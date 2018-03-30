Е-декларации: для борьбы с коррупцией или антикоррупционерами?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Очередной громкий спор относительно представления электронных деклараций совпал со сменой руководства НАПК

До 1 апреля вместе с чиновниками электронные декларации должны впервые представить общественные активисты, а также все те, чья деятельность связана с противодействием коррупции. При этом речь идет не только о гражданах Украины.

За три дня до окончания декларирования, и в первый день работы нового главы Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на внеочередном заседании приняло разъяснения относительно того, кого именно касаются новые нормы.

Если обобщить, то по версии НАПК, речь идет о тех, кто:

п олуча ю т деньги , имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической помощи в сфере предотвращения или противодействия коррупции ;

с истематически выполняют работы или оказывают услуги в сфере антикоррупционной политики или ее мониторинга ;

являются руководителями, которые входят в управление общественных объединений и других предпринимательских обществ в сфере антикоррупционной политики.

Согласно разъяснениям НАПК, требования закона касаются лиц, "непосредственно осуществляющих систематическую общественную деятельность в сфере предотвращения коррупции". Поэтому на других - бухгалтеров, офис-менеджеров, уборщиц или поставщиков продовольствия - закон не распространяется.

С другой стороны, к антикоррупционной деятельности относятся также экспертная помощь в разработке правовых актов, просветительские мероприятия по предупреждению коррупции и даже сбор статистической информации и подготовка аналитических отчетов в этой сфере.

С полным текстом разъяснения можно ознакомиться здесь.

Обещания и критика

Копірайт зображення UNIAN Image caption Еврокомиссар Хан говорит, что украинская власть не выполнила обещания, и что такое поведение не соответствует европейским стремлениям Украины

С тех пор, как год назад соответствующее требование появилось в украинском законодательстве, ее резко критиковали как представители ОО, так и международные партнеры Украины.

Президент Петр Порошенко обещал, что норма будет отменена. Однако предложенный им альтернативный законопроект подвергся критике Венецианской комиссии, а Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить эту законодательную норму.

"Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства", - такое заявление сделал за несколько дней до окончания срока подачи деклараций европейский комиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан.

Он отметил, что такие действия Киева противоречат европейским стремлениям Украины: "Несостоятельность отменить распространение требования, установленного для государственных служащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским стремлениям Украины и настойчивым рекомендациям международных партнеров, в том числе ЕС", - говорится в заявлении, распространенном 28 марта.

Там также отмечается, что система деклараций об имуществе вводилась для того, чтобы предупреждать коррупцию среди чиновников, общественные требования к которым иные, чем к общественным деятелям.

"Общественные активисты не являются государственными служащими, а потому введение требования представления деклараций только создаст для них лишние трудности и давление и будет подыгрывать тем, кто стремится разрушить стремление Украины эффективно бороться с коррупцией", - подчеркнул еврокомиссар.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что спор относительно электронных деклараций не угрожает безвизовому режиму с ЕС. В то же время она признала, что Киев не выполнил обещание, которое давал международным партнерам.

"К сожалению, действительно, несмотря на все наши обещания решить этот вопрос в течение года, этого не произошло, и это действительно оказывает негативное влияние на нашу репутацию", - заявила г-жа Зеркаль в эфире "Радио НВ".

Борцы с коррупцией и не только

Депутаты, которые не поддерживают отмену декларирования для борцов с коррупцией, говорят, что это вполне логично. Они акцентируют внимание на том, что активисты влияют на государственные решения, участвуют в формировании антикоррупционных органов, разрабатывают законопроекты, не говоря уже о том, что их деятельность финансируется через гранты международных доноров.

Активисты же воспринимают это как своего рода месть депутатов и чиновников за настойчивость относительно внедрения электронного декларирования, которое стало одним из самых действенных инструментов борьбы с коррупцией в Украине.

Они также обращают внимание, что целый ряд лиц, напрямую связанных с государственными миллиардами, до сих пор не обязаны подавать декларации. Это - топ-руководители крупных предприятий, полностью или частично принадлежащих государству: Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), Турбоатома, Укртрансгаза, Недр Украины, Укргаздобычи и т.п.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин начал подавать свою декларацию еще до того, как это стало требованием закона

Председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин подает свои декларации уже два года, хотя закон ранее не обязывал это делать. Он уверяет, что если соответствующие нормы и отменят, все равно будет декларировать свои доходы. Однако его больше беспокоит "атака на общественный сектор" в целом, а также на людей, которые сотрудничают с этим сектором.

"Мы как декларировались, так и будем декларироваться. Как-то отобьемся", - заявил Виталий Шабунин на телеканале ZIK, предположив, что гораздо хуже будет тем, кто связан с борцами с коррупцией опосредованно, а также работает в регионах.

Закон действительно заставил декларировать имущество и лиц, очень отдаленно связанных с активистами-антикоррупционерами. Например, это коснулось Киевской школы экономики (КШЭ) - одного из двух учебных заведений в Украине, работающих по программе МВА. Почетный президент КШЭ Тимофей Милованов сообщил, что сейчас четверо членов Совета директоров школы подали в отставку.

Это президент Eurasia Foundation Хортон Биби Сентер, директор Стокгольмского института переходной экономики (SITE) Турбьорн Беккер, профессор Университета Дюка Чарльз Беккер и профессор Университета Южной Каролины Ричард Эриксон.

По словам Тимофея Милованова, теперь этому учебному заведению будет сложнее привлекать людей, имеющих международную репутацию. Речь идет как о Совете директоров, так и о преподавании учебных программ.

"Проблема в том, что даже если за 10 или 15 лет мы не заплатили этим людям ни копейки за их работу в Совете, они все равно должны декларировать все свои доходы и активы. Они просто говорят: "Зачем мне это?", - говорит г-н Милованов.

Он также добавляет, что к счастью, требования украинского законодательства не коснулись Международного академического совета учебного заведения, "поскольку трудно представить письмо Нобелевскому лауреату Роджеру Майерсону о том, что теперь он должен показать Украине все свои доходы".

Дело в том, что при Киевской школе экономики существует Центр совершенствования закупок. Этот орган функционирует на гранты и анализирует государственные закупки, а следовательно, имеет отношение к противодействию коррупции.

Руководитель этого центра и вице-президент КШЭ Наталия Шаповал объясняет, что формулировка закона достаточно общая и расплывчатая, а также не уточняет, касается ли это иностранцев. Поэтому, по желанию, отмечает г-жа Шаповал, они могут распространяться "даже на участников тренингов в рамках проекта, в названии которого есть слово "коррупция", или же на преподавателей-иностранцев, которые участвуют в таких тренингах.

Как до этого дошло

Копірайт зображення UNIAN Image caption За подачу ложных сведений в электронной декларации можно заплатить штраф, а можно и за решетку попасть

Год назад, 23 марта 2017 года, депутаты приняли закон, которым освободили от представления деклараций рядовой и младший офицерский состав ВСУ. Однако при рассмотрении законопроекта в нем появилась норма о том, что декларации должны подавать общественные деятели в сфере противодействия коррупции, члены наблюдательных советов и кандидаты на выборные должности.

22 марта 2018 года депутаты, которые сдают электронные декларации еще с осени 2016 года, так и не вернулись к вопросу об отмене е-деклараций для активистов.

После этого парламент ушел на перерыв до 3 апреля.

Спикер Андрей Парубий хочет, чтобы вопрос электронных деклараций общественных активистов, а также отмена ответственности за их непредставление, был первым на повестке дня следующей пленарной недели.

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