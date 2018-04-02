Странное явление "фильмов-близнецов"

Копірайт зображення Paramount/Millennium Films Image caption "Геркулес" вышел через полгода после фильма "Геракл. Начало легенды"

Иногда история настолько хороша, что ее стоит рассказать дважды.

Очень часто это происходит в Голливуде, где фильмы на одну и ту же тему выходят почти одновременно.

В "Гонке века" с Колином Фертом в главной роли, которая в Украине вышла в марте, рассказывают реальную историю яхтсмена-авантюриста Дональда Кроухерста, который решает принять участие в кругосветных гонках.

Однако он решил подделать записи в журналах навигации, азатем загадочно исчез со своего судна.

История была настолько удивительной, что два режиссера - Джеймс Марш и Саймон Рамли - посчитали, что она достойна экранизации. И каждый снял свой фильм.

StudioCanal, который уже занимался созданием фильма с Фертом, избежал неловкой ситуации, купив права и на второй фильм тоже.

"Это довольно уникальная ситуация, - сказал Майк Райли, продюсер фильма, снятого Рамли. - Есть два фильма - два очень разных фильма - об одном и том".

Копірайт зображення StudioCanal Image caption Колин Ферт в "Гонке века", Джастин Салингер в "Дональде Кроухерсте"

Но на самом деле ситуация не уникальна - такое случается довольно часто.

Кит Симантон, старший редактор сайта IMDb, говорит, что фильмы-близнецы действительно снимают из-за случайного стечения обстоятельств.

"Я уверен, что если вы сейчас поищите, то найдете и два, и три похожих сценария", - рассказал он BBC News.

"Например, давно не было фильмов о Дюнкерке, но в 2017 году сняли две мощные ленты об этом - "Темные времена" и "Дюнкерк", - говорит Симантон.

Вот еще несколько примеров "фильмов-близнецов", которые вышли почти одновременно.

"Падение Олимпа" и "Штурм Белого дома"

Копірайт зображення Columbia / Millennium Films

Сюжет: Триллеры, где безопасность президента США оказывается под угрозой из-за нападения террористов на Белый дом.

Актеры: Джерард Батлер и Аарон Экхарт в "Падении Олимпа"; Ченнинг Татум и Джейми Фокс в "Штурме Белого дома".

Дата выхода: "Олимп" в марте 2013 года, "Белый дом" - три месяца спустя.

Кассовые сборы: 170 млн долларов собрала лента "Падение Олимпа"; 205 млн - "Штурм Белого дома".

Интересные факты: Несмотря на то, что "Белый Дом" заработал больше, у "Олимпа" есть еще два сиквела.

Батлер и Экхарт уже сыграли в 2016 году в фильме "Падение Лондона", а третья часть - "Падение Ангела" - должна выйти в следующем году.

"Больше чем секс" и "Секс по дружбе"

Копірайт зображення Paramount / Castle Rock

Сюжет: Двое одиноких друзей просто занимаются сексом, но не строят настоящих отношений.

Дата выхода: "Больше чем секс" вышел в январе 2011 году, а "Секс по дружбе" в июле того же года.

Актеры: Эштон Катчер и Натали Портман в "Больше чем секс", а в "Сексе по дружбе" Джастин Тимберлейк и Мила Кунис.

Кассовые сборы: Невероятно, но оба фильма заработали почти одинаково - около 149 000 000 долларов.

Интересные факты: Обе актрисы снялись в "Черном лебеде" за год до выхода этих фильмов.

"Муравей Антц" и "Приключения Флика"

Копірайт зображення Dreamworks / Disney Pixar

Сюжет: Компьютерные анимационные детские фильмы, в которых рассказывается о жизни маленьких насекомых.

Актеры: Вуди Аллен и Шэрон Стоун озвучивали роли в "Антце"; голоса Кевина Спейси и Джулии Луи-Дрейфус звучат в "Приключениях Флика".

Дата выхода: Оба мультфильмы вышли в 1998 году, но "Муравей Антц" появился на месяц раньше.

Кассовые сборы: "Муравей Антц" заработал 171 млн долларов, "Приключения Флика" - 363 млн.

Интересные факты: Несмотря на то, что это семейные мультфильмы, во время их съемок возникали серьезные скандалы.

