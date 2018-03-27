"В Украине парням легче": исповедь трансгендерного человека

Копірайт зображення Тангарр Форгарт Image caption В прошлой жизни у Тангарра был любимый человек, друзья, работа, увлечения

Тангарр Форгарт - это имя герой придумал себе сам. После трансгендерного перехода он получил новые документы с этим именем. Тангарр всю жизнь жил в Украине, а с 2015 года переехал из Крыма в Киев.

Я - трансгендерный человек. Но прежде всего я - сын, внук, любимый, брат. Я также друг, тренер, автор статей, фотограф. На самом деле у меня очень много идентичностей. Трансгендерная - одна из них, но не определяющая.

Я не могу отнести себя к какому-то конкретному гендеру. Не могу сказать о себе, что я мужчина или женщина.

Я вижу людей значительно шире. И с уважением отношусь к любому человеку, независимо от его гендера.

Когда комфортно с человеком, тебе не нужно раскладывать его на составляющие.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт

"Было чувство, будто бы меня накрыли тяжелой влажной подушкой"

Я долго не понимал, почему так некомфортно чувствую себя в женском гендере. Понимал, что мне очень некомфортно, чувствовал постоянно давление, унижение именно потому, что я был девушкой. В определенных ситуациях, где к ребятам относились определенным образом, а ко мне, как к девушке, - иначе, мне это не нравилось.

На самом деле это не совсем связано с гендером. Это вообще в обществе такая ситуация.

У меня был парень, друзья, увлечения.

Я не то, чтобы не чувствовал себя счастливым. У меня было постоянное ощущение, будто меня накрыли тяжелой влажной подушкой. Вроде бы и мягко, но дышать сложно.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт Image caption В прошлой жизни у Тангарра был любимый человек, друзья, работа, увлечения

Дело в том, что мне нравятся парни. Если бы мне нравились девушки, то я бы, наверное, раньше понял, что на самом деле могу и не быть женщиной.

Пол - это совокупность чисто биологических признаков, а гендер - это социальный конструкт, который к биологии отношения не имеет. Биологический пол - это не только один признак: гениталии или хромосомы. Это и то, и другое, и гормональный фон.

Узнав, что есть трансгендерные люди, я понял, что не чувствую связи с группой женщин и могу перейти в другую группу - мужчин. Поэтому так и сделал.

"Чтобы изменить документы, нужно было вырезать здоровый орган"

Трансгендерный переход я начал 2011 году в Украине с гормонотерапии.

Трансгендерная переход - это переход от феминной внешности к маскулинной и наоборот. Он предусматривает гормональную терапию, иногда хирургические операции. Однако это - не смена пола. Цель перехода - согласовать между собой внешность и гендерную идентичность человека, а не сменить пол.

На тот момент в Украине, если человек хотел осуществить трансгендерный переход и получить разрешение на операцию и изменение документов, нужно было пройти несколько этапов.

Нужно было обязательно лежать в психиатрической больнице 30-45 дней, пройти наблюдение психиатра, получить диагноз "транссексуализм" и пройти специальную медицинскую комиссию.

Она была одна на всю страну и собиралась один раз в полгода-год. И если ты получил справку в начале года, то мог ждать очень долго.

Это была очень трансфобная, человеконенавистническая комиссия. Эти люди часто унижали других, пользуясь своей властью.

Человек не мог просто изменить документы, без операции. Для этого была обязательная "коррекция пола", а точнее - стерилизация хирургическим путем.

То есть нужно было за счет собственных средств вырезать здоровые органы, даже если ты этого не хотел.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт Image caption После трансгендерного перехода Тангарр продолжает заниматься историческим фехтованием. Живя в Крыму, он возглавлял команду, которая побеждала на украинских турнирах

Это адская несправедливость по отношению к людям. Я решил сделать все, чтобы обойти ее.

Я изучил, как закон регулировал этот вопрос. Действительно обратился в психиатрическую больницу, действительно прошел там диспансеризацию. Но это было только на бумаге.

Ходил к ним ежедневно и сдавал все тесты. Мне выдали справку с соответствующим диагнозом.

Мне давали карточки, которые я должен был разложить в две стопки: одна - то, что я люблю, а вторая - то, что не люблю. Там были такие вопросы: любите ли вы охотиться, ходить в театр, готовить? Я, например, в театр люблю ходить, а охотиться - нет.

Психолог сказала мне, что у меня не совсем маскулинный результат и это не хорошо для постановки диагноза. Поэтому, я прошел их повторно: охотиться - люблю, театр - ненавижу, готовить - ненавижу. То есть просто воспроизвел стандартную маскулинность.

Жизнь в мужской роли значительно легче и менее травматична, чем в женской

Получил справку, с которой я мог делать операции в любой стране мира, кроме Украины. Потому что для украинских врачей нужна было еще справка комиссии. Я отправился в Россию, где сделал операцию.

Врач выдал мне справку о проведенной коррекции пола. В Украине я пошёл в ЗАГС - и мне изменили документы.

"Ощущение огромной свободы, которого женщины лишены"

Я сразу почувствовал разительное отличие в отношении, когда люди видят девушку или парня.

Честно скажу, быть парнем в нашем обществе значительно комфортнее. Жизнь в мужской роли значительно легче и менее травматична, чем в женской.

Ты чувствуешь больше уважения, твои слова воспринимаются как более весомые, хотя говоришь те же вещи.

