыто. Почему-то считалось, что украинская наука - это исключительно то, что могут самостоятельно сделать наши ученые, без совместных проектов и коллаборации.

Но мир давно так не работает! Сейчас в научных журналах - Nature, Science - трудно найти серьезную статью, где были бы все авторы из одной страны. А статей, где все авторы из одного университета, - просто невозможно.

Наилучшие результаты достигаются, когда объединяются научные группы из разных стран, каждая из которых что-то делает лучше всех в мире. Позиция же нашего центра, по моему мнению, была несколько изоляционистской: у нас есть свой "огородик" - станция "Вернадский" - и мы, как умеем, так в нем и колупаемся.

Это касается не только антарктического центра, это беда украинской науки. В ней есть отдельные группы, которые давно вышли на мировой уровень и работают в международных проектах. Но большинство наших институтов - что академических, что университетов - до сих пор считают, что "развивать свою науку" означает все делать самостоятельно.

Копірайт зображення НАНЦ

BBC News Украина: Как планируете это менять в Центре?

Е.Д.: В биологии уже начали - собрали на семинар биологов из Центра и других учреждений, работающих по антарктической тематике, и задали вопрос: вы, например, уже 20 лет исследуете тюленей, где публикации?

А вы видели публикации ваших коллег? Давайте подумаем, с кем имеет смысл сотрудничать, чтобы вместе сделать действительно конкурентный продукт, который опубликуют в ведущих журналах. Такой подход планируем ко всему.

Заоблачные молнии и холодные течения

Копірайт зображення Антон Омельченко

BBC News Украина: Какие области исследований являются наиболее перспективными?

Е.Д.: Климат и физика верхних слоев атмосферы. Харьковский радиоастрономический институт делает действительно передовые исследования на международном уровне.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Обсерватория УТР-2 радиоастрономического института Академии наук Украины в Харькове

У них одна антенна стоит на "Вернадском", а другая - у норвежцев на Свальбарде (норвежское название острова Шпицберген в Арктике. - Ред.).

Если упрощенно, то они изучают электрические процессы в верхней атмосфере - регистрируют не те молнии, которые мы видим между землей и нижними облаками, а те, что образуются между облаками в верхних слоях.

Еще - серьезные перспективы в астрономии ближнего космоса. Думаю, начнем проекты с Николаевской астрономической обсерваторией.

Копірайт зображення nao.nikolaev.ua Image caption Телескоп николаевской обсерватории

Очень интересные работы наших математических моделистов из Академии наук, которые моделируют процессы образования холодной воды в море Веддела (одно из морей у побережья Антарктиды. - Ред.).

Этот процесс является частью так называемого "большого океанического конвейера", который определяет характер климата вокруг всей Атлантики.

Именно наши ученые достигли сейчас наибольшей точности в моделировании первого звена этого конвейера - то есть, откуда берется охлажденная вода и как она распространяется по дну. Уже просто напрашивается проверка их математических моделей в реальных океанических исследованиях...

Копірайт зображення Антон Омельченко

Вообще в мире мало кто работает только с Антарктикой. Учреждения, вроде нашего, называются "полярными", и одновременно занимаются Арктикой и Антарктикой, ведь именно сравнение этих двух регионов дает лучшую картину.

Полюс - это как пульс у человека, а его не везде можно измерить. Многие процессы, особенно в атмосфере и геомагнитной сфере, можно лучше измерить у полюсов, чем в умеренных широтах.

Поэтому исследователи, как врачи, которые хотят выяснить состояние планеты, должны идти к полюсам. И мы стремимся попасть в Арктику. Здесь уже путь предварительно нащупали.

У Канады нет антарктической станции, но есть ряд арктических станций. Поэтому сейчас ведутся переговоры об этом, в частности с украинским послом там Андреем Шевченко.

Image caption В офисе НАНЦ в Киеве

Думаю, со следующего года начнется обмен: наши исследователи попадут в Арктику через канадские станций, а мы канадцев пустим на "Вернадского". Наша станция интересна тем, что расположена на фронте климатических изменений - у нас они происходят быстрее, чем в других районах Антарктики.

