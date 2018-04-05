Киты, которые любят петь в темноте

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Гренландские киты обитают в основнов в Северном Ледовитом океане

В глубинах Северного Ледовитого океана, под покровом полярной ночи гренландские киты... поют. Это их любимое занятие.

В то время как о пении горбатых китов известно уже давно, оказывается, что их у двоюродных братьев - гренландских или полярных китов - может быть гораздо более широкий репертуар.

Изучение популяции гренландских китов, обитающих в районе архипелага Шпицберген, показало, что их музыкальные призывы могут быть такими же разнообразными, как и у певчих птиц.

В этом случае - они уникальны среди популяций китов и, возможно, даже всех млекопитающих.

Сборник китовых песен

В течение трех лет популяция китов, обитающая близ Шпицбергена, "спела" 184 уникальных песен. Вокализация продолжалась ежегодно круглые сутки в течение большей части зимы.

"В алфавите гренландских китов, насколько мы можем судить, - тысячи букв", - сказала в интервью ВВС профессор Кейт Стаффорд, ведущий автор исследования, опубликованного в "Трудах Королевского общества".

"Я на самом деле думаю о песнях горбатых китов, как о классической музыке. Они стройные и упорядоченные и могут длиться 20-30 минут. Каждая песня [гренландского кита] может продолжаться всего лишь от 45 секунд до 2 минут, но они повторяют эту песню и снова", - добавляет она.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Горбатые киты "поют" сложные песни

Известно, что горбатые киты поют одни и те же песни в течение одного сезона, в то время как гренландские киты меняют репертуар каждые несколько часов или дней.

Такие сложные песни весьма необычны, так как большинство млекопитающих издают четкие, повторяющиеся звуки-призывы, которые практически не меняются.

Хотя о популяциях гренландских китов науке известно гораздо меньше, авторы исследования считают, что самцы могут петь во время брачного сезона.

Гренландские киты обладают способностью пробивать лед толщиной полметра и могут жить до 200 лет.

Из-за того, что у них самый толстый слой подкожного жира из всех видов китов, на популяцию Шпицбергена коммерческая охота началась еще в семнадцатом веке.

При этом из-за сокращения численности и суровых условий обитания гренландские киты изучены плохо.

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