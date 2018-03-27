Депутаты думают, как лишить Савченко звания "Героя"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко демонстрирует наградные атрибуты Героя Украины, 22 марта 2018 года

После ареста Надежды Савченко политики начали обсуждать целесообразность присвоения ей звания Героя Украины. Можно ли лишить этого звания и существует ли соответствующий механизм - исследует ВВС News Украина.

Звание Герой Украины является высшей государственной наградой, которую дают за геройский поступок или трудовое достижение. Герою вручается орден "Золотая Звезда" или "орден Государства".

Эта награда появилась в 1998 году - после того, как президент Леонид Кучма издал соответствующий указ.

За этот период, по состоянию на октябрь 2017 года, звание присвоили 439 людям.

За что и кому давали

Больше всего наград выдал нынешний президент - более 150. Следующим по количеству врученных наград является Леонид Кучма - 132, Виктор Ющенко - 114 и Виктор Янукович - 40.

Первым высшую награду получил президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. В 1998 году ему вручили "орден Государства" за выдающиеся достижения в науке.

Далее президенты активно награждали украинцев за достижения в различных областях, в зависимости от приоритетов того или иного главы государства.

Леонид Кучма сначала давал Героя Украины ученым, военным, летчикам, дояркам, конструкторам и руководителям предприятий. Далее последовали спортсмены, политики, руководители министерств и ведомств.

В последний год президентства (2004) Кучма выдал рекордное за годы его управления страной количество наград - 41. Тогда, например, Героями Украины стали известные политики Сергей Тулуб, Юрий Бойко и Владимир Литвин.

Виктор Ющенко преимущественно награждал художников, историков, писателей и деятелей культуры.

В 2005 году он посмертно присвоил звание Героя Украины убитому журналисту Георгию Гонгадзе, в 2007 году - командиру УПА Роману Шухевичу, а в 2010 году - проводнику ОУН Степану Бандере.

Виктор Янукович в годы своего президентства вручал высшую награду, в основном, горнякам и металлургам, руководителям предприятий, реже - деятелям культуры и религии.

В те годы Героями стали предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир и актер Богдан Ступка.

А уже при Петре Порошенко высшую государственную награду получают, в основном, военнослужащие, часто - посмертно. Также он присвоил это звание героям "Небесной сотни", погибшим во время событий на Евромайдане.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Участник Революции достоинства Михаил Жизневский стал первым иностранцем, которому дали звание Героя Украины

В марте 2015 года Героем Украины стала Надежда Савченко, которая в то время находилась в российской тюрьме.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Президент вручает Надежде Савченко звезду Героя Украины, май 2016 года

Герой или нет?

В СМИ и соцсетях возмущаются, что некоторые обладатели высшей награды поддержали аннексию Крыма и действия России на Донбассе. При этом они до сих пор являются Героями Украины.

Например, украинский политик Борис Дейч во время аннексии в 2014 году агитировал жителей Крыма идти на так называемый референдум и голосовать за присоединение к России.

Еще один Герой Украины, гендиректор винодельческой компании "Массандра" Николай Бойко тоже поддержал аннексию Крыма. Но несмотря на это, попал в поле зрения "прокурора Крыма" Натальи Поклонской за хищение на заводе и стал беглецом.

Однако наибольший ажиотаж вокруг вопроса присвоения и возможного лишения высшей государственной награды вызвала ситуация с Надеждой Савченко, которую подозревают в подготовке теракта.

О необходимости лишения Савченко высокого звания заговорили в парламенте.

Депутат Народного фронта Дмитрий Тымчук в разговоре с BBC News Украина отмечает, что звание Герой Украины присваивается именно за выдающиеся поступки.

"Я, откровенно говоря, не очень понимаю, какие выдающиеся поступки относительно национальной обороны и национальной безопасности совершила г-жа Савченко. Мы еще не разобрались и довольно мало знаем об обстоятельствах, при которых она попала в плен", - обращает внимание депутат.

В ответ Надежда Савченко заявила, что не отдаст свою награду.

"Я уже доказывала то, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам, что я - Герой Украины", - сказала она, выступая в парламенте во время снятия с нее неприкосновенности.

Отсутствует процедура

В украинском парламенте признают, что в государстве отсутствует процедура лишения звания Героя Украины.

"Этот вопрос нужно урегулировать, законодательно прописать процедуру лишения звания Героя Украины, если оно было дискредитировано", - говорит депутат БПП Ирина Фриз в комментарии BBC News Украина.

По ее словам, нужно четко прописать не только "как давать эту высокую награду, но и то, как ее лишать".

Г-жа Фриз добавляет, что в парламенте уже обсуждают этот вопрос. И если будет создана соответствующая рабочая группа, то депутаты не исключают, что необходимый законопроект зарегистрируют и рассмотрят.

Дмитрий Тымчук добавляет, что каждая награда имеет свой устав. "И нам нужно выяснить, на каком основании Савченко ее получила", - говорит депутат.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко во время заседания Шевченковского райсуда Киева по избранию ей меры пресечения, 23 марта 2018 года

На одном из предыдущих заседаний Комитет по нацбезопасности обсудил этот вопрос. Депутаты решили провести консультации относительно возможного обращения в суд о лишении Савченко звания Героя.

Юристы по заказу депутатов должны провести анализ ситуации.

По словам Дмитрия Тымчука, лишить этой награды Савченко можно через суд.

"Однако прозвучало и альтернативное мнение, что сама награда была выдана с нарушением устава. И мы решили обратиться к юристам", - говорит Тымчук.

Политолог Владимир Фесенко считает, что вопрос о лишении такой награды сегодня открыт и его нужно решить.

"Что касается Савченко, то ситуация весьма неоднозначная. И здесь есть опасный прецедент", - считает он.

По его словам, лишать ее звания стоит лишь тогда, когда будут очень веские доказательства, например, того, "что она действительно стала агентом российских спецслужб".

Дело Савченко, по мнению эксперта, формально может стать поводом для лишения награды, но это вызывает определенные сомнения.

"Человек сознательно пошел на преступление, но это не связано с тем, как он получил звание. А Герои Украины тоже, к сожалению, могут быть преступниками", - говорит он в комментарии BBC News Украина.

Так произошло, например, с первым заместителем губернатора Николаевской области, который тоже имеет звание Героя Украины. Летом 2016 года мужчину, имя которого следователи не назвали, задержали во время получения взятки в 92 тысячи долларов.

Лишали ли раньше?

Присвоение Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины при президентстве Виктора Ющенко вызвало дискуссии в политических и экспертных кругах.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Портрет Степана Бандеры во время "Марша Славы Героев" в Киеве, 14 октября 2017 года

Соответствующие указы президента обжаловали в донецких судах, которые в результате признали присвоение Бандере и Шухевичу звания недействительным.

После долгих судебных разбирательств в августе 2011 года Высший админсуд Украины подтвердил законность этого решения предыдущих судов.

Администрация президента Виктора Януковича публично объявила, что соответствующие указы Ющенко утратили силу.

После этого к нынешнему президенту Петру Порошенко неоднократно поступали обращения с призывом вернуть Бандере и Шухевичу звания Герой Украины, однако конкретных решений руководства государства об этом пока не было.

Политолог Владимир Фесенко считает, что такая схема не будет проецироваться на ситуацию с Савченко. Ключевую роль будет играть то, какие именно доказательства против нее найдут во время расследования уголовного дела.

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