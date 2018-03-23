На грани трагедии и триумфа: история паралимпийца Тараса Радя

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18-летний Тарас Радь из Тернополя стал самым молодым украинским чемпионом на Паралимпиаде в Южной Корее.

Свою первую золотую медаль он получил в биатлонной гонке среди сидячих спортсменов на 12,5 километров.

Но еще четыре года назад у Тараса были совсем другие планы: он был здоровым школьником и занимался несколькими видами спорта.

ВВС News Украина рассказывает его историю.

"Не надо стесняться коляски"

Тарас родился 20 ноября 1999 года в многодетной тернопольской семье.

Как-то во время время каникул в деревне он порезал косой ногу, металл задел мышцу.

Врач наложил на рану гипс, хотя делать этого было нельзя, вспоминает парень. Под гипсом рана не заживала, началось заражение, ногу ему пришлось ампутировать.

"Врач сказала, что это случайно получилось, что она не хотела. Извинилась. Иск в суд мы не подавали. Произошло как произошло", - рассказал будущий спортсмен.

Вспоминая те времена, он не скрывает, что пережил большой стресс.

"Скажу так: немножко был расстроен, падал духом, - рассказал парень. - Но с помощью родителей, которые меня в этот период сильно поддержали, постепенно адаптировался. Папа с мамой убедили, что не надо стесняться ездить на коляске, ничего страшного в этом нет и никто надо мной смеяться не будет".

Копірайт зображення ВВС Image caption Встреча украинских паралимпийцев в "Борисполе"

Тарас говорит, что больше всего ему помогло увлечение спортом, которым он занимался с детства. Он ходил со старшим братом на футбольную секцию, затем на греблю, занимался легкой атлетикой, баскетболом, волейболом.

"Конечно, всем и сразу не занимался. Сначала было одно, потом другое. Только всегда играл в футбол, - рассказывает спортсмен, - Люблю эту игру по-прежнему. И по телевизору трансляций старался не пропускать".

Папа с мамой убедили, что не надо стесняться ездить на коляске, ничего страшного в этом нет и никто надо мной смеяться не будет

Также парень каждый раз включал телевизор, когда транслировали биатлон.

"Поддерживаю наших девушек и парней. Больше всего нравится Юлия Джима. Особенно импонирует, как она стреляет. Замечаю отдельные детали и стараюсь использовать сам. Пересматриваю, анализирую", - рассказал Тарас Радь.

Новая жизнь

С профессиональным интересом за биатлоном Тарас Радь начал следить после того, как попал в ряды тернопольского регионального центра "Инваспорт". До этого, говорит, что вообще не знал, что спорт для людей с особыми потребностями существует.

В центр его отвез сосед. Сначала у Тараса ничего не получалось, и особых иллюзий, что из нового увлечения что-то получится, у него не было.

Потренировался на сборах, а зимой 2015 года отправился на первые в жизни соревнования.

Тарас играл в настольный теннис, плавал, но лыжными дисциплинами начал заниматься впервые.

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"Самое смешное, что до этого на лыжах не стоял в ни разу в жизни, - говорит парень. - На коньках ездил. Тернопольский пруд замерзал и мы с братом любили погоняться".

Радь прогрессировал очень быстро и уже в 2017 году стал двукратным серебряным призером чемпионата мира, уступив на средней дистанции и в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров немцу Мартину Фляйгу. Собственно, уже тогда участие Тараса в Паралимпиаде-2018 сомнению не подлежало.

"Когда увидел цель, понял, что поехать на Паралимпиаду, выиграть там медаль и даже стать чемпионом - реально, начал работать с удвоенной энергией", - вспоминает спортсмен.

Мечта

Тарас Радь рассказывает, что с первого дня после прилета в Пхенчхан легко перешел на корейское время, сразу спал хорошо.

Спортсмен был близок к медали в первом же старте, но занял в биатлонной гонке на 7,5 км четвертое место.

"Конечно, немного расстроился в тот день и еще на следующий, - вспоминает свои ощущения спортсмен. - Пока не вышел на старт лыжной гонки. В дальнейшем времени на эмоции уже не было".

Прежде всего свое "золото" Тарас выиграл благодаря идеальной стрельбе. В биатлонной гонке на 12,5 км чисто на всех четырех огневых рубежах отработали только двое спортсменов - Радь и "серебряный призер" Даниэль Кноссен из США.

"Когда ехал на Паралимпиаду, на медаль я надеялся, но не ожидал, что будет сразу золото, - говорит Тарас. - Но удалось хорошо отстреляться и благодаря этому выиграл. Вообще, очень люблю стрелять. Всегда любил, еще с детства. Стрелял из пневматической винтовки или шариками из пистолетика по бутылке".

Когда подъезжал к первому огневому рубежу, начало трясти.

"В чемпионской гонке как-то так получилось, что подъезжал к рубежу и не думал вообще ни о чем. Просто стрелял. Даже если попросите, чтобы объяснил, как так получилось, не смогу ответить.", - рассказывает он.

"Считаю, что такой результат получился из-за того, что в спорте я с детства. Да вообще было очень трудно, но для меня это было как какое-то приключение", - добавляет он.

Душевная встреча дома

"Очень мне радостно, - сказал чемпион по возвращении домой. - Особенно приятно было от той теплой встречи, которую устроили родители, родные и тренер. Дома собрались все родственники, мама подготовила праздничный ужин. Полон дом гостей. Приятно, что принес близким столько радости".

Уже сейчас Тарас думает о будущих победах.

Наибольшие проблемы у нас чувствуют те, кто ездит на колясках

"Хочу на следующей Паралимпиаде выступить намного лучше, чем в Пхенчхане, получить больше медалей, чем сейчас... А вне спорта себя теперь и не представляю. Я студент Тернопольского педуниверситета, учусь на кафедре физвоспитания. Пока не знаю, насколько эти знания пригодятся. Мне только 18 лет, и о жизни после спорта думать еще рано".

Возвращение к реалиям

Также Тарас думает о том, чтобы приобрести новый боб для соревнований - устройство, на котором, сидя, ездят спортсмены. В этом контексте цитирую ему многократного призера паралимпиад Елену Акопян, которая комментировала события из Пхенчхана на телеканале "UA: Первый". По словам Елены, такие американские бобы стоят в пределах 50 тысяч долларов.

"Мой не такой дорогой, - смеется Радь. - Его изготовил в Чернигове три года назад знакомый моего тренера Виктора Федорчака. Нам дали материал, оставалось доварить пару трубок. Это обошлось примерно в две тысячи гривен. Катаюсь на этом бобе до сих пор. Теперь, на новый цикл, планирую сделать немного лучший, современный".

Тарас вспомнил об американке украинского происхождения Оксане Мастерс, которая в Пхенчхане выиграла два золота. Спортмену запомнилось, как Оксана три года назад приезжала проведывать раненых украинских военных в киевском военном госпитале.

Мастерс тогда, поднимаясь по лестнице на второй этаж, сказала, что для нее на протезах это не так просто. И удивлялась, зачем людей с ампутированными конечностями помещать на втором этаже без лифта.

"Это беда, которую испытывают немало людей, передвигающихся с помощью протезов, - говорит Тарас Радь. - Мне легче, потому что хожу на одном протезе, колени сгибаются. А наибольшие проблемы у нас чувствуют те, кто ездит на колясках. Особые неудобства заключаются в том, что на тротуарах устанавливают барьеры. Речь об этом ведется давно. Обещают барьеры убрать. Это облегчит жизнь колясочников очень существенно".

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