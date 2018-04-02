Призыв-2018: куда отправят призывников

Копірайт зображення Getty Images Image caption Призыву подлежат мужчины, которые пригодны для срочной военной службы по состоянию здоровья

В Украине начался весенний призыв на срочную военную службу. В целом он продлится два месяца - в течение апреля и мая.

Призыву подлежат мужчины от 20 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.

В Минобороны отмечают, что новых призывников не будут отправлять в АТО.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

Сколько и куда

Копірайт зображення Getty Images Image caption Осенью 2013 года призыв в Украине отменили, однако уже в 2014 году, после начала боевых действий на Донбассе, его возобновили

Согласно решению правительства, в апреле-мае 2018 года в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины планируют отправить 15190 человек.

Из них наибольшее количество призывников - 8990 человек - должны отправить служить в Вооруженные силы Украины.

4000 человек призовут на службу в Национальной гвардии Украины.

Призыв-2018 В целом планируют призвать: 15190 человек Из них: 8990 в Вооруженные силы Украины

4000 в Национальную гвардию Украины

1200 в Государственную пограничную службу

1000 в Государственную специальную службу транспорта

1200 человек отправят в Государственную пограничную службу.

1000 призывников получит Государственная специальная служба транспорта.

Прошлогодние методы "принуждения"

Image caption Очевидцы рассказывали: Кривую Липу - узенькую улочку в центре Львова - перекрыли полицейские и военные

В прошлом году из-за действий некоторых военкоматов по привлечению призывников произошло несколько скандалов.

В частности, в Киеве и Львове состоялись рейды в ночные клубы, где юношам призывного возраста вручили повестки.

3 ноября полицейские и военные пришли на "Кривую Липу" во Львове - улицу, полную популярных среди молодежи баров и кафе.

Ранее подобный рейд людей в форме состоялся на киевский клуб Jugendhub.

Его посетители призывного возраста неожиданно для себя оказались чуть позже в военкомате.

• Представитель омбудсмена о Jugendhub: нарушено несколько статей Конституции

Офис омбудсмена тогда назвал действия силовиков незаконными и пожаловался на них в прокуратуру.

Позже правоохранители заявили, что их действия не были связаны с призывом.

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