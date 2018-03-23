Суд арестовал Савченко: она два месяца проведет в СИЗО

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Шевченковский суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

В четверг генпрокурор Юрий Луценко представил в парламенте подозрение относительно Надежды Савченко.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента изнутри.

Надежда Савченко свою вину отрицает.

Новая голодовка

При избрании меры пресечения Надежда Савченко в суде объявила о начале голодовки.

"Если я останусь в тюрьме, докажу народу, что я герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - заявила Надежда Савченко.

"Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытали враги. Могу пройти путь, когда будут пытать свои", - добавила политик.

Она надеется, что сможет голодать дольше 83 дней, как это она выдержала в России.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко в Шевченковском суде Киева

Во время судебного заседания Надежда Савченко надела футболку с трезубцем, похожую на ту, которую она надевала во время суда в России.

Она пожаловалась на условия содержания в СИЗО.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры", - заявила Савченко.

Она считает, что украинское СИЗО ничем не отличается от российского, или даже хуже.

Во время судебного заседания Надежда Савченко находилась не в клетке, а сидела рядом со своими адвокатами. Она также отказалась объяснить, кто оплачивает услуги трех адвокатов.

Обвинения против Савченко

По версии следствия, для осуществления задуманного Надежда Савченко якобы вступила в сговор с рядом офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе бойцами 8-го полка специального назначения. Однако, военные предупредили СБУ и записывали все действия и планы Савченко.

Копірайт зображення Reuters Image caption Надежда Савченко во время судебного заседании в России в 2015 году

Следствие предоставило доказательства, что Надежда Савченко и Владимир Рубан дважды организовали перевозки оружия из "ДНР".

Также депутатам показали видео оперативной съемки, на которых Савченко с Рубаном и военными обсуждали детали будущих нападений и убийств.

На записях Савченко говорила, что подобный план согласован с руководителем "ДНР".

"Фантазии и выдумки"

"Мое дело политически мотивировано", - заявила в суде Надежда Савченко.

Она отрицает намерение осуществить террористический акт и убить руководство страны.

По ее словам, она более года знала о слежке за собой и о деятельности подосланных к ней агентов власти. Поэтому под запись фантазировала и просто придумывала невероятные сценарии, которые не планировала воплощать в жизнь.

Она признала, что действительно перевозила оружие из "ДНР", однако делала это для того, что из него не убивали украинских военных.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежду Савченко обвиняют в том, что она организовала перевозки оружия из "ДНР" вместе с Владимиром Рубаном

На линию разграничения, по ее словам, она ездила, чтобы передавать помощь украинским военнопленным и договариваться об их освобождении.

Во время заседания суда Надежда Савченко снова озвучила информацию, что администрация президента трижды приказывала ее убить.

Впервые эту информацию она обнародовала 20 марта, с тех пор АП не комментировала такое заявление Савченко.

По словам Надежды, она стала опасной для власти после того, как объявила намерении участвовать в выборах президента и начала создавать собственную партию.

Выступая в суде, Савченко также обвинила украинскую власть в сдаче Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Адвокаты во время заседания настаивали, что представленные прокуратурой видеозаписи получены незаконно и не могут быть доказательством по делу.

Из российской тюрьмы в украинскую

Надежда Савченко - профессиональный военный летчик, которая пошла на Донбасс добровольцем весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, ведь партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко и Юрий Луценко во время лишения ее депутатской неприкосновенности

В России ее обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела.

Во время судебного процесса в России Надежда Савченко объявила голодовку. Она утверждает, что голодание длилось более 80 дней.

В мае 2016 года Надежду Савченко обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых взяли в плен в Донбассе.

Сразу по возвращении президент Украины дал ей звание "Герой Украины".

Однако вскоре после возвращения Савченко начала делать скандальные заявления о необходимости вести диалог с руководителями "ДНР" и "ЛНР", что резко изменило отношение к ней.

Фракция "Батькивщина" даже исключила Надежду Савченко из своей фракции.

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