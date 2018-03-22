Николя Саркози отпустили из-под стражи, но он остается под следствием

Копірайт зображення EPA Image caption 2007 Саркози (в статусе президента) заключил ряд крупных торговых соглашений с Ливией

Бывшего президента Франции Николя Саркози освободили из-под ареста после допроса, который длился более суток, в деле о вероятном финансировании его президентской кампании 2007 года покойным ныне лидером Ливии Муаммаром Каддафи.

Из-за этих обвинений экс-президента допрашивали и раньше.

63-летний Саркози категорически их отвергает.

В 2012 году Николя Саркози попытался вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру в президенты, но проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в прокуратуре, Саркози отпустили на свободу, однако агентству не удалось подтвердить или опровергнуть информацию, что подозрения с бывшего президента сняты.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефе - одного из приближенных к Саркози бывшего министра в его правительстве.

Копірайт зображення Reuters Image caption Задержанный в Лондоне Александр Джури пытается избежать экстрадиции во Францию

В рамках расследования этого дела в Лондоне в январе по подозрению в отмывании денег арестовали бывшего советника Саркози Александра Джури, который сейчас пытается избежать экстрадиции во Францию.

Гражданин Швейцарии Джури отвергает все обвинения и утверждает, что расследование политически мотивированное, сообщает агентство Reuters.

Бизнесмена называли посредником на переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

Впервые о том, что предвыборный штаб Саркози получал деньги от Каддафи, сообщил франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин. Его слова подтверждают некоторые бывшие высокопоставленные ливийские чиновники.

Французская пресса отмечает, что, хотя допросы по этому делу проходили и ранее, впервые Николя Саркози арестовали в связи с ливийскими обвинениями.

Его также на непродолжительное время задерживали в 2014 году из-за расследования нарушений правил финансирования предвыборных кампаний. Это был первый в истории арест бывшего президента Франции.

Копірайт зображення AFP Image caption Зияд Такиеддин утверждает, что лично доставлял штаба Саркози деньги из Ливии

В чем конкретно обвиняют Саркози?

В ноябре 2016 года Зияд Такиеддин сообщил французскому новостному порталу Mediapart, что в 2006-2007 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клоду Геану три чемодана, набитые банкнотами по 200 и 500 евро.

Такиеддин утверждал, что деньги поступили от Каддафи, и общая сумма достигала пяти миллионов евро.

Во вторник Клод Геан заявил сайту franceinfo, что никогда "не видел ни цента ливийских денег".

В начале этого года в отношении него возбудили официальное следствие в связи с банковским переводом на 500 тысяч евро в 2008 году.

Он отрицает, что совершил правонарушение, и утверждает, что деньги получены от продажи двух картин.

Газета Le Monde сообщает, что Башир Салех, который в то время возглавлял Ливийский суверенный фонд национального благосостояния, подтверждает, что Муаммар Каддафи финансировал кампанию Саркози.

Саркози выдвигают обвинения в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, мошенничестве, использовании краденого имущества и отмывании денег.

В чем еще обвиняют Саркози?

Николя Саркози должен предстать перед судом и по другим обвинениям в нелегальном финансировании своей предвыборной кампании.

Его обвиняют в ведении двойной бухгалтерии, чтобы не превысить официальный лимит в 22,5млн евро, установленный законом как максимум расходов на предвыборную кампанию 2012 года.

Сам Саркози утверждает, что не знал о том, что лимит был превышен.

Саркози признан невиновным в том, что во время кампании 2007 года, он тайно получал финансовую помощь от миллиардерши Лилиан Бетанкур, с него также сняли обвинения в попытке повлиять на следствие.

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