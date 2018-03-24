Марсоход Curiosity: 2000 дней на Марсе в фотографиях

В марсохода Curiosity (Любознательность), также известного под названием "Марсианская научная лаборатория НАСА" (МНЛ), своеобразный юбилей. Вот уже 2000 марсианских суток (солов) он исследует кратер Гейла на Красной планете.

За этот период робот сделал много важных наблюдений. Отобрав только некоторые из них, команда ученых, работающих с Curiosity, подготовила для вас несколько интересных.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Оглядываясь назад. За всю историю космической эры мы получили немало зрелищных снимков планет. На многих из них была Земля, сфотографированная из далекого космоса.

Это изображение с камеры Mastcam на марсоходе Curiosity показывает нашу планету как едва заметную крапинку света в ночном небе Марса. Ежедневно ученые со всего мира управляют Curiosity и изучают Красную планету, находясь на расстоянии 100 млн миль.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech

Начало. Первый снимок с Curiosity поступил через 15 минут после того, как марсоход приземлился на Марсе - а произошло это 5 августа 2012 года.

Фотографии и другие данные попадают к нам через межпланетную станцию ​​"Марсианский разведывательный спутник" (Mars Reconnaissance Orbiter, MRO), которая оказывается над роботом через определенные промежутки времени, от чего зависит и структура рабочего дня на Марсе, или сола.

На этом фото видно зернистое изображение с устройства Front Hazard Camera (их исследователи обычно используют для того, чтобы избегать препятствий на пути). Это конечная цель нашего путешествия - гора Шарпа. Когда снимок поступил, мы поняли, что миссия будет успешной.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Речная галька. Когда мы начали передвигаться по поверхности планеты (через 16 солов после посадки), то вскоре наткнулись на эти слои гальки.

Округлая форма обломков свидетельствует о том, что они сформировались в древний мелководной реке. Она вытекала из окружающих высокогорий, которым уже четыре миллиарда лет, и впадала в Кратер Гейл.

На снимке-вставке из устройства Mastcam - камень в увеличенном виде. До появления Марсианской научной лаборатории мы считали, что поверхность, которая подверглась эрозии от речной воды, была сплошь темным базальтом. Однако, ее минералогический состав не так прост.

Камень, лежащий в русле этой древней реки на Марсе, изменил наши представления о том, как сформировалась магматическая кора и мантия этой планеты.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech

Прадавнее озеро. До посадки аппарата и на начальных этапах миссии исследователи еще не знали наверняка, что именно видят на снимках рельефа, полученных с камеры HiRISE Марсианского разведывательного спутника. Это могли быть потоки лавы или озерные отложения.

Без детальных снимков крупным планом "с поверхности" не было уверенности. Но это изображение положило конец спорам и стало переломным моментом в изучении Марса. Область Залива Еловнайф (Yellowknife Bay) содержит наслоения мелкозернистого песка и ила, возникшие под водами рек, впадающих в древнее озеро Кратера Гейла.

Первые 16 отверстий мы пробурили здесь, на стоянке "Джон Кляйн", на 182 сол. Это делается для того, чтобы взять образцы пород и отправить их в спектрометр, содержащийся в корпусе нашего марсохода. Глина, органика и нитросоединения, полученные в результате анализа, свидетельствуют о том, что когда-то здесь была благоприятная окружающая среда для микробной жизни. А было ли здесь жизнь, еще предстоит определить.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Глибокі води.Примерно на 753 сол марсоход приблизился к территории Холмов Парампе (Pahrump Hills). Работа на этом участке дала нам бесценную возможность понять, какая окружающая среда когда существовала в кратере Гейл.

Здесь марсоход обнаружил тонкие слои глинистого сланца, которые образовались в результате оседания частиц в глубинах озера. А значит, Озеро Гейл было глубоким водоемом, вода в котором стояла очень долго.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Неувязки. Начиная с 980 сола, возле Горы Стимсона (Mount Stimson) марсоход обнаружил большой слой песчаника, залегавший над озерными отложениями. Между ними образовались так называемые неувязки - нарушение геологической последовательности наслоений.

Эта геологическая особенность свидетельствует о временах, когда после миллионов лет существования озеро наконец высохло. Началась эрозия, которая привела к формированию новой поверхности почвы - свидетельство событий, происходивших в течение "неопределенного времени". Пример подобной несогласованности геолог-первооткрыватель Джеймс Хаттон нашел в Сиккар-Пойнте на побережье Шотландии.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Пески пустыни. К бархану Намиб (Namib) Curiosity приблизился на 1192 сол. Он относится к большому скоплению дюн Багнольда (Bagnold). Это первые активные дюны, которые мы исследовали на другой планете, поэтому Curiosity очень осторожно прокладывал себе путь вперед, потому что подвижные пески - препятствие для марсоходов.

