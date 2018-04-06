Как украшают пасхальные яйца в разных странах мира

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Традиция росписи яиц появилась сотни, а то и тысячи лет назад. Сегодня декорированное яйцо ассоциируется с празднованием Пасхи христианами разных конфессий в разных странах.

Хотя исследователи до сих пор не знают, где именно зародился такой вид искусства.

Наряду с традиционными техниками, которые передавались по наследству на протяжении многих поколений, постоянно появляются и новые.

Кроме яиц птицы - куриных, гусиных, страусиных, - так же становятся популярными и деревянные, стеклянные, пластмассовые, шоколадные.

Мы собрали 9 уникальных техник декорирования яиц в разных странах мира.

Украина

Копірайт зображення Униан Image caption Анна Силявина устраивает в Запорожье мастер-классы по росписи гуцульских писанок

Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформленная с помощью воска и красок писанка ныне известна на весь мир.

Анна Силявина (на фото) родом из Ивано-Франковской области. Она учит всех желающих создавать одну из самых популярных писанок - гуцульскую.

С помощью специального инструмента - писака - на скорлупу наносится восковой рисунок. Затем яйцо погружают в краску. Такую операцию повторяют несколько раз с разными красителями.

Когда в конце воск расплавляют над огнем и вытирают, в руках оказывается писанка с разноцветным узором.

Чехия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мари Джукубицова и Людмила Власкова уже 70 лет изготавливают шкрябанки

Уже 70 лет Мари Джукубицова и Людмила Власкова из чешского региона Южная Моравия совершенствуют свои навыки росписи методом шкрябания.

На яйцо наносится только один слой краски, а затем специальным инструментом часть краски соскабливают.

В результате получаем узор натурального цвета яйца, обычно белого.

Германия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лужицкие сербы расписывают яйца цветным воском

Лужицкие сербы, проживающие на территории Восточной Германии, передают из поколения в поколение технологии росписи писанок цветным воском.

По завершению работы воск остается на скорлупе. Поэтому рисунок получается рельефным и разноцветным.

Собственным изобретением считают такую технику и румыны.

Румыния

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Румынии популярны красные писанки

Технику, которую применяет румынка Иоанна Матей, можно отнести к классической росписи писанок.

На яйцо наносится узор тонким слоем расплавленного воска и покрывается краской.

В отличие от росписи гуцульских писанок, здесь используется только один слой краски, обычно красной.

Венгрия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ласло Богнар обладает уникальной техникой отделки яйца металлом

Техника оформления пасхальных яиц Ласло Богнар происходит от популярной в Венгрии отделки яйца металлической проволокой.

Г-н Богнар усовершенствовал технологию, полностью заковав яйцо в металл.

Изготовление одного такого яйца занимает несколько дней.

Обычно г-н Богнар использует яйца индейки, скорлупа которых гораздо крепче куриных.

Словения

Image caption Франк Гром - самый известный мастер по технике сверления

Словенец Франк Гром - один из самых известных мастеров, которые применяют технику сверления.

В скорлупе делаются отверстия с помощью специальной бормашинки.

Для одного такого яйца нужно сделать от 2500 до 3500 отдельных отверстий, и обычно на это уходит целая неделя.

Особенно ярко такие пасхальные атрибуты выглядят в темноте с подсветкой изнутри.

Великобритания

Image caption Чика Ватанабе расписывает шоколадные яйца

Изделия Чики Ватанабе не имеют ничего общего с писанкарством, но тоже являются традиционным пасхальным символом для Британии.

Г-жа Ватанабе украшает яйца, изготовленные из шоколада, разными кремами и глазурью.

Тираж каждого дизайна ограничен - не более пяти.

Ирак

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Традиция оформлять яйца к Пасхе существует и в, казалось бы, почти полностью мусульманской стране Ираке.

Живущие там христиане экспериментируют с погружением яйца в красители разных цветов.

Дополнительный эффект можно получить, если облить яйцо сначала одним цветом, потом другим.

Индонезия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роспись яиц для Ваян Сандры - прибыльный бизнес на острове Бали

На острове Бали в Индонезии очень мало христиан, и пасхальные яйца среди местных не популярны.

Но Ваян Сандра организовал целый бизнес, расписывая яйца кисточкой.

Его покупатели - европейцы, которые на пасхальные праздники приезжают отдохнуть на популярный курорт.

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