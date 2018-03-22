Медицинская реформа: можно легализовать "роды по договоренности"?

Копірайт зображення unian Image caption Новорожденный ребенок в Ровенском перинатальном центре, 2013 год

Платные медицинские услуги в Украине окутаны слухами и мифами, хотя на практике они пока не заработали. Во Львове их пытаются запустить уже сейчас, но пока не очень успешно.

О том, что мешает львовянам официально платить врачам, узнавала ВВС News Украина.

В карман - в десять раз больше, чем в кассу

Хотя в Конституции написано, что медицина в Украине бесплатная, на практике пациенты или сами пытаются заплатить доктору, или им прямо называют негласные цены на услуги в больницах.

Мария в прошлом году рожала в Дрогобыче. Рассказывает, что сначала узнавала, сколько примерно стоят роды у конкретного врача. "Говорили: от полутора до трех тысяч гривен", - рассказывает молодая мама.

"Доктору мы давали две тысячи гривен. Была еще акушерка - давали 500 гривен, неонатологу - 400 и санитарке - 100. И уже потом, когда в палате лежала, медсестры приходили, помогали, как правильно ребенка прикладывать к груди, им тоже давали деньги ", - говорит женщина.

При этом она подчеркивает, что врач не озвучивал никакой суммы, а сама она плату в несколько тысяч гривен, немаленькую как для провинциального городка, называет "благодарностью".

Официально в родильном доме тоже платили - 300 гривен за 3 дня пребывания в отдельной палате, то есть почти в десять раз меньше, чем неофициально.

Если бы при рождении ребенка что-то пошло не так - отвечал бы за это врач, который по договоренности принимал роды в свой выходной? Мария признается, что об этом даже не думала.

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Платные роды: львовский прецедент

Практика договариваться о родах с конкретным врачом очень распространена по всей Украине, но во Львове хотят вывести эту услугу "из тени".

"Мы решили попробовать легализовать эти вещи. С тем, чтобы пациент возмещал определенный объем медпомощи через кассу больницы. Важно также, чтобы была зафиксирована юридическая ответственность медика, который приехал в свое нерабочее время для того, чтобы работать с пациентом", - рассказала ВВС News Украина Ирина Микичак, директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Для этого Львовский облсовет хочет превратить местный перинатальный центр в некоммерческое коммунальное учреждение, фактически - он станет автономным. Именно это предусмотрено медицинской реформой, которая стартовала в Украине прошлой осенью.

Копірайт зображення unian Image caption Отремонтированный Львовский перинатальный центр

Только после того, как любой украинское медучреждение станет автономным, оно сможет оказывать платные услуги, но, как это предусмотрено законом, - с 2020 года.

Во Львове хотят, чтобы перинатальный центр заработал по-новому раньше и смог бы официально предоставлять новую услугу - договоренность о родах у конкретного врача.

Языком официальных документов это звучит как "пакет платных медуслуг выше стандарта", среди которых - "роды по договоренности".

И хотя эксперты поддерживают такие намерения львовской власти, однако в нынешних условиях это - противозаконно.

Ни автономия заведения, ни децентрализация, на которую ссылаются во Львове, не дают местным органам полномочий утверждать платные медуслуги, а особенно - роды.

"Децентрализация - это не аргумент. Полномочия утверждать платные услуги согласно закона "О финансовых гарантиях медицинского обслуживания" должны центральные органы власти - правительство, а также парламент, когда будет голосовать за бюджет", - рассказывает Борис Даневич, партнер юридической фирмы MarchenkoDanevych, эксперт в сфере медицинского права.

Платные услуги • С 2020 - полноценно заработают • с 2019 года - введут пилотные проекты по оплате некоторых услуг • Тариф и перечень услуг будут формировать в Киеве • На первичном звене услуги будут бесплатными • Роды и неотложные операции будет оплачивать государство

В самом министерстве говорят: если львовская власть хочет ввести новую услугу, идею нужно подать в Минздрав. Ведь перечень платных услуг должен быть одинаковым для всей страны, отдельные области не могут устанавливать собственные.

Кроме того, сами роды входят в перечень услуг, которые оплачивает государство.

"Это будет противоречить закону о государственных финансовых гарантиях. Роды входях в государственный пакет. Это можно рассматривать как превышение полномочий областного совета, если они это утвердят", - объясняет экс-глава Минздрава Олег Мусий.

"Другое дело - немедицинские услуги: улучшенная палата, дополнительное меню - это услуги, не связанные с медпомощью", - говорит замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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Ждать 2020 года

Введение платных медицинских услуг ограничено постановлением Кабмина, принятым еще в 1996 году, и выйти за его пределы невозможно.

В следующем году начнут действовать отдельные пилотные проекты по внедрению платных диагностических услуг, а именно - платными могут официально стать анализы и функциональные обследования в поликлинике.

Тогда же и станут известными перечни гарантированных, то есть бесплатных, и платных услуг.

В основе этого разделения будет лежать "приоритет неотложности": чем более неоткладная услуга, тем вероятнее, что ее стоимость будет покрывать государство.

Формировать и подавать тарифы на утверждение правительства будет Национальная служба здоровья, которая должна заработать с 2018 года. В конце февраля закончился конкурс на избрание ее председателя.

Только в следующем году в минздраве обещают обнародовать стоимость некоторых услуг. Пока в ведомстве не называют никаких тарифов и настаивают, что на первичном уровне платных услуг не будет вообще.

"Пока мы четко не знаем, какой перечень медуслуг государство гарантирует, а какой нет, мы не можем вводить платную медицину. Закон, принятый ВР осенью, вводит понятие "гарантированного пакета платных медуслуг", но заработает это с 2020 года", - рассказал ВВС News Украина Павел Ковтонюк.

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В карман или в кассу

Энтузиазма относительно медреформы не разделяет бывший министр здравоохранения Олег Мусий, который прогнозирует, что с ее введением украинцы будут платить дважды - официально и в карман врачу.

"С введением платных услуг - в гарантированном пакете - средств в государственном бюджете будет не хватать. Даже в этот бюджет заложены 3,5% от ВВП, и с 2020 года - 5%, а надо 7%. Поэтому, конечно, что украинцам придется платить за все", - добавляет он.

Ему заочно оппонирует Евгений Гончар, врач и член общественного совета при Минздраве, который отмечает, что формирование тарифов - "научный процесс, а не кулуарные договоренности".

По его словам, официальные платные услуги должны вывести из тени сферу здравоохранения. Больницы будут получать часть денег из бюджета, а другую - официально от пациентов или страховых компаний.

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