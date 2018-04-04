10 лет после Бухареста: получит ли Украина ПДЧ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина снова подала заявку на получение плана действий по членству в НАТО

Десять лет назад, 2-4 апреля 2008 года, в Бухаресте состоялся саммит НАТО, который СМИ окрестили "саммитом больших надежд" и "больших скандалов". Тогда Украина и Грузия так и не получили ожидаемый план действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

С тех пор многое изменилось: при президенте Викторе Януковиче страна придерживалась внеблокового статуса, при Петре Порошенко - снова взяла курс на сближение с Североатлантическим альянсом.

Есть ли шансы у Украины получить ПДЧ в этот раз и когда это может произойти - ВВС News Украина попыталась разобраться в этом вопросе.

"Исторический" саммит

Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте президент России Владимир Путин достаточно резко высказался в отношении политики расширения НАТО.

"Украина, вообще, сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, была создана в советские времена. Она получила территории от Польши, Чехословакии, Румынии", - заявил тогда российский президент.

Также он подчеркнул, что в НАТО должны учитывать мнение России в вопросе членства Украины.

"Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг Украины полностью - там только одни русские. Крым Украина просто получила решением политбюро ЦК КПСС", - добавил он.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Виктор Ющенко на саммите НАТО в Бухаресте, 4 апреля 2008 года

А российское издание "Коммерсантъ" написало, что на встрече с президентом США Джорджем Бушем Путин высказал мнение, что "Украина - это даже не государство", и намекнул, что в случае вступления в НАТО, она вообще прекратит свое существование.

Некоторые эксперты считают, что тогда позиция России стала определяющей при принятии руководством альянса решения не предоставлять Украине и Грузии ПДЧ.

Европа должна чесно признавать ошибки и извлекать уроки Виктор Ющенко, президент Украины в 2005-2010 гг.

Впрочем, и в Киеве, и в Тбилиси назвали результаты встречи "историческими". Ведь Североатлантический союз заявил, что Украина и Грузия в перспективе могут стать его членами.

Виктор Ющенко, который был тогда президентом Украины и участвовал в саммите, называет отказ предоставить Украине ПДЧ ошибкой Запада.

"Когда я говорю о политике нашего сближения в 2005-2007 годах, представьте себе, если бы мы в начале 2008 года вместе с Грузией получили ассоциированное членство в НАТО", - говорит он в интервью BBC News Украина, вспоминая то время.

Он убежден, что если бы Украина и Грузия тогда получили ПДЧ, то драматических событий в Грузии в 2008 году не было бы.

"Россия - слабая, она не сильная, а наглая. Если бы было свидетельство того, что объединенная Европа является партнером этих территорий, у нас бы сегодня не было бы войны на Донбассе. Мы бы сегодня имели целостную Украину с Крымом. Многого можно было избежать, если бы у нас была последовательная продуманная европейская политика и хорошее лидерство", - считает Ющенко.

"Домашняя работа"

Через выполнение плана действий по членству в НАТО проходит каждая страна, желающая присоединиться к этому блоку.

Украинские дипломаты объясняют, что целью Киева является переход на новый формат сотрудничества с НАТО.

"Для чего нужно ПДЧ? Чтобы внимательно рассмотреть и, возможно, принять политическое решение: принимать страну или нет", - говорит исполняющий обязанности директора департамента Европейского Союза и НАТО при МИД Сергей Саенко.

В комментарии для BBC News Украина он объясняет, что пока трудно говорить о каких-то сроках предоставления ПДЧ. Ведь перед этим Украина должна показать успехи в выполнении реформ, предусмотренных "Ежегодной национальной программой Украина-НАТО".

"Если брать статистику, то, конечно, все мероприятия этой программы за год полностью мы реализовать не можем. 40%, 50% или 60%. Оставшиеся пункты переходят на следующий год", - объясняет Саенко.

Эксперты обращают внимание на то, что планы украинской власти перейти на стандарты НАТО к 2020 году слишком амбициозны.

"Проблема заключается в том, что в различных украинских ведомствах по-разному понимают "стандарты НАТО" и, соответственно, по-разному оценивают переход на них", - объясняет в комментарии для BBC News Украина директор центра "Новая Европа" Алена Гетманчук.

Принципиальным для НАТО, по ее словам, является установление гражданского контроля над сектором безопасности и обороны Украины. Например, с 1 января следующего года должен быть назначен гражданский министр обороны.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Согласно стандартам НАТО, Украина должна назначить гражданского министра обороны

Кроме того, до саммита НАТО, который состоится летом в Брюсселе, от Украины ожидают принятия закона о национальной безопасности, утверждения концепции реформирования СБУ и решения конфликта с Венгрией, возникшего из-за принятия Верховной Радой закона об образовании.

Ко времени или нет?

В середине февраля заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Украина отличается от других государств, стремящихся к членству. А все потому, что Киев не заявил официально о своем стремлении получить ПДЧ.

Вскоре после этого заявления президент Петр Порошенко написал письмо генеральному секретарю НАТО, в котором все-таки попросил предоставить Украине план действий по членству в альянсе.

В штаб-квартире организации ответили, что письмо приняли во внимание, однако окончательное решение относительно ПДЧ должны принять страны-члены альянса.

