Лучшие фото по версии Sony World Photography Awards 2018

Копірайт зображення Nick Dolding

Жюри конкурса Sony World Photography Awards определило лучшие фотографии "Открытого конкурса" 2018 года.

Победителем в номинации "Портрет" стала работа британского фотографа Ника Долдинга "Портрет Эмиля".

Теперь победители в различных категориях поборются за звание фотографа года, которое будет присвоено одному из них 19 апреля.

Копірайт зображення Mikkel Beiter

"Эта работа понравилась моим коллегам. И я могу понять, почему", - говорит Миккель Бейтер, получивший приз за лучшее фото в разделе "Путешествия".

"На ней - прекрасный вид на гору Олстинден, форму которой повторяет крыша стоящего рядом маленького домика. А желтый цвет его стен создает потрясающий контраст с покрытыми снегом склонами горы".

Фото было сделано на Лофотенских островах в Норвегии. При этом Бейтер слегка отредактировал его. Он рассказывает: "Я заретушировал стоявший слева сарай. Кроме того, подправил цвет, яркость и контраст с помощью программ Lightroom и Photoshop."

Копірайт зображення Klaus Lenzen

Работа Клауса Ленцена "Каждый твой вдох" - лучшая в категории обработанных изображений - составлена из 35 отдельных фотографий пловцов, сделанных в дюссельдорфской Медиа-гавани летом 2017 года.

"Мне повезло оказаться на пешеходном мостике, когда они проплывали внизу, и я смог поймать индивидуальную технику дыхания каждого из них", - говорит Ленцен.

"Меня вдохновила работа Андреаса Гурски (немецкий фотограф, визитная карточка которого - широкоформатные снимки с высокой точки, в том числе изображения людей в бассейне - Ред.). Поэтому я сделал отдельные фотографии максимально высокого разрешения. Это позволило мне собрать очень четкую картину большого формата".

Копірайт зображення Veselin Atanasov

Веселин Атанасов сфотографировал деревья осенью в национальном парке Болгарии и стал победителем в номинации "Пейзаж и природа".

Копірайт зображення Richard Frishman

"Воскресный буфет в ресторане Джерри Микеска" Ричарда Фришмана получил приз за лучший натюрморт.

"Я наткнулся на этот любопытный интерьер, когда искал место, чтобы перекусить в техасской глубинке - самом сердце этого края охотников", - рассказывает автор.

"Ресторан Джерри Микеска славится своим воскресным барбекю-буфетом и охотничьими трофеями на стенах. Это изображение составлено более чем из 100 отдельных фотографий, тщательно подогнанных друг к другу".

Копірайт зображення Fajar Kristianto

На фотографии Фахара Кристиано "Большая вышка" - новый водный стадион в Джакарте. Снимок получил приз в номинации "Движение".

Копірайт зображення Panos Skordas

Победитель в разделе "Культура" - греческий фотограф Панос Скордас с портретом сына в костюме Минотавра.

"Фото сделано в настоящем дворце миносского царя на Крите. Маску и костюм Минотавра я сделал сам", - рассказывает Скордас.

Копірайт зображення Justuna Zduńczyk

"Я собиралась уходить из национального парка Секвойя, когда краем глаза заметила красивую поляну, залитую туманом", - говорит Юстина Здунчик, получившая приз в номинации "Живая природа".

"Недолго думая, я бросилась туда с камерой. Когда я выбежала на опушку, то услышала хруст ломающихся веток. Не могу сказать, что совсем не испугалась: в парке обитают черные медведи, и нам постоянно напоминают об этом", - рассказывает фотограф.

"Но когда я осмотрелась, то, к счастью, медведей не обнаружила. Вместо этого я увидела любопытного чернохвостого оленя, который двигался ко мне. Вскоре к нему присоединился еще один. И мы стояли там и смотрели друг на друга".

"Это был один из самых прекрасных моментов моего путешествия по Калифорнии", - говорит Юстина Здунчик.

Копірайт зображення Manuel Armenis

Мануэль Арменис, чья работа "Старые друзья" завоевала награду "Уличная фотография", говорит, что старая женщина, изображенная на ней, несмотря на груз лет, выглядит необыкновенно элегантной.

"Всегда со вкусом и ярко одетая, в хорошем настроении, с улыбкой, она никогда не жалуется, несмотря на то, что каждый день для нее - нелегкое испытание, - говорит фотограф. - И она никогда не расстается со своим лучшим другом - маленькой собачкой".

Копірайт зображення Andreas Pohl

"Человек и загадочная башня" Андреаса Пола названа лучшей в номинации "Архитектура". Фотограф сделал снимок вертикальной аэродинамической трубы, построенной в 30-е годы прошлого века в Берлине для студентов, изучающих аэронавтику.

Все фотографии предоставлены Sony World Photography Awards