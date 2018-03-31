Год до выборов президента: появится ли "условный Вакарчук"?

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За год до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года, социологические исследования показывают, что действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеют наибольшие шансы выйти во второй тур и бороться за президентское кресло.

Но все ли так однозначно и может ли появиться третий, кто изменит сценарий избирательной борьбы? И могут ли в этот предвыборный год произойти непредсказуемые события, которые повлияют на результаты выборов?

Последние опросы, хотя и выявили предполагаемых лидеров, показали также, что 40% опрошенных еще не знают, за кого будут голосовать, а 15% пока вообще не планируют идти на выборы.

Есть ли интрига?

Эксперты говорят, что исследования также демонстрируют значительный запрос общества на новые лица. Согласно исследованиям, около 60% хотят видеть во власти новых людей.

"Поэтому за год до выборов есть интрига, и довольно большая. Поскольку никто сегодня с высокой степенью вероятности не может сказать, что именно тот или иной политик станет президентом", - считает профессор "Киево-Могилянской академии", научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

О неоднозначности ситуации говорит также директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев. Главная причина, по его мнению, - недоверие людей к действующей власти и в целом к институтам власти.

"Украинская современная история доказывает, что в кризисных ситуациях общество возлагало надежды на смену власти, и это подтверждают Майданы. Но сейчас, на мой взгляд, идет обратный процесс - люди думают: кого не выбери, будет то же самое. Они теряют веру в дееспособность институтов власти", - говорит он в комментарии ВВС News Украина.

Люди думают: кого не выбери, будет то же самое. Они теряют веру в дееспособность институтов власти Андрей Ермолаев, политолог

"Массовое сознание очень реактивно к несистемным лидерам, то есть, тем, кто возникает как альтернатива политической господствующей "семье"- президентской команде, парламенту. Общество - в активном поиске такой альтернативы, и готово поддерживать то артистов и юмористов, то региональных лидеров, и именно поэтому говорить, что все уже предопределено, не приходится", - добавляет Андрей Ермолаев.

В середине марта один из социологических институтов поставил Петра Порошенко на четвертое место, что стало еще одним подтверждением слов экспертов о неустойчивой политической ситуации в стране.

Новые лица как тренд года

"На сегодняшний день есть один человек, который может серьезно повлиять на результат, имею в виду Святослава Вакарчука, фамилию которого начали включать в социологические рейтинги. Но я бы здесь скорее употреблял понятие "условный Вакарчук" - то есть, лицо, которое способно собрать электорат, недовольный и тем, как действует новая власть, и теми популистскими альтернативами, которые предлагаются", - говорит Алексей Гарань в комментарии ВВС News Украина.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Святослав Вакарчук, которого социологи ставили на ведущие места в президентских рейтингах, заявил, что власть его не интересует

В то же время, он отмечает: когда социологи просят назвать конкретные новые лица, то они пока набирают незначительный процент голосов поддержки.

Поэтому, появится ли "условный Вакарчук" - это еще большой вопрос, ведь объединение вокруг одного кандидата всегда было проблемой для оппозиции.

Политический аналитик Валерий Клочок говорит, что серьезных признаков объединения нет и сейчас.

"Как показывает опыт, за год до выборов очень мало шансов на то, чтобы политические силы смогли выдвинуть единого мощного кандидата. Сегодня есть определенные политические движения с целью объединения. Локомотивом пытается быть Анатолий Гриценко. Но процесс идет крайне тяжело", - говорит эксперт в комментарии ВВС News Украина.

"Оппозиционные партии не готовы идти единым фронтом и выдвигать единого кандидата из-за своих политических амбиций: через полгода после президентских состоятся парламентские выборы. Любая партия, не выдвигая кандидата на президентских выборах, не имеет шансов на успех на выборах в Верховную Раду", - добавляет Валерий Клочок.

Что касается самого лидера группы "Океан Эльзы", то в октябре прошлого года центр Разумкова давал ему пятое место в рейтинге, а СОЦИС - второе после президента. Позже его в опрос не включали, поскольку сам музыкант заявил, что его никогда не интересовала власть.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В способность политиков объединяться эксперты, по-прежнему не верят

Алексей Гарань, однако, предполагает и такое развитие событий: если среди кандидатов будет много тех, кого можно назвать "постмайданными кандидатами", а это - Порошенко, Тимошенко, Гриценко, кандидаты от "Свободы", "Самопомощи", Ляшко, - может возникнуть ситуация, когда распыление голосов между ними приведет во второй тур Юрия Бойко или Вадима Рабиновича.

Более категорично оценивает перспективы доктор социологических наук Александр Вишняк. Он отмечает, что те потенциальные кандидаты, которые на сегодня имеют 5-7%, за год не смогут достичь рейтинга, который бы позволил им пройти во второй тур голосования.

