Странное явление "фильмов-близнецов"
Иногда история настолько хороша, что ее стоит рассказать дважды.
Очень часто это происходит в Голливуде, где фильмы на одну и ту же тему выходят почти одновременно.
В "Гонке века" с Колином Фертом в главной роли, которая в Украине вышла в марте, рассказывают реальную историю яхтсмена-авантюриста Дональда Кроухерста, который решает принять участие в кругосветных гонках.
Однако он решил подделать записи в журналах навигации, азатем загадочно исчез со своего судна.
История была настолько удивительной, что два режиссера - Джеймс Марш и Саймон Рамли - посчитали, что она достойна экранизации. И каждый снял свой фильм.
StudioCanal, который уже занимался созданием фильма с Фертом, избежал неловкой ситуации, купив права и на второй фильм тоже.
"Это довольно уникальная ситуация, - сказал Майк Райли, продюсер фильма, снятого Рамли. - Есть два фильма - два очень разных фильма - об одном и том".
Но на самом деле ситуация не уникальна - такое случается довольно часто.
Кит Симантон, старший редактор сайта IMDb, говорит, что фильмы-близнецы действительно снимают из-за случайного стечения обстоятельств.
"Я уверен, что если вы сейчас поищите, то найдете и два, и три похожих сценария", - рассказал он BBC News.
"Например, давно не было фильмов о Дюнкерке, но в 2017 году сняли две мощные ленты об этом - "Темные времена" и "Дюнкерк", - говорит Симантон.
Вот еще несколько примеров "фильмов-близнецов", которые вышли почти одновременно.
"Падение Олимпа" и "Штурм Белого дома"
Сюжет: Триллеры, где безопасность президента США оказывается под угрозой из-за нападения террористов на Белый дом.
Актеры: Джерард Батлер и Аарон Экхарт в "Падении Олимпа"; Ченнинг Татум и Джейми Фокс в "Штурме Белого дома".
Дата выхода: "Олимп" в марте 2013 года, "Белый дом" - три месяца спустя.
Кассовые сборы: 170 млн долларов собрала лента "Падение Олимпа"; 205 млн - "Штурм Белого дома".
Интересные факты: Несмотря на то, что "Белый Дом" заработал больше, у "Олимпа" есть еще два сиквела.
Батлер и Экхарт уже сыграли в 2016 году в фильме "Падение Лондона", а третья часть - "Падение Ангела" - должна выйти в следующем году.
"Больше чем секс" и "Секс по дружбе"
Сюжет: Двое одиноких друзей просто занимаются сексом, но не строят настоящих отношений.
Дата выхода: "Больше чем секс" вышел в январе 2011 году, а "Секс по дружбе" в июле того же года.
Актеры: Эштон Катчер и Натали Портман в "Больше чем секс", а в "Сексе по дружбе" Джастин Тимберлейк и Мила Кунис.
Кассовые сборы: Невероятно, но оба фильма заработали почти одинаково - около 149 000 000 долларов.
Интересные факты: Обе актрисы снялись в "Черном лебеде" за год до выхода этих фильмов.
"Муравей Антц" и "Приключения Флика"
Сюжет: Компьютерные анимационные детские фильмы, в которых рассказывается о жизни маленьких насекомых.
Актеры: Вуди Аллен и Шэрон Стоун озвучивали роли в "Антце"; голоса Кевина Спейси и Джулии Луи-Дрейфус звучат в "Приключениях Флика".
Дата выхода: Оба мультфильмы вышли в 1998 году, но "Муравей Антц" появился на месяц раньше.
Кассовые сборы: "Муравей Антц" заработал 171 млн долларов, "Приключения Флика" - 363 млн.
Интересные факты: Несмотря на то, что это семейные мультфильмы, во время их съемок возникали серьезные скандалы.
Между руководителями Pixar Стивом Джобсом и Джоном Лэссетер и исполнительным директором DreamWorks Джеффри Катценбергом возник скандал.
