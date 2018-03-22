Baselworld: вымрут ли швейцарские часы?

Копірайт зображення PAUL PICOT

Мы можем жить во все более цифровое время, однако есть еще часть земного шара, где правят бал аналоговые вещи. Добро пожаловать на Baselworld - крупнейшую выставку часов и ювелирных изделий на планете.

В течение следующих шести дней в швейцарском городе Базель почти 800 участников продемонстрируют свои новейшие изделия.

Однако, речь идет не о стандартных часах, которые можно купить в вашем местном универмаге. Это мир, где даже самые дешевые изделия могут стоить несколько тысяч фунтов - и эта цена возрастает до сотен тысяч.

Это уникальные изделия, которые часто существуют в единственном экземпляре или лимитированных сериях. Их изготовление может длиться не один год. Обычные механические наручные часы имеют около 100 деталей. А, например, в карманном часах Calibre 89 от Patek Philippe их 1728.

И для того, чтобы подчеркнуть свою особенность, крупные бренды приглашают на презентацию знаменитостей, артистов и спортсменов.

Среди них, в частности будут Марадона, Усэйн Болт и Жозе Моуринью - и это только гости Hublot, швейцарского люксового бренда, являющегося частью французской группы LVMH.

Но стоит ли игра свеч?

"Baselworld остается важнейшим местом сбора часовой индустрии, - говорит исполнительный директор Hublot Рикардо Гуадалупе. - Так приятно представлять потрясающие часы. Мы идем туда, где есть наши клиенты".

По его словам, одним из экспонатов компании станут первые в мире часы из яркой керамики, на изготовление которых команда разработчиков потратила четыре года.

Копірайт зображення Hublot Image caption Таких часов Hublot сделают только 500

Обычно информацию о новых продуктах не разглашают до даты их презентации. Однако, вполне можно предположить, что новинки компании Rolex, которая впервые принимала участие в выставке в Базеле в 1939 году, вновь станут одними из основных приманок для известных продавцов, коллекционеров и энтузиастов.

Также представят несколько новых гибридных разумных часов - которые выглядят как традиционные, однако могут подключаться к смартфону.

Производители часов обычно любят делать ставку на свои преемственность и традиции, но в то же время многие из них осознают будущую угрозу, которую представляет Apple и другие производители умных часов.

Ценители настоящей швейцарской часовой традиции направляются к стендам Patek Philippe. В 1851 году королева Виктория и принц Альберт купили себе часы Patek на Большой лондонской выставке.

Компания продолжает сохранять традиции эмалирования и инкрустации, и их коллекция Rare Handcrafts - это всегда большая приманка.

Как и производители гоночных автомобилей, высококлассные производители часов считают себя производителями высокотехнологичных машин - только в миниатюре. И, как и у модельеров, некоторые из их работ призваны скорее поражать, чем продаваться.

Женевская компания Maximilian Busser and Friends (MB & F) имеет историю создания необычных и авангардных произведений.

"Нет реальных рациональных причин (их делать. - Ред.), За исключением того, что они являются прекрасными произведениями искусства, - говорит представитель компании Чаррис Ядигароглу. - Причина - это красота и механика".

Копірайт зображення Alex Stephen Teuscher Image caption Этот прибор под названием "Пятый элемент" сочетает часы, барометр, термометр и гигрометр

Тем не менее, блеск и гламур Baselworld не может скрыть того, что часовая промышленность переживает не лучшие времена. Хотя, после двух лет рецессии, есть определенные признаки улучшения.

Продолжительность нынешнего шоу - которое проходит уже 101-й год - сократилась с восьми до шести дней, а количество участников снизилось примерно на 400.

Существуют сомнения относительно стоимости участия в выставке, которая, по сообщениям, составляет более 5 млн долларов за более-менее приличное размещение на арене. Поэтому несколько производителей решили провести свои мероприятия отдельно в прилегающих гостиницах и зданиях.

Существует также соперничество между часовыми выставками. Швейцария - известный центр часовой вселенной - в этой отрасли работает около 700 фирм - и Baselworld не является единственным таким событием в стране.

И с деньгами тоже есть проблемы. Глобальный экономический спад в сочетании с борьбой с коррупцией в Китае (дорогие часы - хороший подарок) и популярность умных устройств среди молодых потребителей повлияли на производителей.

Копірайт зображення Stefan Schmidlin Image caption В прошлом году Baselworld посетили 135 тысяч гостей и 4,4 тысячи журналистов

Однако, свет в конце тоннеля все же есть.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, стоимость экспорта швейцарских часов в 2017 году выросла на 2,7% - до 20 млрд франков по сравнению с 2016 годом.

Добавьте сюда прибыли розничных торговцев и дистрибьюторов, и общая стоимость швейцарских изделий, вероятно, окажется в три или четыре раза больше, говорит президент федерации Жан-Даниэль Паше.

Несмотря на то, что общее количество наручных часов, проданных в прошлом году, снизилась на 4,3% до 24,3 млн единиц, это подтверждает изменения, которые произошли в отрасли в последнее время. Продажи более дорогих часов идут хорошо, в то время как тех, которые стоят меньше 200 фунтов, падают.

Это хорошо для швейцарской промышленности. Паше отметил, что хотя на Швейцарию приходится лишь 2 - 3% производимых часов, крупнейшим производителем является Китай - именно швейцарские бренды занимают там 50% рынка - по стоимости.

"Средняя цена китайских часов - около 4 долларов. Швейцарских - 800 долларов. Японцы по цене находятся где-то посередине", - говорит Паше.

Рост экспорта Швейцарии продолжился и в 2018 году, объем поставок в январе вырос на 12,6%, а в феврале - на 12,9% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, объявила федерация на этой неделе.

Такой рост обусловлен возрождением экспорта в Азии, в частности Китая и Гонконга. Даже экспорт в США, который отставал от других стран, в феврале вырос на 26%.

Улучшение дел в области подтвердила компания Swatch Group, крупнейший в мире производитель, которому принадлежат такие бренды как Omega, Tissot, Breguet и Longines. Она сообщила о возвращении к прибыльности.

Никто не прогнозирует возврата к годам расцвета.

Ухудшение продаж последних лет даже и близко не было похоже на так называемый кварцевый кризис 1970-х - начала 80-х годов, когда новые японские часы на батарейках стали настоящим потрясением для Швейцарии и привели к потере 60 тысяч рабочих мест.

Но сейчас, когда продажи дешевых часов падают, Япония вновь представляет угрозу. Президент Seiko Watch Шудзи Такахаси заявил в этом месяце в интервью Bloomberg: "Естественно, что мы начинаем двигаться в направлении (создания часов. - Ред.) среднего и высокого уровня".

Также угрозу представляет постоянный рост популярности умных часов. На самом деле, Apple сейчас - единственный крупнейший производитель часов.

Может ли возрождение швейцарской часовой промышленности быть непродолжительным?

"Мы не боимся конкуренции, - отвечает на это Паше. - Наши бренды должны сохранить свое лидерство".

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