И хотя атмосфера на Марсе в 100 раз уступает земной по плотности, но переносить песок она все-таки способна, образуя прекрасные структуры, подобные тем, которые мы видим в пустынях на планете Земля.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ветряные скульптуры. Возвышенности Мюррея (Murray Buttes), сфотографированные устройством Mastcam на 1448 сол, сформировались из одного и того же песчаника, который марсоход обнаружил у горы Стимсона.

Это участок дюн, образованных из литификованого песчаника. Они возникли в результате активности дюн, подобных тем, которые мы видели в современной полосе Багнольда. Эти пустынные отложения располагаются над неувязками. А это свидетельствует о том, что после длительного периода на смену влажному климату пришел засушливый, и главным фактором формирования окружающей среды в Кратере Гейл стал ветер.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP/LPGNantes/CNRS/IAS

Окаменевший ил. Марсоход Curiosity может детально проанализировать состав горных пород в горах Гейл. Для этого он использует лазер ChemCam и телескоп, установленный на мачте. На 1555 сол у Косы Скунер (Schooner Head) мы наткнулись на древние трещины усыхания иловых осадков и прожилки серной породы.

На Земле озера постепенно высыхают в пределах своих берегов. Так случилось и с Озером Гейл здесь, на Марсе. Красными пометками отмечены места в породе, куда мы направляли лазер. Возникала небольшая искра плазмы, и длина волны света в искре сообщала нам о составе глинистого сланца и прожилок.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech

Тучи в небе. Эту последовательность снимков марсоход сделал с помощью навигационных камер (NavCam, Navigational Cameras) на 1971 сол, когда мы направили их в небо. Время от времени, в дни наибольшей облачности, мы можем рассмотреть в небе Марса нечеткие облака.

Эти снимки обработаны, чтобы подчеркнуть разницу и увидеть, как облака движутся по небу. На трех снимках видно до сих пор не виданные образцы облаков, которые приобретают заметную зигзагообразную форму. Съемка этих изображений от начала и до конца длилась примерно двенадцать марсианских минут.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS

Обязательное селфи. За годы службы, благодаря многочисленным селфи, сделанным на протяжении всего маршрута, марсоход Curiosity заработал себе такую ​​репутацию, что может спокойно конкурировать с пользователями Instagram.

Впрочем, эти селфи - не только для самолюбования. Они помогают группе исследователей следить за состоянием работа в течение всей миссии, ведь могут изнашиваться колеса, накапливается грязь. Эти автопортреты Curiosity делает с помощью устройства Mars Hand Lens Imager (MAHLI), расположенного на механическом манипуляторе - "руке" работа.

Путем слияния многих изображений высокой четкости монтируется снимок. Именно это фото было сделано на 1065 сол в районе Бакскин (Buckskin). На нем видна главная мачта Curiosity с телескопом ChemCam, который используют для определения горных пород, и камерой Mastcam.

На переднем плане - серая кучка частиц пустой породы (так называемые хвосты), оставшиеся после бурения.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/MSSS Image caption Куперстаун - Дарвин - Площадка Брэдбери - Залив Елловнайф - Дюны Багнольда - Позвоночник Веры Рубин -Кратеры-близнецы - Самая высокая точка края кратера (слева направо)

Долгая дорога. Это - панорамный снимок с устройства Mastcam. На нем виден путь, который преодолел марсоход Curiosity за последние 5 лет: 18,4 км от места посадки (Брэдбери) в место пребывания - на Хребте Веры Рубин (VRR, Vera Rubin Ridge).

Ранее этот хребет называли гематитовым - благодаря высокому содержанию минерала гематита (красный железняк), который ученые получили с орбиты.

Поскольку гематит преимущественно формируется при наличии воды, этот участок представляет огромный интерес для команды Curiosity, изучающей изменения условий в Кратере Гейл на протяжении всей его геологической истории.

Этот важный участок идеально подходит для того, чтобы Curiosity мог отметить свой 2000-й сол. А для нас это смотровая площадка, с которой можно оглянуться на многочисленные открытия, совершенные за время миссии марсохода.

Авторы: Джон Бриджес, Ашвин Васавада, Сюзанн Швенцер, Санджив Гупта, Стив Банем, Кэндис Бедфорд, Кристина Смит и другие ученые МНЛ.

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