Джобс обвинил Катценберга в плагиате, который тот отрицал. В результате Катценберг выпустил свой фильм на полгода раньше запланированной даты.
Но "Приключения Флика", хоть и вышли позже, собрали вдвое больше денег.
"Маргарита" и "Флоренс Фостер Дженкинс"
Сюжет: Женщина, которая ведет светский образ жизни, считает себя успешной певицей, строит карьеру, но при этом совсем лишена музыкального слуха.
В основу обоих фильмов, один из которых французского производства, а другой - английского, положена биография Флоренс Фостер Дженкинс (1868-1944).
Актеры: Екатерина Фрот и Андре Маркон в "Маргарите"; Мерил Стрип и Хью Грант во "Флоренс Фостер Дженкинс".
Дата выхода: "Маргарита" вышла в сентябре 2015 года, а "Фостер Дженкинс" - в мае 2016.
Кассовые сборы: "Маргарита" собрала 497 тыс. долларов, второй фильм - 49 млн.
Интересные факты: "За месяц до съемок "Маргариты" я услышал о "Флоренс Фостер Дженкинс", - заявил французский писатель-режиссер Ксавье Джанноли в марте 2016 года.
"И это было ужасно", - добавил он.
"Столкновение с бездной" и "Армагеддон"
Сюжет: К Земле с бешеной скоростью движется астероид, угрожающий существованию человечества.
Актеры: Роберт Дюваль и Моган Фримен в "Столкновение с бездной", Брюс Уиллис и Бен Аффлек в "Армагеддоне".
Дата выхода: "Столкновение с бездной" - май 1998, июль того же года - "Армагеддон".
Кассовые сборы: 349 млн долларов в "Столкновение с бездной" и 553 млн у "Армагеддона".
Интересные факты: О фильмах-соперниках вспомнили в одном из эпизодов сериала "Друзья".
"Какой из них был "Столкновение с бездной", а какой -" Армагеддон?"- спрашивает Чендлер у Моники, когда не может уснуть ночью.
"Столкновение с бездной" было с Дювалем, - отвечает она. - А Армагеддон - это то, что произойдет с тобой, если ты меня разбудишь".
"Капоте" и "Дурная слава"
Сюжет: Еще одна история, основанная на реальных событиях, о том, как писатель Трумен Капоте расследовал убийство семьи в штате Канзас вместе со своей подругой, писательницей Харпер Ли.
Актеры: Филип Сеймур Хоффман и Кэтрин Кинер в "Капоте"; Тоби Джонс и Сандра Баллок в "Дурной славе".
Дата выхода: "Капоте" - февраль 2006 года, "Дурная слава" - в октябре того же года.
Кассовые сборы: 49 млн долларов в "Капоте" и 2,6 млн у "Дурной славы".
Интересные факты: "Хорошие новости! Я закончил сценарий", - сказал в 2011 году сценарист "Дурной славы" Дуглас Макграт во время телефонного разговора с продюсером Бингамом Рэем.
"Я знаю, - ответил Рэй. - Он лежит у меня на столе". Макграт удивился: "Нет, он лежит у меня на столе".
На самом деле на его столе лежал сценарий фильма "Капоте" другого сценариста, Дэна Фаттермана.
"Пик Данте" и "Вулкан"
Сюжет: Извержение вулкана угрожает жизни местных жителей.
Актеры: Пирс Броснан и Линда Гамильтон на в "Пике Данте"; Томми Ли Джонс и Дон Чидл в "Вулкане".
Дата выхода: "Пик Данте" вышел в феврале 1997 года, "Вулкан" - в апреле того же года.
Кассовые сборы: 178 млн у "Пика Данте" и 122 млн долларов у "Вулкана".
Интересные факты: Фамилия героя Пирса Броснана в фильме - такая же, как и у Тимоти Далтона, актера, который до него играл Джеймса Бонда.