По всему миру высылают российских дипломатов: кто и сколько

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США, Канада, Украина и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "самой коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место".

"Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - написал он.

МИД Российской Федерации выразило протест из-за высылки дипломатов и назвало такой шаг "недружественным".

"Недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы отреагируем на него", - говорится в заявлении.

В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании относительно того, что Россия "весьма вероятно" несет ответственность за атаку в Солсбери.

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В понедельник президент Европейского Совета Дональд Туск написал в Twitter, что 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов.

"Не исключаются и дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в ближайшие дни и недели", - написал он.

Многие страны синхронно начали объявлять решения о высылке дипломатов. В некоторых странах их сразу объявляли персонами нон грата.

Высылка российских дипломатов Страна Кол-во дипломатов или разведчиков США 60 Британия 23 Украина 13 Канада 4 Германия 4 Франция 4 Польша 4 Чехия 3 Литва 3 Италия 2 Испания 2 Дания 2 Нидерланды 2 Швеция 1 Эстония 1 Латвия 1 Румыния 1 Финляндия 1 Норвегия 1 Хорватия 1 Венгрия 1 Албания 2 Итого: 136

Рекордсменом по количеству высланных дипломатов стали США, которые выдворили 48 дипломатов посольства России и 12 - из ООН в Нью-Йорке, а также закрыли консульство РФ в Сиэтле.

Также значительное количество, а именно - 13 дипломатов, решила выслать Украина.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в знак солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые еще оставались. Ведь, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал Петр Порошенко в Facebook.

Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов еще 14 марта. Россия ответила аналогичной высылкой 23-х британцев.

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