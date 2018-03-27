Японцы наслаждаются цветением сакуры: фото

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На днях в Японии начался весенний сезон цветения сакура. По торжественности это событие можно приравнять к национальному празднику.

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Эта вишня цветет всего неделю и символизирует начало весны.

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Сотни людей собираются полюбоваться пейзажами.

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Наслаждаться цветением сакуры - давняя японская традиция.

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Сакура имеет глубокое символическое значение в японской культуре.

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Считается, что непродолжительное цветение символизирует быстротечность жизни.

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Кроме того, сакура - традиционный символ женской молодости и красоты.

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Со времен Мэйдзи (с 1868 по 1912 гг.) изображение сакуры размещено на головных уборах учащихся и военных, как показатель ранга. В настоящее время используется на гербах полиции и вооружённых сил Японии в качестве знаков отличия.