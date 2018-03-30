Невероятное путешествие потерянного в море фотоаппарата
Невероятная история везения о фотокамере, потерянной в море более двух лет назад и обнаруженной лишь недавно, завершится возвращением ее владельцу.
Фотоаппарат выбросило на пляж Тайваня. Он был покрыт морскими водорослями и наростами и внешне мало походил на фотокамеру, но благодаря водонепроницаемому чехлу прекрасно сохранился.
Фотоаппарат обнаружили школьники и их учитель. Они решили найти владельца, разместив сообщение о находке в Facebook.
И им это удалось буквально за один день.
"Я не могла поверить, - рассказала ВВС владелица фотоаппарата Серина Цубакихара. - Я сильно удивилась, когда знакомый рассказал мне об этом и отправил пост [из Facebook] с фотографиями".
Студентка японского университета отдыхала на острове Исигаки, префектура Окинава, который находится в 250 км от Тайваня. Там она и потеряла фотокамеру.
"Я ныряла с аквалангом и потеряла свой фотоаппарат после того, как у одного из моих знакомых закончился кислород, и ему потребовалась моя помощь".
Подводная одиссея
Это было в 2015 году, и когда Цубакихара выпустила фотоаппарат из рук, она была уверена, что больше никогда его не увидит.
Но камера, находившаяся в водонепроницаемом чехле, отправилась в собственное путешествие.
Она преодолела расстояние в несколько сотен километров и в итоге оказалась на пляже Тайваня.
Там ее и нашли ученики начальной школы, пришедшие туда, чтобы навести порядок на пляже.
"Фотокамеру обнаружил 11-летний мальчик", - рассказала ВВС учительница Парк Ли.
Чехол больше напоминал камень. Он был полностью покрыт морскими наростами и ракушками.
"Мы сначала подумали, что она сломана, но затем случайно удалось отломить один из наростов на чехле, за которым мы увидели кнопку для открытия камеры", - отметила она.
За время нахождения в море внутрь чехла не попало ни капли воды, и камера внутри неплохо сохранилась.
"Еще удивительнее то, что один из мальчиков нажал кнопку включения, и выяснилось, что в фотоаппарате по-прежнему оставался заряд!"
Поиск владельца
Вернувшись в школу, Ли и ее ученики обсудили, как поступить с находкой.
"Некоторые дети считали, что мы заслужили камеру и можем оставить ее себе. Другие предложили попробовать найти владельца. В итоге мы все начали думать, как это лучше всего сделать".
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Ли сказала, что поначалу у них были сомнения в том, можно ли посмотреть фотографии в фотоаппарате и разместить их в интернете, но это показалось лучшим способом найти владельца.
Некоторые фотографии были сделаны в Японии, что натолкнуло на мысль о том, что владелец камеры - японец. Поэтому сообщения в Facebook были на двух языках - китайском и японском.
За один день сообщением поделились более 10 тыс. раз, и в итоге его прочитала Серина Цубакихара.
"Мне так повезло, и я очень счастлива, что благодаря этой чудесной возможности я испытала доброту людей в моей жизни. Эти фотографии напоминают мне о значимых моментах прошлого, они заставили меня пережить их заново", - рассказала она.
Она сообщила ВВС, что планирует посетить Тайвань в июне, чтобы отблагодарить учителя и школьников и забрать свою пропажу.