Ющенко об отравлении Скрипаля: больно, что Европа настолько слепа

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко не сомневается, что его отравление и инцидент в Солсбери имеют общий следует

В интервью ВВС бывший президент Украины Виктор Ющенко провел аналогию между своим отравлением в 2004 году и историей с российским шпионом Сергеем Скрипалем, который был отравлен в Великобритании.

Также Ющенко дал свою оценку скандалам вокруг его давнего друга Михеила Саакашвили и спрогнозировал, кто может стать лидером президентских выборов в Украине весной 2019 года.

Российский след отравления

"С первого дня независимости украинская политика ориентировалась на политику России и по сути была ее филиалом. В 2004 году мое политическое кредо, с которым я пришел к выборам президента, заключалось в проевропейской политической модели демократии", - начинает разговор Ющенко.

Именно поэтому, говорит он, его отравили, так как эта политика не устраивала Кремль, который начал строить "русский мир".

ВВС: Как именно ядпопал в ваш организм, и вы ощутили тогда его действие?

Виктор Ющенко: Это была третья попытка покушения, когда до выборов оставался почти месяц. На встрече с руководством службы безопасности Украины, которое сотрудничало тогда с российской командой, мне подсыпали яд.

Мы ужинали где-то в 22:30, это было после большого митинга. Я встречался с главой СБУ и его первым заместителем. Как утверждает следствие, яд добавили в рис.

Приблизительно через час я почувствовал сильную головную боль. Думал, что это из-за перегрузок и просто устал.

Когда подъезжал к дому, боль уже нельзя было терпеть. Такой боли я в жизни не испытывал. Дома поцеловался с женой, и она тут же сказала, что у меня металлический привкус на губах.

У нее были таблетки, которые я иногда принимал от боли. Всегда было достаточно одной, но в тот раз не помогла. Попросил вторую, опять ничего. Потом меня стошнило, возможно, это помогло потом пережить дозу диоксина, которая в 40 раз превышала биологическую норму.

ВВС: Как быстро начались изменения в вашей внешности?

В.Ю.: Первые полтора дня расширялись зоны боли. По истечении первых суток все врачи не могли поставить диагноз. Тогда ко мне пришел председатель Верховной Рады и сказал, что если я хочу жить, то необходимо срочно обратиться в западную клинику.

Копірайт зображення other Image caption Виктор Ющенко до и после отравления

Когда я уже уехал в Австрию, на второй или третий день начались отеки тела, и голова значительно увеличилась в размере. Боль распространилась по всему телу. Начались воспалительные и гнойные процессы внутри тела.

ВВС: Когда пришло понимание, что вас отравили?

В.Ю.: Ощущение, что меня отравили, пришло не сразу.

В австрийской клинике провели диагностику отравления ядом. И я вместе с врачами постепенно приходил к мнению, что меня отравили.

Когда уже были сделаны анализы в разных клиниках мира на наличие диоксина, и эти данные подтвердили, убедились в злой работе политики, против которой я боролся.

ВВС: Есть ли у вас сомнения относительно того, кто вас отравил?

В.Ю.: Давно уже нет сомнений. Следствие проделало большой путь. Им известно, из какой страны этот материал, кем и каким маршрутом привезен. Правда, все, кто это делал, находятся не в Украине.

Поэтому сомнений давно нет. Но есть процедура следствия, которая должна завершиться.

ВВС: Верите ли вы, что Владимир Путин лично дал приказ отравить вас?

В.Ю.: На этот вопрос у меня есть ответ, но я не могу его озвучивать.

К Владимиру Путину я обращался в 2005 году и несколько позже, чтобы он помог работе российской генпрокуратуры и сотрудничеству российской и украинской прокуратур.

Например, относительно обмена продуктами диоксина, который производится в российских лабораториях, чтобы украинская сторона получила формулы материала, как получила их от других международных центров.

