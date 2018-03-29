Какие опасности нас подстерегают в ванной

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Исследование показало, что резиновые утки содержат потенциально болезнетворные бактерии, которые могут вызвать болезни у детей и взрослых.

А какие еще неожиданные опасности подстерегают вас в ванной комнате?

Профессор Джон Оксфорд из Лондонского университета Королевы Марии, рассказал BBC: "Ванная комната является достаточно сложным местом с точки зрения гигиены. Люди проводят много времени, убирая туалет, но было бы хорошо, если бы каждый уделял больше внимания и ванной комнате, используя спреи для дезинфекции и чистки".

1. Резиновые утки и игрушки для ванны

Новое исследование, которое начало дискуссию об опасных элементах ванной комнаты, было вызвано тем, что резиновые утки и другие игрушки для ванны, как выяснилось, несут опасность возникновения болезней.

Исследование было опубликовано в The Times. Его проводил Швейцарский федеральный институт водной науки и техники совместно с отделом гражданского строительства университета штата Иллинойс.

Они исследовали 19 игрушек для ванны и обнаружили грибки у 58% из них.

Руководитель исследования не советовал брызгать воду из резиновой утки в лицо ребенку, поскольку, по его словам, это может привести к появлению у малыша глазных, ушных или даже желудочно-кишечных инфекций.

2. Детские кресла для ванны

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Как вы купаете младенца? Родители знают, что их ребенок слишком мал, чтобы сидеть в обычной ванне с водой, и поэтому используют детские кресла.

Однако такие сиденья не обеспечивают 100-процентную защиту.

Представитель Королевского общества предотвращения несчастных случаев (ROSPA) сообщил BBC: "Сиденье для ванны дает ложное чувство безопасности, потому что ребенок может утонуть всего в нескольких сантиметрах воды. И произойти это может за считанные секунды. Родителей может отвлечь телефонный звонок или необходимость открыть кому-то дверь".

"Очень важно держать ребенка на руках и постепенно погружать в воду, так как сами дети не обладают моторными навыками".

3. Кипяток

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Представьте себе сцену. Будильник перестал звонить, и вы в полусонном состоянии ползете в душ.

Вы включаете душ, но не проверяете температуру, прежде чем сделать шаг под струи воды.

Обжечься слишком горячей водой - это риск как для взрослых, так и для детей.

Представитель "ROSPA" рассказал BBC: "Мы просим людей перед купанием детей сначала наполнять ванну холодной водой. Таким образом, вы не рискуете, что ванна будет наполнена горячей водой".

"Есть такая вероятность, что если включить сначала горячую воду, дети могут контактировать с ней и обжечься, а если сначала включить холодную, а потом горячую, то общая температура никогда не будет опасной".

4. Мыло

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Назначение куска мыла - удалять микробы с рук и тела. Поэтому вы и не подумаете о том, что микроорганизмы могут быть и на мыле тоже!

Профессор Оксфорд рассказал: "Бактерии могут находиться на мыле и переходить от человека к человеку, как, например, кишечная палочка.

Если у кого-то из гостей или у родственников есть бактерии, то ванная комната является идеальным местом для распространения этих микроорганизмов на других членов семьи".

Профессор Оксфорд говорит, что лучше пользоваться жидким мылом, чем кусковым.

Британский национальный институт медико-санитарной помощи рекомендует использовать жидкое мыло и проточную воду для мытья рук.

5. Полотенца

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Хорошее мягкое полотенце, которое, возможно, подогревается полотенцесушителем, это прекрасная вещь, чтобы вытирать руки или лицо в течение дня.

Но, что бы ни случилось, не позволяйте кому-то другому пользоваться вашим персональным полотенцем, говорит профессор Оксфорд.

"Полотенца - достаточно деликатные вещи, - говорит он. - Вы никогда ни с кем не должны делиться полотенцем".

Обычно у нас в ванной комнате одно полотенце для рук, которым пользуются как члены семьи, так и гости.

Однако профессор Оксфорд говорит: "Этого лучше избегать. Бактерии могут жить на полотенце несколько часов, поскольку полотенце для них довольно привлекательно из-за постоянной его влажности.

Я бы посоветовал параллельно пользоваться бумажными полотенцами, которые можно выбрасывать, и обычными полотенцами - индивидуальными".

6. Скользкий пол

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Падения в ванной комнате - одна из самых распространенных опасностей. На пол может попасть мыло или гель, а также вода, поэтому пол бывает очень скользким.

И, естественно, можно что-то сломать, получить синяки, порезы, даже просто ступив в ванну или душевую кабину или поскользнувшись на мокром полу.

Чтобы избежать этого, рекомендуется стелить на пол прорезиненные коврики, а в ванне или душе - специальные коврики с антискользким эффектом.

Кроме того, стоит хорошо вымыть ванну (душевую) после пользования мылом, гелем или маслом для тела.

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