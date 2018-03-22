Медицинская реформа: можно легализовать "роды по договоренности"?
Платные медицинские услуги в Украине окутаны слухами и мифами, хотя на практике они пока не заработали. Во Львове их пытаются запустить уже сейчас, но пока не очень успешно.
О том, что мешает львовянам официально платить врачам, узнавала ВВС News Украина.
В карман - в десять раз больше, чем в кассу
Хотя в Конституции написано, что медицина в Украине бесплатная, на практике пациенты или сами пытаются заплатить доктору, или им прямо называют негласные цены на услуги в больницах.
Мария в прошлом году рожала в Дрогобыче. Рассказывает, что сначала узнавала, сколько примерно стоят роды у конкретного врача. "Говорили: от полутора до трех тысяч гривен", - рассказывает молодая мама.
"Доктору мы давали две тысячи гривен. Была еще акушерка - давали 500 гривен, неонатологу - 400 и санитарке - 100. И уже потом, когда в палате лежала, медсестры приходили, помогали, как правильно ребенка прикладывать к груди, им тоже давали деньги ", - говорит женщина.
При этом она подчеркивает, что врач не озвучивал никакой суммы, а сама она плату в несколько тысяч гривен, немаленькую как для провинциального городка, называет "благодарностью".
Официально в родильном доме тоже платили - 300 гривен за 3 дня пребывания в отдельной палате, то есть почти в десять раз меньше, чем неофициально.
Если бы при рождении ребенка что-то пошло не так - отвечал бы за это врач, который по договоренности принимал роды в свой выходной? Мария признается, что об этом даже не думала.
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Платные роды: львовский прецедент
Практика договариваться о родах с конкретным врачом очень распространена по всей Украине, но во Львове хотят вывести эту услугу "из тени".
"Мы решили попробовать легализовать эти вещи. С тем, чтобы пациент возмещал определенный объем медпомощи через кассу больницы. Важно также, чтобы была зафиксирована юридическая ответственность медика, который приехал в свое нерабочее время для того, чтобы работать с пациентом", - рассказала ВВС News Украина Ирина Микичак, директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.
Для этого Львовский облсовет хочет превратить местный перинатальный центр в некоммерческое коммунальное учреждение, фактически - он станет автономным. Именно это предусмотрено медицинской реформой, которая стартовала в Украине прошлой осенью.
Только после того, как любой украинское медучреждение станет автономным, оно сможет оказывать платные услуги, но, как это предусмотрено законом, - с 2020 года.
Во Львове хотят, чтобы перинатальный центр заработал по-новому раньше и смог бы официально предоставлять новую услугу - договоренность о родах у конкретного врача.
Языком официальных документов это звучит как "пакет платных медуслуг выше стандарта", среди которых - "роды по договоренности".
И хотя эксперты поддерживают такие намерения львовской власти, однако в нынешних условиях это - противозаконно.
Ни автономия заведения, ни децентрализация, на которую ссылаются во Львове, не дают местным органам полномочий утверждать платные медуслуги, а особенно - роды.
"Децентрализация - это не аргумент. Полномочия утверждать платные услуги согласно закона "О финансовых гарантиях медицинского обслуживания" должны центральные органы власти - правительство, а также парламент, когда будет голосовать за бюджет", - рассказывает Борис Даневич, партнер юридической фирмы MarchenkoDanevych, эксперт в сфере медицинского права.
В самом министерстве говорят: если львовская власть хочет ввести новую услугу, идею нужно подать в Минздрав. Ведь перечень платных услуг должен быть одинаковым для всей страны, отдельные области не могут устанавливать собственные.
Кроме того, сами роды входят в перечень услуг, которые оплачивает государство.
"Это будет противоречить закону о государственных финансовых гарантиях. Роды входях в государственный пакет. Это можно рассматривать как превышение полномочий областного совета, если они это утвердят", - объясняет экс-глава Минздрава Олег Мусий.
"Другое дело - немедицинские услуги: улучшенная палата, дополнительное меню - это услуги, не связанные с медпомощью", - говорит замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Ждать 2020 года
Введение платных медицинских услуг ограничено постановлением Кабмина, принятым еще в 1996 году, и выйти за его пределы невозможно.
В следующем году начнут действовать отдельные пилотные проекты по внедрению платных диагностических услуг, а именно - платными могут официально стать анализы и функциональные обследования в поликлинике.
Тогда же и станут известными перечни гарантированных, то есть бесплатных, и платных услуг.
В основе этого разделения будет лежать "приоритет неотложности": чем более неоткладная услуга, тем вероятнее, что ее стоимость будет покрывать государство.
Формировать и подавать тарифы на утверждение правительства будет Национальная служба здоровья, которая должна заработать с 2018 года. В конце февраля закончился конкурс на избрание ее председателя.
Только в следующем году в минздраве обещают обнародовать стоимость некоторых услуг. Пока в ведомстве не называют никаких тарифов и настаивают, что на первичном уровне платных услуг не будет вообще.
"Пока мы четко не знаем, какой перечень медуслуг государство гарантирует, а какой нет, мы не можем вводить платную медицину. Закон, принятый ВР осенью, вводит понятие "гарантированного пакета платных медуслуг", но заработает это с 2020 года", - рассказал ВВС News Украина Павел Ковтонюк.
В карман или в кассу
Энтузиазма относительно медреформы не разделяет бывший министр здравоохранения Олег Мусий, который прогнозирует, что с ее введением украинцы будут платить дважды - официально и в карман врачу.
"С введением платных услуг - в гарантированном пакете - средств в государственном бюджете будет не хватать. Даже в этот бюджет заложены 3,5% от ВВП, и с 2020 года - 5%, а надо 7%. Поэтому, конечно, что украинцам придется платить за все", - добавляет он.
Ему заочно оппонирует Евгений Гончар, врач и член общественного совета при Минздраве, который отмечает, что формирование тарифов - "научный процесс, а не кулуарные договоренности".
По его словам, официальные платные услуги должны вывести из тени сферу здравоохранения. Больницы будут получать часть денег из бюджета, а другую - официально от пациентов или страховых компаний.