К сожалению, Украине не выдали лиц, совершивших это преступление. Никакого конструктивного шага со стороны России в отношении расследования сделано не было.

(В 2008 году российская прокуратура передала украинским коллегам информацию о том, что обнаруженный в организме Виктора Ющенко диоксин не производится в РФ. - Ред.)

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко публично не называет заказчика своего отравления, но говорит, что все исполнители находятся в России

ВВС: Но вы уверены, что Россия ответственна за это?

В.Ю.: (Одобрительно кивает головой. - Ред.)

ВВС: Возможно, получив инструкции от Путина?

В.Ю.: Вы затрагиваете технические детали. Сначала необходимо завершить следствие, вернуть из России людей, которые выполняли эти поручения. Пока эти люди не дадут показания, трудно отвечать на ваш вопрос. Но сомнений нет, что точка будет поставлена.

Слепая Европа

ВВС: Можете ли вы сказать, что полностью восстановились после отравления?

В.Ю.: Нет, и такого ответа никогда не будет. Многие части тела никогда не будут работать, как прежде. Вывести диоксин из тела полностью биологически невозможно.

Я даже сейчас ощущаю симптомы отравления. Но смирился, что это до конца жизни.

ВВС: Какой была ваша первая мысль, когда услышали об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании? Это напомнило вам вашу историю?

В.Ю.: Если отвечать эмоционально, мне больно, что Европа настолько слепа, недружественна, несолидарна в отношении политики, которую проводит Россия.

Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не заговорила единым голосом

Сколько жертв у той политики будет - еще тысячи людей. Хотелось бы, чтобы объединенная Европа поняла, что самая большая опасность для рядового европейца - это средневековая феодальная политика России в XXI веке.

Путин может дать Европе дешевую нефть и газ, купив определенную лояльность. Но таким отношением к России мы не решаем проблему, а просто оттягиваем и усугубляем ее для следующих поколений.

Некоторые политики рассматривают этот эпизод (отравление в Солсбери. - Ред.) как случайность. Большая ошибка Запада заключается в том, что до сих пор в воздухе висит вопрос: по ком звонит колокол. Каждый, кто не вписывается в "русский мир", кто является оппонентом этого бредового концепта, - первая потенциальная жертва.

Объединенная Европа не должна отдавать на растерзание России Восточную Европу - от Белоруссии до Кавказа.

ВВС: Возвращаясь к отравлению Скрипаля,есть ли у вас сомнения относительно того, кто мог это организовать?

В.Ю.: У меня никаких сомнений нет.

Есть ясный глубокий мотив, почему это произошло. Это произошло с тем человеком, который поставил под сомнение сегодняшнюю кремлевскую политику. Московские спецорганы восприняли это как пощечину, потому что они думают, что большие и сильные.

Хорошо, что мир начинает это солидарно оценивать и понимать, что это - очень серьезная угроза. Это не проблема личности, а проблема порядка, независимо от страны - сегодня Великобритании, а завтра - Нидерландов и так далее.

ВВС: Украина имеет большой опыт противодействия покушениям и российской пропаганде. Что вы посоветуете правительству Великобритании, основываясь на украинском опыте?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2005 году Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко были ближайшими соратниками

В.Ю.: Украина цену российской политики, возможно, ощущает лучше других в Европе. Четыре года назад Россия аннексировала Крым и завела своих солдат, но без знаков отличия.

Ни в одной стране Европы ни один президент слова не сказал в защиту Украины. Ни один дипломат не был выставлен за дверь из-за российской оккупационной политики.

Крымская авантюра далась России очень легко, и это стало стимулом к следующему шагу - а почему бы не провести аннексию еще девяти областей Украины?

Но у этого плана сломались зубы, потому что на защиту Украины встало молодое поколение, по сути весь Майдан в Киеве в кроссовках и куртках отправился на восточный фронт.

Путинская политика боится одного, чтобы против нее не выступили солидарно десятки стран. Почему история о высылке российских дипломатов так поразила Россию?

