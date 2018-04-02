Призыв-2018: куда отправят призывников
В Украине начался весенний призыв на срочную военную службу. В целом он продлится два месяца - в течение апреля и мая.
Призыву подлежат мужчины от 20 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.
В Минобороны отмечают, что новых призывников не будут отправлять в АТО.
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"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.
Сколько и куда
Согласно решению правительства, в апреле-мае 2018 года в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины планируют отправить 15190 человек.
Из них наибольшее количество призывников - 8990 человек - должны отправить служить в Вооруженные силы Украины.
4000 человек призовут на службу в Национальной гвардии Украины.
Призыв-2018
В целом планируют призвать:
15190 человек
Из них:
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8990 в Вооруженные силы Украины
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4000 в Национальную гвардию Украины
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1200 в Государственную пограничную службу
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1000 в Государственную специальную службу транспорта
1200 человек отправят в Государственную пограничную службу.
1000 призывников получит Государственная специальная служба транспорта.
Прошлогодние методы "принуждения"
В прошлом году из-за действий некоторых военкоматов по привлечению призывников произошло несколько скандалов.
В частности, в Киеве и Львове состоялись рейды в ночные клубы, где юношам призывного возраста вручили повестки.
3 ноября полицейские и военные пришли на "Кривую Липу" во Львове - улицу, полную популярных среди молодежи баров и кафе.
Ранее подобный рейд людей в форме состоялся на киевский клуб Jugendhub.
Его посетители призывного возраста неожиданно для себя оказались чуть позже в военкомате.
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Офис омбудсмена тогда назвал действия силовиков незаконными и пожаловался на них в прокуратуру.
Позже правоохранители заявили, что их действия не были связаны с призывом.