Плюс у нас длинные ряды климатических данных, некоторые наблюдения непрерывно продолжаются с 1947 года.

Напрашивается преобразование острова Галиндез (остров, на котором расположен "Академик Вернадский". - Ред.) в миниобсерваторию по детальному отслеживанию реакции экосистемы на климатические изменения, которые начинаются там, а впоследствии проявятся в других регионах.

BBC News Украина:А изучение "озоновой дыры" продолжается?

Е.Д.: Да, на станции работает один из самых старых таких приборов - озонометр Добсона. Прибор замечательный, но вопрос, сколько он еще проживет. Уже надо думать, чем заменить, чтобы не прерывать наблюдения.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Озонометр Добсона

В нашем районе край "озоновой дыры", в одни годы мы под ней, в другие - под защищенной атмосферой.

Поэтому на станции можно отслеживать пульсацию дыры.

Длинный сезон

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Связь станции с "большой землей" - давняя проблема "Академика Вернадского"

BBC News Украина: Когда на станции появится нормальный интернет?

Е.Д.: Совсем нормальный будет со следующей зимы 2018-2019 гг. Для этого надо поставить новую антенну и перейти на другие спутники.

Пока же мы используем интернет Inmarsat - это связь, которая работает в любой точке планеты, но из-за этого она очень дорогая. Сейчас мы перешли на другой тариф, в котором единица передаваемой информации стоит дешевле.

Если до этого мы использовали полгигабайта трафика в месяц, то теперь будет 10 гигабайт в месяц: по полгигабайта в личное пользование каждому из зимовщиков и 4 гигабайта общестанционные.

Копірайт зображення НАНЦ

BBC News Украина: В экспедициях обычно 12 зимовщиков. Можно ли увеличить это количество?

Е.Д.: Технически - да. Но вопрос: зачем?

Основная задача зимовщиков: шестеро поддерживают жизнеспособность станции, еще шестеро проводят метеорологические и атмосферные наблюдения, которые нельзя прерывать.

Нет смысла в сложные условия изоляции нагонять больше людей. А вот сезонный отряд надо увеличивать. Сейчас их будет тоже 12.

Однако в старые времена бывало и до 36 человек. Поэтому летом спокойно можно принимать более 20 человек.

И надо увеличивать продолжительность сезона (время пребывания на станции ученых антарктическим летом. Они не остаются на зимовку, а проводят исследования только в этот период. - Ред.).

Копірайт зображення НАНЦ

В последние годы "пересменка" проходила по несколько дней. Хотя наши ученые такие отчаянные, что успевали набрать какие-то образцы даже за эти дни. Но это не работа - это уже экстрим.

Сейчас удалось выторговать 18 дней. (Вопрос количества дней, которые "сезонные" проведут на станции, был одним из факторов, по которым выбирали компанию, обеспечивающую логистику в "Академике Вернадском". - Ред.)

Но нормальный длинный сезон - это два-три месяца. Именно так было у британцев и в первые годы украинской станции. А потом из-за нюансов финансирования - когда какие проплаты идут, завершение финансового года - мы потеряли длинные сезоны.

Возобновить их - одна из моих первых задач.

"Вернадовка"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бар "Фарадей" остался от британцев - именно так называлась раньше вся станция "Академик Вернадский"

BBC News Украина: Какова ситуация с антарктическим туризмом на станции?

Е.Д.: В летний период через нее проходят до 4 тысяч туристов - тот еще Крым.

BBC News Украина:Станция за это получает какие-то деньги?

Е.Д.: Только за продажу сувениров. Пока очень немного.

BBC News Украина:А что с баром?

Е.Д.: Бар "Фарадей" в одном из рейтингов баров мира признан лучшим на континенте. Понятно, что конкуренция не очень большая, но таким фактом можно гордиться.

Кстати, сам бар остался от британцев, но у них там были только "казенные" напитки.

А наши ребята в одну из первых зимовок смонтировали самогонный аппарат и имеют секретный рецепт водки "Вернадовка". (По рассказам зимовщиков, весь алкоголь на станции находится в закрытой комнате, ключи от которой есть только у начальника экспедиции. - Ред.)

Бороться с этим я не собираюсь, думаю, это хороший колорит.

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