Не потому, что физический вред был причинен, а потому, что это морально девальвирует перед всем миром действия Путина и его окружения.

Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не начала говорить единым голосом.

ВВП России сегодня меньше ВВП Нидерландов. Россия - экономически слабая страна, но на этом фоне ее финансовая жила основана на нефти и газе. 82% нефти и газа России продаётся в Европу.

В европейском балансе поставки России составляют 30%. У меня вопрос к рядовому европейцу - чувствуют ли они, что каждая тонна российской нефти является единственным источником финансирования путинской политики и войн.

ВВС: Считаете ли вы, что высылка дипломатов навредила Владимиру Путину, и должен ли мир быть более жестким в отношении российского президента?

В.Ю.: Убежден, что дипломатический демарш глубоко поразил лично Путина.

Я знаю, с какими сложностями сталкивается премьер-министр, которого я глубоко уважаю

Это большая демонстрация солидарности с британскими политиками всего европейского и неевропейского мира.

ВВС: Через год в Украине пройдут президентские выборы. Рейтинги показывают, что лидерами гонки будут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Может ли еще кто-то вмешаться в эту борьбу?

В.Ю.:На сегодняшний день это- ведущие кандидаты. Но в то же время впереди нас ждет очень непростое перераспределение голосов. Симпатии в районе 13-15% ни о чем еще не говорят. За ними следуют группа политиков с поддержкой в 5-6%, а более 40% избирателей еще не определились.

Есть много имен, которые могут рассчитывать на победу, но при условии, что за ними станет команда тех, кто сегодня пока идет отдельными колоннами.

Между Тимошенко и Порошенко

ВВС: Если будет второй тур с двумя фамилиями - Порошенко и Тимошенко, вы бы за кого проголосовали?

В.Ю.: Не скажу. Об этом нужно спрашивать ближе к выборам.

ВВС: Мы знаем ваше критическое отношение к Юлии Тимошенко. По вашему мнению, будет ли ее избрание негативом для Украины, как считают некоторые?

В.Ю.: Я гораздо больше знаю Юлию Владимировну, чем вы. Кроме того, я читал президентскую почту. Я слишком много знаю об этой фамилии. С другой стороны, я максимально хочу быть джентльменом.

ВВС: Вы положительно отзывались об Олеге Ляшко. Вылилось ли это в реальное сотрудничество и выльется ли?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президентство Виктора Ющенко прошло под знаком постоянной борьбы за власть с Юлией Тимошенко

В.Ю.: Когда мы говорим о конкретной политической силе, мне нравится, когда лидер партии ясно декларирует свои цели и понимание того или иного процесса. Слышали ли вы, чтобы Радикальная партия оставила без комментариев какой-либо вопрос?

Почему бы не уважать людей, которые имеют позицию относительно сложных вопросов. Они же рискуют, что послезавтра ответ на эти вопросы может быть другим.

ВВС: Можете ли баллотироваться в парламент, в частности, и по этому списку?

В.Ю.: Я эти вопросы не рассматриваю. Но я общаюсь со многими партиями, и если вы знаете такую, которая высказывалась бы более четко чем Радикальная партия, назовите.

У них есть много ошибок, начиная с земельного вопроса. На мой взгляд, нельзя жить в XXI веке и быть одной из шести стран мира, где вся земля разделена между олигархами. Мне стыдно из-за этого, поэтому такую логику я не приемлю.

Поддержка Гройсмана

ВВС: Была информация, что при содействии Радикальной партии вы могли возглавить Нацбанк. Это правда?

В.Ю.: Как вы думаете, меня интересует НБУ? Я слишком много знаю. Если мы хотим видеть НБУ успешным, нам нужна целая система интегралов, которые функционируют как колесики в швейцарском механизме.

У нас нет согласованного национального бюджетного механизма, живем не по средствам, печатный станок является ежедневным инструментом, кто захочет быть главой НБУ?

ВВС: А вам предлагали?

