Богомолец против Супрун: цифры и факты

Копірайт зображення unian Image caption Ольга Богомолец призвала правительство уволить Ульяну Супрун. "Это - лучшее подтверждение того, что мы на верном пути", - заявила у ответ глава минздрава

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения призвал уволить главу Минздрава Ульяну Супрун, считая работу ее ведомства неудовлетворительной.

Решение об отставке Супрун, которая уже почти два года исполняет обязанности министра, находится в прерогативе правительства.

Однако и премьер Владимир Гройсман, и президент Петр Порошенко неоднократно публично выражали ей свою поддержку.

Она в ответ на решение комитета сообщила, что никуда не уйдет: "К вашему сведению, я не сдаюсь. Я не ухожу в отставку, я остаюсь".

Глава комитета ВР и одна из основных оппонентов Супрун Ольга Богомолец заявила о катастрофической ситуации в украинской медицине, выдвинув МЗ целый ряд претензий, которые опубликовала на своей странице в Facebook.

ВВС Украина проверила приведенные Богомолец цифры и факты.

"Украинцы вымирают"

"Вымирание украинцев ускорилось", - идет первым пунктом в списке претензий Богомолец к Минздраву. По ее словам, "если в 2016 году количество умерших было на 175 тысяч больше чем родившихся, то уже в 2017 году - эта цифра увеличилась до 198 тысяч".

Население Украины сокращается давно. За последние 25 лет украинцев стало на 9 млн меньше, и ставить это в вину нынешнему министерству здравоохранения несколько странно, считает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи Борис Кример.

"Речь идет о равновесии между умершими и рождающимися. Разница может увеличиваться не только потому, что растет смертность, а потому, что уменьшается рождаемость", - говорит он.

По словам Кримера, если рассматривать коэффициент смертности на 1000 человек населения, то по этим показателям значительных изменений за последние годы не произошло. Этот показатель составляет примерно 14,6-14,7.

Сейчас население Украины уменьшается из-за снижения рождаемости. В 2014 году в Украине родилось 465 тысяч детей, а в 2016-м - 400 тысяч.

Копірайт зображення unian Image caption Ольга Богомолец давно и нещадно критикует медреформу

Отъезд медиков за границу

"Около 70 тысяч медиков выехали за два последних года за границу - еще 50 тысяч, в случае продолжения политики Минздрава в сфере здравоохранения, уедут в течение ближайших нескольких лет".

Отток рабочей силы из Украины за границу есть, он значителен и влияет на темпы экономического развития страны.

По данным Госстата, в 2015-2017 годах из Украины выехало 1,303 млн работников.

Едут за границу как украинские медики, спрос на работу которых действительно есть, так и представители других профессий.

Более трети тех, кто решил работать за границей, - люди с профессионально-техническим образованием.

Каждый четвертый из пяти украинских работников называет низкую заработную плату главным фактором своего трудоустройства за границей.

В правительстве говорят, что трудовую миграцию в Польшу, где сейчас работает более миллиона украинцев, могло бы остановить повышение зарплат до 25-30 тыс. грн.

Именно такую зарплату, по данным вице-премьера Геннадия Зубко, там получали работники в конце 2017 года.

Что с вакцинацией?

Копірайт зображення AFP Image caption За последний год количество привитых детей в Украине увеличилось

"Коллективный иммунитет нации уничтожен - уровень вакцинации населения упал ниже показателей 90-х годов", - раскритиковала Богомолец ситуацию с вакцинацией в стране.

Уровень вакцинации детей в Украине падал в течение последнего десятилетия из-за многочисленных кампаний против прививок и недоверия к качеству вакцин.

По состоянию на 2016 год было вакцинировано лишь 46% детей при необходимых 95%. В ВОЗ заявляли, что в Украине самый низкий уровень охвата вакцинацией в Европе.

Однако за последний год уровень вакцинации вырос - например, количество привитых против кори детей в 2017 году увеличилось вдвое по сравнению с 2016 годом.

С 2015 года вакцины на национальном уровне закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно опросу ЮНИСЕФ, в 2017 году 84% родителей в Украине сказали, что придерживаются календаря прививок. В 2014-м таких было только 63%.

Международные закупки лекарств - добро или зло?