Между руководителями Pixar Стивом Джобсом и Джоном Лэссетер и исполнительным директором DreamWorks Джеффри Катценбергом возник скандал.

Джобс обвинил Катценберга в плагиате, который тот отрицал. В результате Катценберг выпустил свой фильм на полгода раньше запланированной даты.

Но "Приключения Флика", хоть и вышли позже, собрали вдвое больше денег.

"Маргарита" и "Флоренс Фостер Дженкинс"

Копірайт зображення CNC/Pathe

Сюжет: Женщина, которая ведет светский образ жизни, считает себя успешной певицей, строит карьеру, но при этом совсем лишена музыкального слуха.

В основу обоих фильмов, один из которых французского производства, а другой - английского, положена биография Флоренс Фостер Дженкинс (1868-1944).

Актеры: Екатерина Фрот и Андре Маркон в "Маргарите"; Мерил Стрип и Хью Грант во "Флоренс Фостер Дженкинс".

Дата выхода: "Маргарита" вышла в сентябре 2015 года, а "Фостер Дженкинс" - в мае 2016.

Кассовые сборы: "Маргарита" собрала 497 тыс. долларов, второй фильм - 49 млн.

Интересные факты: "За месяц до съемок "Маргариты" я услышал о "Флоренс Фостер Дженкинс", - заявил французский писатель-режиссер Ксавье Джанноли в марте 2016 года.

"И это было ужасно", - добавил он.

"Столкновение с бездной" и "Армагеддон"

Копірайт зображення PARAMOUNT / TOUCHSTONE

Сюжет: К Земле с бешеной скоростью движется астероид, угрожающий существованию человечества.

Актеры: Роберт Дюваль и Моган Фримен в "Столкновение с бездной", Брюс Уиллис и Бен Аффлек в "Армагеддоне".

Дата выхода: "Столкновение с бездной" - май 1998, июль того же года - "Армагеддон".

Кассовые сборы: 349 млн долларов в "Столкновение с бездной" и 553 млн у "Армагеддона".

Интересные факты: О фильмах-соперниках вспомнили в одном из эпизодов сериала "Друзья".

"Какой из них был "Столкновение с бездной", а какой -" Армагеддон?"- спрашивает Чендлер у Моники, когда не может уснуть ночью.

"Столкновение с бездной" было с Дювалем, - отвечает она. - А Армагеддон - это то, что произойдет с тобой, если ты меня разбудишь".

"Капоте" и "Дурная слава"

Копірайт зображення Sony Pictures / Warner

Сюжет: Еще одна история, основанная на реальных событиях, о том, как писатель Трумен Капоте расследовал убийство семьи в штате Канзас вместе со своей подругой, писательницей Харпер Ли.

Актеры: Филип Сеймур Хоффман и Кэтрин Кинер в "Капоте"; Тоби Джонс и Сандра Баллок в "Дурной славе".

Дата выхода: "Капоте" - февраль 2006 года, "Дурная слава" - в октябре того же года.

Кассовые сборы: 49 млн долларов в "Капоте" и 2,6 млн у "Дурной славы".

Интересные факты: "Хорошие новости! Я закончил сценарий", - сказал в 2011 году сценарист "Дурной славы" Дуглас Макграт во время телефонного разговора с продюсером Бингамом Рэем.

"Я знаю, - ответил Рэй. - Он лежит у меня на столе". Макграт удивился: "Нет, он лежит у меня на столе".

На самом деле на его столе лежал сценарий фильма "Капоте" другого сценариста, Дэна Фаттермана.

"Пик Данте" и "Вулкан"

Копірайт зображення Universal / Fox

Сюжет: Извержение вулкана угрожает жизни местных жителей.

Актеры: Пирс Броснан и Линда Гамильтон на в "Пике Данте"; Томми Ли Джонс и Дон Чидл в "Вулкане".

Дата выхода: "Пик Данте" вышел в феврале 1997 года, "Вулкан" - в апреле того же года.

Кассовые сборы: 178 млн у "Пика Данте" и 122 млн долларов у "Вулкана".

Интересные факты: Фамилия героя Пирса Броснана в фильме - такая же, как и у Тимоти Далтона, актера, который до него играл Джеймса Бонда.

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