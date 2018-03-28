Копірайт зображення Huawei Image caption P20 Pro - первый смартфон с тремя камерами на задней панели

Новейший смартфон китайской компании Huawei может фотографировать в почти кромешной темноте без использования вспышки и штатива.

Для производства фотографии камере P20 Pro достаточно выдержки в шесть секунд. После того как снимок сделан, искусственный интеллект "подчищает" его, увеличивая контрастность и устраняя смазанность изображения, от которой обычно страдают фотографии, сделанные в сумерках и "с рук".

Представитель Huawei в недавней беседе с ВВС сказал, что компания вскоре надеется стать самой популярной маркой смартфонов. Сегодня она располагается на третьем месте, вслед за Samsung и Apple.

Росту Huawei на рынке мешает нежелание американских телеком-компаний продавать ее телефоны.

Копірайт зображення Huawei Image caption В Huawei говорят, что их телефон снимает лучше, чем iPhone X

Как и телефоны серии Samsung Galaxy S9, недавно вышедшие на рынок, P20 позиционируется как аппарат с уникальными возможностями фотокамеры.

Если у S9 и остальных телефонов этой линейки по два объектива, то P20 стал первым телефоном, у которого их целых три.

"У Huawei нет такого громкого имени, как у Samsung или Apple, и они стараются компенсировать это, совершенствуя продукт", - говорит аналитик технологического консультационного агентства Canalys Бен Стентон.

"Приятно видеть, что некоторые из их гаджетов обгоняют конкурентов. Но особенность технологий фотосъемки в том, что, пока не поставишь рядом фотографии, сделанные на разных телефонах, понять, в чем между ними разница, очень трудно", - добавляет аналитик.

"Поэтому Huawei придется постараться, чтобы довести до сознания покупателей прелесть новых функций", - говорит он.

Копірайт зображення Huawei Image caption В верхней части дисплея P20 Pro сделана выемка, в которой располагается 24-мегапиксельная фронтальная камера

P20 Pro поступит в розничную продажу по цене 899 евро (примерно $1115). Это меньше, чем конкуренты Samsung Galaxy S9+ (949 евро, $1 177) и iPhone X (1149 евро или $1425 в самом доступном варианте).

Три линзы

У трех объективов нового флагмана Huawei разные функции.

У основной камеры необычно высокое разрешение в 40 мегапикселей. С помощью программы light fusion снимки с этой камеры "ужимаются" до 10 мегапикселей: программа ищет блоки из четырех пикселей одинакового цвета и сочетает их в один.

Копірайт зображення Huawei Image caption Презентация телефона прошла на выставке цифровых технологий в Париже

Как результат, на снимках, сделанных при слабом освещении, становится меньше цифрового шума.

"Если у вас есть стол, а на нем 40 ведер, и идет дождь, то набрать по сантиметру воды в каждое ведро будет сложнее, чем если бы у вас было 10 ведер в четыре раза больше размером", - объясняет менеджер по маркетингу Huawei Питер Годен.

"Мы, по сути, делаем то же самое. Используя light fusion, мы сочетаем информацию от четырех маленьких пикселей в один большой, и таким образом восприимчивость к свету повышается", - объясняет он.

Однако если владелец пожелает снимать 40-мегапиксельные фотографии, то эту функцию можно выключить.

Две другие камеры на задней панели это:

20-мегапиксельный черно-белый сенсор, который может использоваться как для монохромных снимков, так и для замера глубины кадра для создания эффекта размытости фона на фотографиях, снятых основной камерой.

8-мегапиксельный длиннофокусный объектив с трехкратным зумом и аппаратной стабилизацией. С помощью программного обеспечения линза позволяет снимать с пятикратным увеличением. Телефоны линейки Galaxy S9+ и iPhone X имеют только двукратное увеличение.

Копірайт зображення Huawei/Kerchak Image caption Huawei P20 Pro позиционируется как конкурент лидеров рынка благодаря возможности делать качественные кадры с большого расстояния

Кроме того, P20 Pro использует технологию распознавания объектов, автоматически подстраивая параметры съемки для каждого объекта, а потом каталогизируя снимки в режиме офлайн.

В некоторых случаях камера подсказывает пользователю, как усовершенствовать композицию - когда снимок нужно выровнять, когда - приблизить или, наоборот, отдалить объект.

Искусственный интеллект в фотографии

Как и у Galaxy S9, у камеры P20 Pro есть режим сверхзамедленной видеосъемки, при котором камера снимает со скоростью 960 кадров в секунду в разрешении 720p.

Копірайт зображення EPA Image caption Huawei нужно убедить покупателей, что ее телефон снимает лучше, чем Samsung

Однако камера Huawei обучена еще одному трюку с долгой выдержкой.

Используя функцию распознавание объектов, телефон может выбирать для каждого из них кадр, на котором тот или иной элемент на фото получился лучше всего. Используя информацию из других кадров в серии, телефон увеличивает четкость каждого объекта и, наконец, совмещает объекты из разных кадров на одном снимке, устраняя эффект размазанности по краям.

Image caption Снимок, сделанный корреспондентом ВВС на P20 Pro в почти полной темноте при помощи функции долгой выдержки

В результате, фото из полутемного бара, например, скорее всего, будет выглядеть ярче и более четко, чем та же сцена видится человеческому глазу.

Но иногда технология дает сбои.

В ходе одного из испытаний долгой выдержки мы снимали человека, стоявшего на темном фоне: несмотря на то что в течение шестисекундной экспозиции он почти не моргал, телефон в итоге выбрал кадр с закрытыми глазами и включил его в окончательное фото.

Борьба за США

В прошлом году Huawei по рыночным показателям сократила разрыв с Apple, несмотря на конкуренцию со стороны других китайских фирм - в первую очередь Oppo, Xiaomi и Vivo.

Производитель Продажи телефонов в 2017 Годовой прирост Доля рынка Samsung 317,7 млн +2,0% 21,7% Apple 215,8 млн +0,2% 14,8% Huawei (вместе с Honor) 154,2 млн +10,7% 10,6% Oppo 111,7 млн +12,0% 7,6% Xiaomi 92,7 млн +75,0% 6,3% Vivo 87,6 млн +13,4% 6,0% LG 55,8 млн +1,2% 3,8% Общий показатель по отрасли 1,46 млрд -0,5% 100%

Однако попытки выхода Huawei на американский рынок провалились, после того как телеком-операторы AT&T и Verizon прекратили переговоры о продаже телефонов компании.

СМИ писали о давлении на телеком-фирмы со стороны политиков, которые якобы беспокоились о связях Huawei с китайским правительством.

Глава департамента потребительских продуктов компании Ричард Ю сказал ВВС, что американцы боялись "слишком конкурентоспособной и сильной" Huawei.

Копірайт зображення Huawei Image caption P20 Pro работает на ОС Android 8.1 и использует разработанный компанией процессор Kirin 970

Один из комментаторов, которому понравился новый телефон Huawei, говорит, что недопуск компании на американский рынок не обязательно пойдет на руку ее конкурентам.

"Теперь Huawei бросит все свои ресурсы на завоевание Европы, чтобы компенсировать низкие ожидаемые продажи в США", - говорит Бен Вуд из консалтинговой компании CSS Insight.

"Другим производителям смартфонов стоит серьезно обеспокоиться угрозой со стороны конкурента, которая сильно выросла, после того как Huawei выделила ресурсы и деньги на решение проблем с популярностью бренда", - добавляет эксперт.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram