Убийство Вороненкова: когда накажут виновных?

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Год назад, 23 марта, в центре Киева застрелили экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. В Генеральной прокуратуре уверяют, что преступление раскрыли, но привлечь виновных к суду не могут: заказчики находятся за пределами Украины.

В марте 2017 года прокуратура сразу же заявила, что рассматривает две версии убийства Вороненкова: как свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича и по делу о контрабанде и коррупции государственных структур России.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсурдной" версию о российском следе в убийстве. А в российской прессе и политических кругах обсуждалась версия, связанная с бизнесом самого экс-депутата Госдумы.

Однако осенью прошлого года, заявляя о раскрытии преступления, генпрокурор Юрий Луценко сказал о других мотивах.

Месть, совпадение интересов?

Заказчиком убийства он назвал россиянина Владимира Тюрина, который ранее восемь лет был гражданским мужем супруги Вороненкова, Марии Максаковой.

"Причина преступления - месть (...) своей бывшей жене, и это совпало с интересами ФСБ по устранению Вороненкова. Тюрин согласился на финансирование и организацию убийства в обмен на преференции со стороны российских спецслужб, касающиеся контроля криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ", - заявил Юрий Луценко в октябре 2017 года.

Говоря о "совпадении с интересами ФСБ", Юрий Луценко указывал на показания Вороненкова по делу экс-президента Януковича о присутствии в Украине российских войск.

Организатором убийства Дениса Вороненкова генпрокурор назвал сына Владимира Тюрина - Дмитрия. Непосредственно совершали покушение и убийство пятеро граждан Украины. Двоих из них правоохранителям удалось задержать.

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Киллера - гражданина Украины, 28-летнего Павла Паршова - смертельно ранил охранник экс-депутата. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Паршов, по данным следствия, воевал на востоке в составе батальона "Донбасс", хотя командиры впоследствии утверждали, что он бежал из зоны АТО.

В прокуратуре сообщили, что в октябре прошлого года обратились к России с запросом об экстрадиции Владимира Тюрина, но пока она не состоялась. Где именно находится эта личность, не известно. Несколько дней назад Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить Тюрина в международный розыск.

Противоречивые факты биографии

Денис Вороненков был депутатом Государственной думы и членом фракции КПРФ в 2011-2016 годах.

В октябре 2016-го вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой переехал в Украину. 6 декабря 2016 года получил гражданство Украины. Причиной побега из России он называл преследование властями за его политические взгляды.

Известно, что он был среди тех депутатов Госдумы, которые в марте 2014 года голосовали за аннексию Крыма. Позже в интервью он заявлял, что был вынужден голосовать именно так из-за опасений за свою семью.

В России против Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело. Следственный комитет обвинил депутата в рейдерском захвате здания в центре Москвы.

Состоялся суд, имущество вернули предыдущему владельцу, все фигуранты получили условные сроки. Дениса Вороненкова в феврале 2017 года объявили в федеральный и международный розыск. Его обвинили в мошенничестве и фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц.

На тот момент, с октября 2016-го, Денис Вороненкова вместе с женой и ребенком уже находился в Украине. В декабре он получил украинское гражданство.

Политик активно сотрудничал с прокуратурой по делу о государственной измене Виктора Януковича, давал показания как непосредственный участник голосования за аннексию Крыма в Госдуме. Он также выступал с резкими заявлениями в адрес властей России.

"У меня был выбор без выбора - или они со мной разберутся, или выезжать из страны", - уверял он в интервью изданию "Цензор.нет".

Денис Вороненков утверждал, что в 2007 году на него совершили покушение в центре Москвы и что это произошло во время расследования так называемого дела "Трех китов" - такое название получило дело о контрабанде мебели.

По информации российской "Новой газеты", в 2005 году Вороненков стал штатным негласным сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, которую впоследствии ликвидировали.

Другой экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев, который также получил политическое убежище в Украине, рассказывал, что в последние годы перед смертью Денис Вороненкова опасался за свою жизнь.

Г-н Пономарев утверждал, что его коллега имел давнюю вражду с влиятельным генералом российских спецслужб и неоднократно получал угрозы.

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