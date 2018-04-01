Фото: католики празднуют Пасху
Христиане в воскресенье отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, по Григорианскому календарю.
Церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Вербное воскресенье.
Папа Римский Франциск провел праздничную службу в Ватикане в соборе Святого Петра.
В воскресенье утром папа обратится со своим традиционным посланием из центральной лоджии Ватиканской базилики.
Понтифик также крестил нескольких человек во время службы. По данным итальянских СМИ, среди них были мигрант из Нигерии, прославившийся после того, как обезвредил грабителя у магазина в Риме.
В деревне Роготна в Беларуси верующие собрались после захода солнца, чтобы зажечь пасхальный огонь. Свечу с пасхальным огнем священник по традиции вносит в темную церковь.
В столице Польши Варшаве священники служат всенощное бднение накануне праздника.
Традиционная игра на Пасху для детей - поиск шоколадных яиц. В Калифорнии это развлечение приняло небывалые размеры - собрать предстояло более 75 тысяч яиц.
В Швейцарии яйца предпочитают не собирать, а красить. Для христиан яйцо - символ воскресения.
В Австралии тематические угощения получили даже животные в зоопарке.
Во французском Арле во время пасхального фестиваля проходит коррида. Сезон боя быков официально начался как раз накануне праздника.
Православные в это время отмечают Вербное воскресенье, по Юлианскому календарю Пасха будет лишь через неделю.