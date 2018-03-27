По всему миру высылают российских дипломатов: кто и сколько
США, Канада, Украина и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Британии.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "самой коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место".
"Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - написал он.
МИД Российской Федерации выразило протест из-за высылки дипломатов и назвало такой шаг "недружественным".
"Недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы отреагируем на него", - говорится в заявлении.
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В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании относительно того, что Россия "весьма вероятно" несет ответственность за атаку в Солсбери.
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В понедельник президент Европейского Совета Дональд Туск написал в Twitter, что 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов.
"Не исключаются и дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в ближайшие дни и недели", - написал он.
Многие страны синхронно начали объявлять решения о высылке дипломатов. В некоторых странах их сразу объявляли персонами нон грата.
|Высылка российских дипломатов
|Страна
|Кол-во дипломатов или разведчиков
|США
|60
|Британия
|23
|Украина
|13
|Канада
|4
|Германия
|4
|Франция
|4
|Польша
|4
|Чехия
|3
|Литва
|3
|Италия
|2
|Испания
|2
|Дания
|2
|Нидерланды
|2
|Швеция
|1
|Эстония
|1
|Латвия
|1
|Румыния
|1
|Финляндия
|1
|Норвегия
|1
|Хорватия
|1
|Венгрия
|1
|Албания
|2
|Итого:
|136
Рекордсменом по количеству высланных дипломатов стали США, которые выдворили 48 дипломатов посольства России и 12 - из ООН в Нью-Йорке, а также закрыли консульство РФ в Сиэтле.
Также значительное количество, а именно - 13 дипломатов, решила выслать Украина.
"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в знак солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые еще оставались. Ведь, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал Петр Порошенко в Facebook.
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Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов еще 14 марта. Россия ответила аналогичной высылкой 23-х британцев.