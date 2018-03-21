Как узнать, что о вас знает Facebook

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Технологический гигант Facebook оказался в центре скандала из-за сбора и использования персональных данных своих пользователей. К соцсети возникло много вопросов относительно того, были ли использованы эти данные, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

А вы сами когда-нибудь интересовались, что Facebook знает о вас, и как использует эту информацию?

Если вы - один из более чем двух миллиардов активных пользователей этой соцсети, она, вероятно, знает дату вашего рождения, номер телефона, вашу профессию, музыку, которую вы слушаете, места, где вы бываете, как путешествуете и что делаете в свободное время.

Чтобы помочь рекламодателям, Facebook организовывает информацию в категории - в зависимости от вашего возраста, пола, интересов, устройств, которые вы используете, и многих других факторов.

По словам соцсети, она собирает эту информацию, чтобы реклама была для вас более интересной и актуальной.

Так как же выяснить, что знает о вас Facebook, к каким категориям он вас относит и как он решает, какую рекламу вам показывать?

Итак: в настройках есть специальная страница, посвященная рекламным настройкам, и вней есть четыре раздела.

Ваши интересы

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В этом разделе перечислены ваши рекламные настройки в соответствии с вашим предпочтениям в сфере развлечений, ваши профессиональные и спортивные интересы, места, где вы были и что там делали, а также ваша семья, образование, хобби и образ жизни.

Как объясняет Facebook, большая часть этой информации собирается из рекламы, на которую вы нажали, установленных приложений или страниц, которые вам понравились или которые вы комментировали.

Реклама, с которой вы взаимодействовали

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В этом разделе Facebook детализирует, какая реклама имеет вашу контактную информацию, на какую рекламу вы нажимали и какие рекламные сайты посетили.

Ваша информация

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Этот раздел содержит информацию о вашем статусе отношений, о том, где и кем вы работаете (если вы поделились этим с Facebook).

Более того: здесь можно увидеть, к каким категориям рекламы вас отнесли. Их - десятки: "Милениалы", "Эмигранты", "Пользователи Gmail", "Частые путешественники" и другие.

Настройки рекламы

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Здесь вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы Facebook присылал вам рекламу в соответствии с вашими "интересами" - как в самой соцсети, так и в других приложениях и сайтах, не принадлежащих Facebook.

Совет: Если вы удалите все свои настройки и информацию, которую хранит Facebook о вас, это не значит, что в вашей ленте будет меньше рекламы: реклама будет все равно, но теперь она будет случайной. Вы не можете полностью заблокировать рекламу в Facebook.

"Благодаря рекламе Facebook может продолжать оставаться бесплатным", - говорят в соцсети.