Пример из моей работы: мы с напарником занимали одинаковые должности - варили металлические ящики. Когда начальник задавал нам вопрос, я отвечал. Он смотрел в сторону, ждал, когда я закончу говорить, а потом повторял этот вопрос еще раз и ждал ответа от моего партнера. И далее общался с ним через мою голову.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт

В транспорте, когда ты заходишь туда как девушка, с тобой садятся значительно ближе, чем когда тебя воспринимают как парня. Парню дают больше личного пространства.

Что касается притязаний, ты, как парень, просто выпадаешь из этого контекста и не чувствуешь всего этого трэша, который сваливается на женщин каждый день.

Ранее, где бы я не находился, как девушка, я задавал себе вопрос: а вот этот человек, идущий за мной, он просто идет по своим делам или преследует тебя? Теперь я чувствую себя чьей-то целью.

Это ощущение огромной свободы, которого женщины лишены.

"Мама меня очень поддержала"

Моя семья, мои родные, друзья хорошо отнеслись к новости о моем трансгендерном переходе. С их стороны не было никакого сомнения в логичности моего решения.

Я распечатал для мамы информацию о трансгендерность и сказал: "Ты почитай, а мы потом поговорим".

Затем оставил ее одну, после этого снова захожу к маме - она говорит: "Знаешь, теперь многое становится понятным".

Мама меня очень сильно поддержала.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт Image caption Тангарр говорит, что благодаря поддержке мамы и друзей трансгендерный переход прошел легко

У мамы широкий круг общения. Я должен отдать ей должное: она просто бросаясь на амбразуру, останавливала всех, кто продолжал обращаться ко мне в женском роде. И она перевоспитала людей из своего окружения.

У меня вообще не было ни одной подруги или друга, которые бы меня не поняли и отвернулись.

До 2015 года я жил в Севастополе, откуда я уехал, то есть мой трансгендерный переход происходил в Крыму. Прожив некоторое время в Киеве, могу сказать, что в том, как люди воспринимают меня там и здесь, есть разительное отличие.

Ведь в Киеве незнакомцы не видят во мне трансгендерного человека.

Вообще, с тех пор как я приехал в Киев из Крыма, чувствую себя на подъеме, просто потому что здесь живу в безопасном пространстве.

У меня освободились жизненные ресурсы, которые ранее тратил на самозащиту, на выстраивание оборонительных рубежей.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт Image caption Мать Тангарра "перевоспитала" окружение, научив своих друзей понимать изменения, которые произошли с ее ребенком

"Я догадался о правде о тебе"

У меня были длительные отношения с моим первым парнем. Он стал свидетелем начала моего трансгендерного перехода, всячески меня поддерживал, хотя, я понимаю, ему это было достаточно сложно.

С моим нынешним парнем Тарасом мы познакомились, когда принимали участие в движении исторического фехтования. Увидев меня впервые, он принял меня за парня, хотя это было до трансгендерного перехода.

Копірайт зображення Тангарр Форгарт

Я был тогда в доспехах, с выбритыми висками, черными волосами, стянутыми в хвост. Командовал, кому что делать. Он со стороны это все видел, не слыша моего голоса.

И уже потом, когда мы пересеклись снова и я ему рассказал, что начал транспереход, он ответил: "Все же я был прав, догадался о правде о тебе".

"Девушке прививают ощущение того, что она - жертва"

Сейчас я получаю вдохновение от занятий в секции по борьбе и самообороне. Мы совместно с общественной организацией "Инсайт" проводим эти занятия для женщин и трансгендерных мужчин.

Я вижу, что навыки, которые я им передаю, работают. Люди начинают чувствовать себя психологически более уверенно благодаря физическому восстановлению определенных приемов. Меня "заряжает" то, что моя любимая работа приносит пользу другим людям.

Девушке часто прививают ощущение того, что она - жертва, она - не хозяйка своей судьбы. Что она не человек, который действует.

Без своего трансгендерного опыта я бы просто не понял, в чем заключается проблема. Я был бы, как многие другие тренеры-мужчины. Они говорят: "Ты просто мало стараешься. Давай, давай сильнее". Они не понимают, что это так не работает.

Когда ты признаешь, что большое количество вещей, в которые верил, являются неправильными, несправедливыми, - это и есть настоящая победа над самим собой. Это победа над всеми защитными механизмами мозга, которые кричат ​​тебе: "Не стоит копаться дальше, просто верь в то, во что веришь! Зачем углубляться в информацию, от которой тебе будет плохо!"

Это и есть для меня преодоление препятствий: постоянное понимание, что ты можешь ошибаться. Для меня преодолеть - значит прекратить закрывать глаза на то, что тебе не нравится.

Адвокат Оксана Гузь об изменении правил трансгендерного перехода в Украине

В 2016 году Минздрав Украины изменил процедуру коррекции половой принадлежности. Был введен клинический протокол, изменена процедура обращения за помощью, утверждена новая форма медицинского свидетельства, которое позволяет изменить актовую запись о рождении.

С одной стороны, процедура улучшилась - медицинское свидетельство, например, теперь может выдавать семейный врач на местах.

С другой, ситуация ухудшилась, так как для получения диагноза нужно не менее двух летнаблюдаться у врача-психиатра.

Проведение операции теперь не является обязательным условием для изменения пола и имени в документах. Но для этого требуется медицинское свидетельство о "коррекцию" половой принадлежности.