В.Ю.:Нет. Я знаю, с какими сложностями сталкивается сегодня премьер-министр, которого я глубоко уважаю. Мне кажется, он толковый человек, который пытается строить свою экономическую политику, но пока во многих вещах ему это не удается.

Думаю, основной проблемой является не проблема знаний, в проблема политической команды. Когда тебе "по наряду" выставляют людей.

Я искренне хочу помочь и сегодняшняшнему главе НБУ, потому что у него очень сложный фронт работ, и премьер-министру, потому что вижу чистое стремление.

Мне кажется, что этот человек понимает, что у него все впереди. Будет плохо, если он исчезнет. Если вы следите за работой премьера последний год, то этот премьер много прибавил.

Это премьер, который не пачкает руки, он поднимает много тем, которые мне симпатичны.

Миша Саакашвили - мой друг ... Нужно, чтобы развитием Украины занимались украинцы

ВВС: Стоит ли премьеру уже идти в президенты?

В.Ю.: Думаю, еще рано.

Друг Саакашвили

ВВС: Давайте вспомним вашего друга Михеила Саакашвили. Как вы оцениваете всю ситуацию с предоставлением ему гражданства, а впоследствии лишением и выдворением из Украины?

В.Ю.: Миша Саакашвили - мой друг. Он для меня олицетворение части народа, который я бесконечно люблю после своей нации. Миша много сделал в Грузии, придет время и его будут оценивать не эмоциями.

На самом деле, то, что говорила команда Саакашвили, - план, который надо поставить в экономический и политический порядок дня, правильный.

Вы же понимаете, что это надо делать.

ВВС: Но правильные ли это методы? Вы слышали версию генпрокурора, что Саакашвили брал деньги на протесты в Киеве в России?

В.Ю.: Не могу комментировать это, мне ничего не известно. Мне трудно соединить фамилию Саакашвили и Путина, Саакашвили и Россию, не складывается у меня это.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко был одним из немногих президентов, который в 2008 году уехал поддержать Грузию во время войны с Россией

Но я не исключаю, мир таков, что все может быть, гарантий выписывать не хочу.

С другой стороны, мы должны понимать, как работает собственное государство. С той спецификой, которой не обладает ни Грузия, ни Молдова, ни Россия.

Нужно, чтобы Украину строили украинцы. Как бы ни относился к этому наш друг из Польши, Грузии или Литвы.

Но это не вина этих людей, мы же их пригласили. Почему мы стрелы бросаем им в спину сейчас?

Сегодня мы нация более сильная, чем четыре года назад

Думаю, это страница, которую нам как нации без хулы необходимо достойно перевернуть. Это пойдет на пользу нам всем.

Не обращать внимания на Польшу

ВВС: Сейчас в Польше большим влиянием пользуется брат бывшего президента и вашего друга Леха Качиньского. Как можно разрешить исторические споры с Польшей?

В.Ю.: Это тонкий лед. У нас должна быть своими руками, сердцем и мозгом написанная своя история. Никто из Варшавы, Москвы или Брюсселя не должен нам нашёптывать, какие строки писать, а какие удалять.

История любой нации состоит из истории борьбы за независимость. Каждый человек, который приложил усилия и отдал жизнь за независимость, является героем Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко был в дружеских отношениях с президентом Польши Лехом Качиньским. Сейчас Ющенко советует не обращать внимания на позицию Польши в исторических вопросах

Меня мало интересует, что о моей позиции скажут в любой стране мира. Я поступаю как поляк, россиянин или представитель любой другой сильной нации.

Убежден, что Украина должна идти своим путем.

ВВС: И не обращать внимание на протесты соседей?

В.Ю.: Не обращать.

За последние четыре года в рамках национального диалога мы прошли большую школу. Мы стали более дружными и больше стали себя уважать.

Сблизились в тех вопросах, которые ранее считались опасными и раздражающими. Сегодня мы нация более сильная, чем четыре года назад.

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