"Международные закупки лекарств сорваны - граждане вынуждены были за два последних года потратить из собственных сбережений 6,7 млрд гривен на лекарства, средства на которые были выделены государством для медицинского обеспечения больниц", - заявила Богомолец. Она также процитировала данные Счетной палаты о значительных нарушениях Минздрава в сфере закупок лекарств.

Украина с 2015 года закупает лекарства через неприбыльные и некоммерческие международные организации, которые имеют довольно неплохую репутацию в мире.

Среди них:

детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который работает в 190 странах мира и является крупнейшим закупщиком вакцин в мире;

Crown Agents, имеющая за плечами 185 лет опыта в международных закупках;

Организация ПРООН, которая является членом страновой группы ООН.

Экономия на закупках через международные организации составила около 40%.

При этом в Минздраве признают, что процесс заключения договоров проходит сложно и долго. Сейчас в Украину завозят лекарства, закупленные за остатки бюджетных средств предыдущих лет.

В августе 2017 года Счетная палата поддала критике работу Минздрава, выдвигая ряд замечаний к длительности процесса закупок лекарств.

В частности, речь шла о том, что список лекарств составляли очень долго. В результате поставки растянулись почти на два года. В Минздраве пообещали рекомендации Счетной палаты учесть.

Обеспечение лекарствами

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"Лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний профинансировано лишь на 27% и 30% соответственно ... Государственная программа борьбы с раком провалена. Действие предыдущей закончилось еще в 2016 году, а новая разработана не была, от чего пострадали 1 млн. онкобольных людей в Украине" , - заявила Богомолец.

В 2016 году в Украине действительно завершилась десятилетняя государственная программа "Онкология". При этом в Минздраве уверяют, что финансирование лечения онкобольных не прекратилось.

В 2017 году на закупку лекарств против рака для взрослых выделили 809 млн грн (в 2016 году - 397 млн грн), для детей - 558 млн грн (в 2016 году - 353 млн грн).

При этом заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишин подчеркнула, что программа "Взрослая онкология" действительно обеспечена средствами лишь на 30%.

"Я не буду утверждать, что все больницы полностью обеспечены лекарствами, по той простой причине, что в бюджете нет денег на обеспечение 100% потребности", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина" в феврале 2018 года.

Почти год в Украине работает программа "Доступные лекарства", которая предусматривает возмещение стоимости лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.

За год возместили закупку лекарств на сумму 708 млн гривен.

Когда пойдут деньги?

Сорвано своевременное внедрение автономизации медицинских учреждений и принципа "деньги следуют за пациентом", заявилаБогомолец.

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Кампания по выбору врача, которая вводит в действие принцип "деньги следуют за пациентом", стартовала в Украине 1 апреля.

Деньги согласно этой программе должны начать поступать в медучреждения только с июля. После того, как Национальная служба здоровья Украины подпишет контракты с больницами.

Сама НСЗУ сейчас на этапе создания. На днях правительство утвердило в должности ее руководителя Олега Петренко.

Медучреждения получают автономию и право самим распоряжаться средствами, заявил в беседе с ВВС News Украина заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Самые низкие в мире зарплаты

"Украинские медики получают самую низкую зарплату в мире ... Кабинет Министров Украины уравнял зарплаты врача, медсестры и санитарки, уничтожив для них любые стимулы для самосовершенствования и развития".

В Украине низкие зарплаты не только в медицине, но и во всех бюджетных отраслях. Собственно из-за этого украинцы массово увольняются с работы и едут на заработки за границу.

В 2016 году средняя зарплата медиков составляла 3 368 грн.

При этом, как уверяют в Минздраве, после внедрения медреформы, уже в 2018 году врачи первичного звена смогут получать больше.

На одного терапевта, который подпишет соглашения с 2000 пациентов, медучреждение может получить около 740 тыс. гривен. 70-80% этих средств, по подсчетам Минздрава, может пойти на зарплату медперсонала.

Средняя зарплата в Украине в декабре 2017 года, по данным Госстата, составила 8700 грн. При этом средняя зарплата в сфере здравоохранения за этот же период составила 6200 грн.

Решение о распределении средств в медучреждениях должны принимать главврачи.

Ранее в Минздраве признавали, что риски уравниловки заработных плат медработников и младшего медицинского персонала действительно есть.

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