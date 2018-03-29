Авиация и безопасность: что выиграет Украина от брексита

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Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года - спустя ровно два года после запуска брексита.

В Киеве, как правило, говорят о негативном влиянии брексита на Украину, которой не выгодно ослабление ЕС в условиях длительного конфликта с Россией.

Кроме того, брексит может помешать свободной торговли с Британией, которая сейчас предусмотрена соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Однако у истории с брекситом могут быть и определенные положительные моменты для Украины, о которых подробно рассказали собеседники ВВС News Украина.

Открытое небо ЕС

Первый плюс, который уже в следующем году может почувствовать Украина от выхода Британии из ЕС, касается авиации.

Украина уже много лет пытается подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС, которое кратко называют "открытым небом".

Документ парафировали еще в 2013 году, однако подписанию существенно мешал давний территориальный спор между Испанией и Великобританией.

Эти страны не могут найти общий язык из-за статуса небольшой территории на юге Испании - Гибралтара.

Официально он принадлежит Великобритании. Там есть аэропорт, и, по мнению Испании, частично он расположен на "спорной земле".

Досадно, что Великобритания выходит из состава ЕС, но в случае с соглашением об открытом небе - это плюс Владимир Омелян, министр инфраструктуры

Поэтому Мадрид блокирует соглашение с Украиной, которая признала аэропорт Гибралтара британским. Однако изменить формулировку или достичь какого-то компромисса также сложно, потому что в таком случае "свернуть" соглашение может уже Британия.

"Досадно, что Великобритания выходит из состава ЕС, но в случае с соглашением об открытом небе - это плюс", - сказал ВВС News Украина министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, в конце февраля состоялись переговоры с ЕС в сфере транспорта, в ходе которых европейцы дали Украине четкие обещания.

"Мы получили заверения, что после выхода Британии из ЕС соглашение об открытом небе с Украиной сразу будет подписано", - заявил министр.

Копірайт зображення UNIAN Image caption По словам Владимира Омеляна, представители ЕС заверили, что сразу после брексита ЕС подпишет с Киевом соглашение об открытом небе

Логика проста: уже с 30 марта 2019 года Британия не сможет ветировать решения Еврокомиссии, а потому уже в первой половине следующего года Украина и ЕС должны подписать соглашение об открытом небе.

Хотя министр не исключил, что в результате определенных компромиссов соглашение удастся подписать уже в этом году.

Подписание соглашения может иметь реальные последствия для Украины - оно ​​упростит авиационное сообщение с ЕС.

По словам министра, со многими странами ЕС действуют ограничения на количество авиаперевозчиков и еженедельных рейсов.

"Даже во время последних переговоров с Ryanair были определенные ограничения по отдельным странам. Поэтому в географии полетов мы исходили из наших возможностей, а не желаний", - настаивает Владимир Омелян.

Сразу же после подписания соглашения подобные ограничения исчезнут.

"Поэтому перевозчики, в том числе и лоукосты, смогут быстрее запускать новые маршруты, исходя из собственных бизнес-моделей", - добавил чиновник.

Без потерь в вопросе безопасности

Эксперты соглашаются, что "открытое небо" с ЕС - единственный бонус, который сразу же получит Украина после брексита. Что касается других, то тут могут возникнуть серьезные сомнения.

Как рассказал ВВС News Украина аналитик центра "Новая Европа" Сергей Солодкий, при благоприятных условиях, после брексита Киев может не только не потерять, но даже остаться у плюсе в вопросе безопасности.

Высылка российских дипломатов показывает, что, несмотря на все распри внутри ЕС, вопросы безопасности и обороны - выше этих недоразумений Сергей Солодкий, эксперт

"Если брать во внимание все ремарки премьер-министра Великобритании, то есть хорошие новости для Украины. Великобритания стремится оставаться мощным игроком в вопросе безопасности и обороны. И Лондон хочет тесно сотрудничать с европейскими странами", - считает Сергей Солодкий.

Это, по мнению эксперта, будет означать, что даже за пределами ЕС Великобритания может оказывать влияние на повестку дня ЕС в сфере безопасности.

"Британия всегда принадлежала к жестким странам в вопросе реагирования на российскую агрессию. А высылка российских дипломатов показывает, что, несмотря на все распри внутри ЕС, вопросы безопасности и обороны - выше этих недоразумений", - настаивает Сергей Солодкий.

Отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чем обвинили Москву, вызвало общую негативную реакцию со стороны Великобритании и ЕС.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поведение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй дает основания надеяться, что после брексита Украина ничего не утратит в вопросе безопасности

Он считает, что интеграция ЕС и Великобритании в сфере безопасности будет увеличиваться на фоне роста напряженности между ними и Москвой.

Горизонт интеграции

Эксперт-международник Тарас Качка считает, что брексит может стать шансом для Украины. Но, чтобы его использовать, украинские власти должны очень активно поработать.

Как считает Качка, сейчас Еврокомиссия из-за брексита активно работает над моделями тесных отношений со странами Европы, которые не являются членами ЕС.

Многие чиновники на этом сконцентрированы, а потому Украина может использовать их осведомленность для повышения уровня сотрудничества Брюсселя с Киевом.

Мы могли бы выжать максимум из Соглашения об ассоциации, договориться о следующем горизонте интеграции с ЕС Тарас Качка, эксперт

"Мы могли бы выжать максимум из Соглашения об ассоциации, договориться о следующем горизонте интеграции с ЕС", - настаивает Тарас Качка.

Он приводит в пример Швейцарию, где уже говорят о возможности обновления своих секторальных соглашений о сотрудничестве с ЕС на фоне брексита.

Похожие намерения наблюдаются и у Норвегии.

"Это большой шанс, но вопрос в том, как мы им воспользуемся. Хуже всего, если наше правительство будет ждать до последнего, пока все уже обо всем договорятся", - отметил Качка, призвав власти Украины к более активной позиции.

Эксперты сходятся во мнении, что никаких автоматических интеграционных преференций или бонусов от ЕС после брексита Украина не получит, если не будет выполнять свои обязательства и делать страну привлекательной для союза.

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