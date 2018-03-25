Час Земли: выдающиеся архитектурные памятники погрузились в темноту
Самые известные архитектурные памятники мира ежегодно погружаются в темноту на один час.
Глобальная кампания "час Земли" повышает осведомленность о последствиях изменения климата. Она началась в Австралии в 2007 году и сейчас, по словам организаторов, в ней участвуют 187 стран.
Вот лишь некоторые достопримечательности со всего мира, где выключили освещение 24 марта 2018 года.
Сидней, Австралия - Харбор-Бридж и Сиднейский оперный театр
Перед акцией
Во время акции
Пекин, Китай - Национальный стадион ("Птичье гнездо")
Перед акцией
Во время акции
Куала-Лумпур, Малайзия - Башни Петронас
Перед акцией
Во время акции
Тайбэй, остров Тайвань - небоскреб Тайбэй 101
Перед акцией
Во время акции
Сингапур - супердеревья в Садах у залива
Перед акцией
Во время акции
Нью-Дели, Индия - Ворота Индии
Перед акцией
Во время акции
Рим, Италия - Колизей
Перед акцией
Во время акции
Афины, Греция - храм Парфенон
Перед акцией
Во время акции