"У всех у них есть свой "потолок"- и у Анатолия Гриценко, и у Олега Ляшко, и у Юрия Бойко, и у Вадима Рабиновича. Только теоретически, если два последних объединятся, могут набрать порядка 15%. Но и этого будет недостаточно для второго тура. Что касается совершенно новых лиц, ранее не баллотировавшихся на президентских выборах и не принимавших участия в парламентских, то их рейтинг может подняться, но несущественно", - говорит социолог в комментарии ВВС News Украина.

Как показывает опыт, за год до выборов очень мало шансов на то, чтобы политические силы смогли выдвинуть единого мощного кандидата Валерий Клочок, политический аналитик

По словам Александра Вишняка, и уж совсем фантастически выглядит ситуация, когда за год может вырасти до уровня второго тура рейтинг тех политиков, которые сейчас имеют поддержку в пределах 1%.

"Общественный невроз" и "выпускание пара"

Поэтому, по мнению социолога, пара Порошенко-Тимошенко во втором туре выборов выглядит сегодня наиболее вероятной.

"Давайте также будем принимать во внимание тот факт, что Петр Порошенко избирательную кампанию еще не начинал. Он пока только занимался "зачисткой" - сначала был устранен Саакашвили, потом Надежда Савченко. Ранее "посадил" на теме мусора мэра Львова Андрея Садового, который, кстати, имел шансы попасть во второй тур. Если говорить сугубо о технологиях, то как будущий кандидат в президенты от власти он делал правильно", - считает Александр Вишняк.

Он также отмечает, что отрыв в 3-5% за год до выборов, который сейчас есть между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко в пользу последней, слишком мал, чтобы говорить об однозначных шансах на победу.

Социолог также утверждает, что многое зависит от того, как выглядит анкета для опроса.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко. Двое из них уже побеждали на президентских выборах

"Если сначала задаются вопросы о том, как плохо живется украинскому народу, а потом - за кого бы вы проголосовали, то результаты предсказуемы, у представителя власти меньше шансов на первое место. Но на избирательных участках вопросов об уровне жизни не будет", - отмечает он.

"Вот мы говорим: год впереди. Но люди говорят, что трудно и невозможно прожить уже сегодня. Это все приводит к специфическому общественному неврозу, следствием которого может быть радикализация людей с требованиями досрочных президентских выборов", - считает Андрей Ермолаев.

По мнению эксперта, "политической ошибкой" властей было блокирование идеи проведения досрочных парламентских выборов, которые могли бы стать "выпусканием пара" недовольства властью с возможной заменой состава Верховной Рады и кабинета министров.

"Этот пар никуда не делся. И теперь весь негатив сконцентрируется именно на действующем главе государства. И может быть так, что именно в 2018-м кризис начнет разворачиваться вокруг персоны Петра Порошенко: появятся новые компроматы, новые обвинения и как следствие - требования досрочных президентских выборов уже осенью", - отмечает Ермолаев.

Однако политический аналитик Валерий Клочок убежден, что ни президентских, ни парламентских досрочных выборов не будет.

"Такие выборы являются признаком нестабильности власти, а это "бьет", прежде всего, по имиджу тех, кто имеет законное право и может запустить механизм досрочных выборов, то есть, по самому президенту. Поэтому он этого не допустит", - говорит он.

Лозунги и обвинения

За год до выборов эксперты не сомневаются в том, какие темы будут доминировать в борьбе за президентское кресло и в чью копилку будут зачислены плюсы или минусы.

Один из вероятных сценариев, говорит Алексей Гарань, - избирательная риторика будет строиться на противостоянии Украины и России и тех, кто их олицетворяет.

"Важно, как будут развиваться события вокруг Надежды Савченко. Если обвинители убедительно докажут ее вину, это будет означать поднятие рейтинга власти и лично Петра Порошенко. Если же нет - следует ожидать заметного "провисания" рейтингов власти", - говорит он.

Очевидно, говорят эксперты, тема вступления в ЕС и НАТО и возможное проведение референдума также будет одной из ключевых в предвыборный год, и прежде всего для Петра Порошенко, несмотря на то, что в практической плоскости эти инициативы ничего не будут означать и останутся декларативными.

Даже незначительные сдвиги в теме преодоления конфликта на Донбассе также будут плюсом для кандидата от власти, поскольку в сознании людей эти сдвиги будут означать приближение конца войны.

Оппоненты действующего президента, очевидно, будут ставить ему в вину невыполненные за пять лет обещания, новые компроматы и ухудшение уровня жизни людей.

О радикальных сценариях в предвыборный год никто из собеседников ВВС News Украина не говорит.

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