В НАТО система принятия решений основана на принципе консенсуса. Сегодня его нет Константин Елисеев, заместитель главы АП

В Администрации президента говорят, что именно это письмо и стало формальным заявлением Украины о предоставлении ей ПДЧ, и теперь ответ за НАТО.

"В НАТО система принятия решений основана на принципе консенсуса. Сегодня его нет. По разным причинам", - пояснил BBC News Украина заместитель главы АП Константин Елисеев, который отвечает за международное направление.

По его словам, одни страны альянса указывают на ситуацию с Крымом и Донбассом, другие - на проблемы нацменьшинств в Украине. И добавляет, что Россия по-прежнему оказывает значительное влияние на отдельных членов НАТО, как и десять лет назад во время Бухарестского саммита.

Копірайт зображення УНІАН Image caption В феврале 2018 года Порошенко Петр Порошенко написал генсеку НАТО письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе

По мнению Киева, предоставление ПДЧ станет сдерживающим фактором для России, как и в ситуации с предоставлением Украине летального оружия.

Кроме того, по словам Елисеева, сегодня страна претерпела существенные изменения благодаря реформам.

"Важно еще и то, что мы участвуем во всех операциях под эгидой НАТО", - констатирует он.

В НАТО же обращают внимание на важность проведения Украиной реформ.

"Украина сегодня концентрируется на ключевых реформах. НАТО поддерживает эти усилия. Это приоритет", - говорит в комментарии BBC News Украина заместитель спикера альянса Пирс Казалет.

"Важно, чтобы фокус остался на реформах. НАТО исповедует политику открытых дверей относительно членства. Любое решение о членстве должна принимать Украина и 29 членов альянса", - добавляет он.

А вот украинские эксперты считают просьбу Киева о ПДЧ преждевременной.

"С моей точки зрения, имеет смысл задавать любые вопросы о членстве или о ПДЧ, если есть высокая вероятность положительного ответа. Сегодня ее нет. Поэтому, возможно, есть смысл не цепляться за ПДЧ, как за некий маркер, а лучше задуматься о том, как строить сотрудничество с альянсом, даже если мы ПДЧ не получим", - считает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

В разговоре с BBC News Украина он объясняет, что подняв эти вопросы, Украина заставляет НАТО реагировать.

На пути к евроатлантической интеграции нам нужны промежуточные истории успеха Алёна Гетманчук, эксперт

"Если мы выносим вопрос на повестку дня, то ожидаем получить ответ. И этот ответ может быть отрицательным. Если мы к этому готовы, то можно задавать этот вопрос и педалировать его. Но что будет, если мы услышим "нет"?" - спрашивает эксперт.

Алена Гетманчук добавляет, что сегодня среди стран-членов НАТО пока нет консенсуса даже относительно начала диалога о присоединении Украины к ПДЧ.

По ее убеждению, Украине нужно работать над тем, чтобы диалог с НАТО на эту тему был "как можно менее токсичным".

Промежуточным этапом, по ее мнению, может стать приглашение Украины к участию в "Программе усиленных возможностей" НАТО уже на саммите, который состоится в Брюсселе в июле этого года.

"На пути к евроатлантической интеграции нам нужны промежуточные истории успеха", - считает Гетманчук.

Фактор Венгрии и не только

В Киеве откровенно обеспокоены последними заявлениями и действиями Венгрии в отношении евроатлантических стремлений Украины.

Чиновники в Будапеште уже неоднократно угрожали блокировать движение Киева в ЕС и НАТО, если украинская сторона не изменит закон об образовании.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Пикет под венгерским консульством в Ужгороде, октябрь 2017 года

А в конце марта появилось заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, который пообещал заблокировать участие Петра Порошенко в саммите альянса, который состоится в Брюсселе в июле этого года.

Украинские чиновники признают, что такая угроза существует. Именно поэтому дипломаты должны приложить максимум усилий для проведения успешных переговоров с Будапештом. Возлагают в Киеве надежду и на парламентские выборы в Венгрии, которые состоятся 8 апреля.

Эксперты же обращают внимание на тот факт, что значительное количество стран-членов альянса выступают против предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.

"Ситуация в плане безопасности ухудшилась, то есть мы станем для НАТО еще большим вызовом и риском. Сегодня международная ситуация, к сожалению, сложилась не в нашу пользу по сравнению с 2008 годом. У нас нет той поддержки США, которую мы имели десять лет назад" - оценивает ситуацию Николай Капитоненко.

В России же продолжают откровенно критиковать намерения Украины стать членом НАТО.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на днях назвал Бухарестский саммит НАТО 2008 года "катастрофой для европейской безопасности". Тогда альянс, хоть и не предоставил Украине и Грузии ПДЧ, однако заявил, что эти страны в перспективе могут стать членами НАТО.

"Я убежден в том, что ответственность за происходящее лежит на западных державах. Это абсолютно очевидно по Украине", - цитируют его слова российские СМИ.

Украинские эксперты же считают, что, как и ранее, Россия будет пытаться повлиять на решение альянса, но это не будет играть решающей роли. Ведь при принятии решений страны НАТО основываются исключительно на собственных национальных интересах.

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