Дело Савченко: гранаты, секс и обвинения Луценко

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко принесла на заседание комитета Совета два граната

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Надежды Савченко.

Генпрокурор Юрий Луценко представил на заседании комитета подозрение относительно Надежды Савченко по обвинению в посягательстве на свержение конституционного строя и совершение теракта в Киеве.

Она якобы планировала убийство руководителей Украины, обстрел центра Киева из минометов и убийства депутатов внутри Верховной Рады.

Надежда Савченко отрицает свою вину в подготовке терактов, настаивая, что это была специальная политическая провокация, и реальных планов совершать насильственные действия у нее не было. Однако, сами факты, описанные в подозрении, имели место.

Надежда Савченко принесла на заседание комитета два съедобных граната, чтобы удивить депутатов.

Также, выступая на комитете, Савченко заявила, что в 22 года к ней в армии домагался начальник штаба части, в которой она служила. Сейчас он якобы - Герой Украины.

Обвинения прокуратуры

Генеральный прокурор подал представление о снятии с Надежды Савченко неприкосновенности и согласии на ее арест.

Юрий Луценко заявил, что в ноябре 2017 года Надежда Савченко и Владимир Рубан вступили в сговор для свержения конституционного строя и захвата власти.

Они якобы планировали террористическую атаку на центр столицы, где сосредоточены административные и жилые дома. Об этом у них якобы была договоренность с руководителем "ДНР" Александром Захарченко.

Для проведения операции, совершения теракта и уничтожения руководства Украины Савченко якобы попыталась завербовать офицеров 8 полка спецназа, находившихся на линии разграничения.

А после того, как офицерам уже дали деньги для проведения операции, они якобы сообщили об этом СБУ и в дальнейшем фиксировали все действия Надежды Савченко и Владимира Рубана.

В ноябре 2017 году Савченко и Рубан якобы впервые съездили в "ДНР", купили там оружие и завезли в Украину.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко утверждает, что не планировала никаких терактов, а все доказательства следствия - это блеф и специальная игра политика

Впоследствии на военном полигоне возле Хмельницкого Савченко и Рубан, где они испытывали оружие, разработали план покушения на президента, свержения конституционного строя и совершения теракта в Верховной Раде.

Второй раз Владимир Рубан по договоренности с Савченко въехал на территорию "ДНР" 6 марта 2018.

Там он якобы получил оружие от двух командиров частей - офицеров Вооруженных сил России.

В представленном подозрении также указано, что Савченко участвовала в разработке нападения на Петра Порошенко, обстрела из минометов центра Киева, а также лично могла применить оружие в зале парламента.

Кроме президента, они якобы планировали убить руководителя правительства, министров и народных депутатов.

Юрий Луценко настаивал, что все записи и съемки в этом деле согласованы судом и законны.

Гранаты и секс Савченко

На заседание комитета Надежда Савченко в шутку принесла два съедобных граната, которые неожиданно выложила прямо на свой стол.

В прошлый четверг в парламенте был значительный ажиотаж из-за слухов, что госпожа Савченко приносила в Раду две боевые гранаты. Но эту информацию так и не доказали, а Савченко сказала, что не приносила боевые гранаты.

"Все так, господин Луценко, и не так", - начала защищаться госпожа Савченко.

Она рассказывала, что вербовать пытались ее не раз, и офицеры, о которых говорил Луценко, сначала якобы пришли к ней.

"Я прекрасно знала, что все разговоры пишутся. Я решила, что если мы рискуем быть обвиненными в том, что являемся агентами Кремля, то почему бы этот бред не довести до конца", - заявила Савченко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко говорит, что взрывать купол парламента нет смысла, и это была шутка

Она настаивала на том, что все события, в которых ее обвиняет следствие - это инсинуация и политическая провокация, которую сознательно делала Надежда Савченко, и никаких планов кого либо убивать не было.

Оружие она ввозила в Украину якобы для того, чтобы от него не пострадали украинские военные. А в "ДНР" ездила для того, чтобы передавать помощь украинским военнопленным.

"Я рисовала конструкции, которые невозможны к исполнению. Я придумала сюрреализм", - настаивала госпожа Савченко.

Все планы атак, по ее словам, это были выдумки и вымышленные схемы, которые никто не планировал воплощать в жизнь.

Она утверждает, что никого в Раде не планировала забрасывать гранатами. Кроме того, по ее словам, обстреливать купол парламента, в чем ее тоже обвиняют, нет смысла - он слишком крепкий.

"Я могу сыграть в театре, но это не значит, что это может быть реализованными. У каждого украинца есть мечта, чтобы Верховная Рада взорвалась", - настаивала Савченко.

Я могу сыграть в театре, но это не значит, что это может быть реализованными. У каждого украинца есть мечта, чтобы Верховная Рада взорвалась Надежда Савченко, член парламента

Во время своей речи Надежда Савченко также рассказала, что один из Героев Украины сексуально домогался к ней, когда она начинала службу в армии.

Рассказывая об агентах СБУ в армии, она рассказала, что в 22 года к ней домогался начальник штаба части, где она тогда служила. А сейчас он является Героем Украины и высоким армейским чиновником.

Отбиться от притязаний она смогла только, написав на себя анонимку, что она сотрудничает с СБУ.

Еще одна сексуальная тема появилась, когда госпожа Савченко рассказывала, что агенты власти пытались ее вербовать после возвращения из России через секс.

"Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства затягивая тебя в постель. Не получается тебя - затягивают твою сестру. Не получается сестру - затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете, у него не встал, у меня не увлажнилось. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - вспомнила госпожа Савченко.

"Жуйте гранаты"

"Украинцы, наслаждайтесь шоу, и всем рекомендую гранаты", - завершила свое выступление Савченко.

Ни один из депутатов комитета не встал на ее защиту, у нее только уточняли, имели ли место факты, о которых говорил господин Луценко.

Фактически, она их подтвердила, но отметила, что это была инсинуация.

В конце заседания Надежда Савченко и Юрий Луценко сильно поспорили.

Юрий Луценко в пылу спора напомнил историю присоединения Австрии к гитлеровской Германии и то, как в 1934 году нацисты осуществили атаку на руководителей Австрии.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Луценко допускает, что после уничтожения украинской власти в Украину мог бы вернуться Виктор Янукович

"Да вам бы историю преподавать", - перебила его Надежда Савченко.

Она обвинила его в том, что Юрий Луценко во время протестов 2014 года пил алкоголь и воровал деньги, а потом призвал к силовому свержению Виктора Януковича.

"Жуйте гранаты!" - грубо ответил ей генпрокурор.

Он пошел дальше, вспомнив бывшего президента.

"Вы хотели расстрелять центр Киева из минометов, а Янукович потом хотел вернуться в Украину, потому что считает себя легитимным", - перейдя на крик заявил Луценко.

После такой горячей дискуссии профильный комитет единогласно поддержал и привлечение Надежды Савченко к ответственности, и разрешение на ее арест.

Верховная Рада рассмотрит эти представления уже в ближайшие часы, а Юрий Луценко анонсировал много интересных видео, которые якобы подтвердят вину Савченко.

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