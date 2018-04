Как ссоры родителей влияют на здоровье детей

Копірайт зображення Getty Images

Нет ничего страшного в том, что родители иногда спорят друг с другом, однако то, как они это делают, по-разному воздействует на детей. Как следует вести себя родителям и опекунам, чтобы сократить наносимый ссорами урон детскому здоровью?

То, что происходит дома, действительно оказывает долгосрочное воздействие на развитие ребенка и его психическое здоровье. И тут важны не только взаимоотношения между ребенком и родителем.

То, как родители общаются друг с другом, также играет важную роль в благополучии ребенка и может повлиять на все сферы его жизни - от душевного здоровья до успехов в учебе и выстраивания будущих отношений.

Домашние перепалки могут и не оказать влияния на ребенка, но если родители часто кричат и злятся друг на друга, отдаляются друг от друга и перестают разговаривать, то у ребенка могут возникнуть проблемы.

Проведенные в Британии и других странах многолетние исследования, основанные на длительных наблюдениях за поведением детей в семье и во время взросления, показывают, что уже в возрасте шести месяцев у детей во время домашней конфликтной ситуации может учащаться сердцебиение и вырабатываться гормон стресса кортизол.

У детей разных возрастов могут проявляться признаки нарушения развития головного мозга, расстройство сна, беспокойство, депрессия, поведенческие и другие серьезные проблемы как результат проживания в условиях глубинного или хронического семейного конфликта.

Схожие проблемы наблюдаются и у детей, которые живут в обстановке периодически вспыхивающего, но менее выраженного конфликта между родителями, тогда как у тех детей, чьи родители могут договариваться между собой и решать спорные вопросы, таких проявлений меньше или нет совсем.

Природа или воспитание?

Однако семейные ссоры воздействуют на детей по-разному.

К примеру, всегда считалось, что развод или решение родителей жить раздельно особенно пагубно воздействуют на большинство детей.

Однако теперь психологи считают, что в некоторых случаях детям вредят именно ссоры, которые происходят между родителями до, во время и после развода, а не их непосредственное расставание.

Также ранее считалось, что в том, как ребенок реагирует на конфликт, ключевую роль играет наследственность.

И это правда, что природный фактор - главный в том, что касается детского психического здоровья; наследственность играет существенную роль в возникновении таких ответных реакций, как беспокойство, депрессия и психоз.

Однако домашняя обстановка и воспитание также имеют очень большое значение.

Детские психологи все больше склонны полагать, что врожденная предрасположенность к психическим заболеваниям может усугубиться - или, напротив, улучшиться - в зависимости от обстановки в семье.

И здесь качество отношений между родителями играет центральную роль - вне зависимости от того, живут они вместе или раздельно, и связаны ли с детьми узами кровного родства.

Ссоры из-за детей

Что все это значит для родителей?

Во-первых, важно понимать, что совершенно нормально, когда родители или опекуны спорят или выражают несогласие друг с другом.

Однако если родители ссорятся часто, если это происходит в резкой форме и конфликт не разрешается быстро, то тогда это сказывается на детях.

И даже в большей степени, если ссора происходит из-за детей, поскольку тогда дети винят себя или начинают чувствовать ответственность за ссору родителей.

Негативное воздействие может проявляться в виде расстройства сна и нарушений умственного развития у младенцев; беспокойства и поведенческих проблем у младших школьников; депрессии, трудностей с учебой и других серьезных расстройств, например, таких, как членовредительство у старших школьников и подростков.

Давно известно, что наибольший вред детям наносит домашнее насилие, однако теперь ученые пришли к выводу, что родителям даже необязательно проявлять агрессию или гнев в адрес друг друга, чтобы урон их детям все равно был нанесен.

Эмоциональное, поведенческое и социальное развитие детей страдает и тогда, когда родители замыкаются в себе и проявляют мало душевного тепла по отношению друг к другу.

Но это еще не все.

Плохие отношения между родителями не только отражаются на детях, но - как показывают исследования - негативный опыт может передаваться дальше, другим поколениям.

Этот цикл необходимо прервать, если мы хотим, чтобы у наших детей и последующих поколений была нормальная, счастливая жизнь, отмечают ученые.

Споры "украдкой"

Существуют факторы, которые могут снизить наносимый семейными ссорами урон детскому здоровью.

Исследования показывают, что примерно с двухлетнего возраста - а возможно, и раньше - дети начинают пристально наблюдать за поведением своих родителей.

Они часто замечают назревающий конфликт, даже когда их родители думают, что их дети ничего не слышат и не видят, поскольку ругаются "тихо".

Тут важно то, как дети расшифровывают для себя и понимают причины ссоры и те последствия, к которым она потенциально может привести.

Опираясь на свой прежний опыт, дети размышляют о том, разовьется ли очередная ссора в затяжной конфликт, участниками которого, возможно, будут и они сами, или же это может представлять угрозу для семейной стабильности - что может особенно беспокоить некоторых детей.

Также дети могут беспокоиться о том, не ухудшатся ли от этого их собственные отношения с родителями.

Исследования также показывают, что мальчики и девочки могут по-разному реагировать на семейные конфликты: у девочек в результате могут появиться эмоциональные проблемы, а у мальчиков - поведенческие.

Зачастую меры, принимаемые для улучшения эмоционального состояния детей, включают в себя помощь непосредственно самим детям и только опосредованно - воспитательному процессу в семье.

Однако поддержка родителей и их взаимоотношений может оказаться для детей самой необходимой и важной в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - лучше подготовит их к здоровым отношениям в их личной жизни.

Для нормального долгосрочного развития ребенку очень важно получать поддержку от кого-то из близких: родителей, братьев и сестер, друзей и других взрослых - например, учителей. То, что происходит в семье, может существенно влиять на эти отношения как в лучшую, так и в худшую сторону.

Для родителей ествественно беспокоиться о том, как их споры могут повлиять на детей. Спорить - это нормально, и дети очень хорошо реагируют, когда родители объясняют, в чем была причина разногласий.

На самом деле, дети могут получить важный урок, когда родители благополучно разрешают свою словесную перепалку. Это может научить их лучше управлять собственными эмоциями и отношениями за пределами семьи.

Помочь родителям понять, как их взаимоотношения влияют на развитие их детей, значит создать основу для их крепкого здоровья сегодня и здоровых семей в будущем.

Этот материал подготовлен по заказу ВВС при участии профессора Гордона Харольда, ведущего психолога и директора научно-исследовательского и практического центра по усыновлению им. Эндрю и Вирджнии Радд при Университете Сассекса.

Харольд - автор недавно опубликованного комплексного анализа по этой проблеме в журнале по детской психологии и психиатрии The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

