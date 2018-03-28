Кадр Порошенко: кто такой новый глава НАПК Мангул

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Мангул

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции избрало из своего состава нового руководителя - Александра Мангула, который до недавнего времени работал в президентской вертикали власти.

НАПК начал свою работу более двух лет назад, когда в Украине запустили процесс электронного декларирования доходов и имущества всех государственных служащих.

Создание этого органа, который должен проверять электронные декларации и мониторить образ жизни чиновников, было одним из важнейших условий Евросоюза для получения Украиной безвизового режима.

Несмотря на сопротивление европейских институтов, с 1 апреля 2018 года украинские власти обязали подавать электронные декларации общественных активистов, которые занимались антикоррупционной деятельностью.

Корчак ушла

Первым главой НАПК стала Наталья Корчак, двухлетний срок полномочий которой сопровождался рядом скандалов и обвинений, как со стороны экспертов, так и со стороны коллег.

Кроме того, досрочно были прекращены полномочия двух других членов агенства - Руслана Радецкого и Руслана Рябошапко.

Они обвиняли Корчак в неэффективной работе и призывали ее подать в отставку.

Антикоррупционные активисты также критиковали Корчак за то, что агентство якобы недостаточно эффективно работает с электронными декларациями чиновников и не наладило функционирование автоматизированной системы проверки и анализа деклараций.

Копірайт зображення http://mrda.gov.ua Image caption Александр Мангул возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию

Из-за чего даже раздавались обвинения в политической ангажированности работы комиссии.

Корчак все обвинения в свою сторону отвергала и указывала, что против нее проводили кампанию по дискредитации.

НАПК - коллегиальный орган, состоящий из пяти членов. Решение в нем принимаются коллегиально, при этом у главы есть определенные административные полномочия и право подписи документов.

Членов НАПК назначает Кабинет министров по результатам конкурсного отбора.

Новый глава

Александр Мангул попал в НАПК только в январе 2018 года, заняв одно из освободившихся мест после демарша Радецкого и Рябошапко.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Наталья Корчак продолжит работу в составе НАПК, но уже не в качестве его главы

Если имя Корчак журналисты косвенно связывали с именем бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и возглавляемой им партией "Народный фронт", то имя Мангула точно имеет отношение к президенту.

Дело в том, что с мая 2015 по февраль 2018 он работал главой мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области. И на эту должность его назначал именно Петр Порошенко.

Более того, Мангул руководил местным отделением президентской партии БПП, а на местных выборах осенью 2015-го возглавлял список партии в районный совет.

"Я возглавил районное отделение партии, в которую вступил достаточно сознательно, зная лидерские качества Петра Порошенко", - рассказывал в интервью Мангул в бытность главой Мелитопольского района.

После начала действия закона, который запрещает руководителям государственных администраций находиться в партиях, он приостановил свое членство в БПП.

Отец Мангула Анатолий в свое время руководил Мелитополем, а также был членом парламента третьего созыва.

Мне повезло - я участвовал в одних переговорах, которые проводил Порошенко в качестве министра экономики, для меня это был мастер-класс Александр Мангул, лава Мелитопольской РГА

Александр Мангул родился 24 июля 1976 года, в 1999 году окончил Таврическую государственную агротехническую академию и получил квалификацию экономиста.

В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.

Александр Мангул более десяти лет работал в министерстве экономики и госкомитете регуляторной политики.

Мастер-класс от Порошенко

Как признает сам Мангул, во время работы в министерстве экономики в 2011-2012 годах у него был опыт сотрудничества с главой государства. На то время Петр Порошенко возглавлял это ведомство.

"Мне повезло - я участвовал в одних переговорах, которые проводил Порошенко в качестве министра экономики, для меня это был мастер-класс", - отмечал Мангул в одном из интервью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новый глава НАПК работал с Петром Порошенко в Минэкономики

Порошенко он называл "эффективным президентом".

До назначения главой Мелитопольской райгосадминистрации с 2013 года по февраль 2014-й он успел поработать на посту заместителя председателя правления Лисичанского стеклозавода "Пролетарий".

В интервью журналистам, которое Мангул дал в 2017 году, он утверждал, что на государственной службе никогда не брал взяток.

Уже после назначения главой НАПК Мангул заявил, что лично не знаком с президентом, а присутствовал только на официальных мероприятиях, как во время своей работы в министерстве, так и в должности председателя РГА.

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