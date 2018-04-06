Лондон играет с огнем, заявила Россия в Совбезе ООН

Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в больнице

Россия обвинила Великобританию в фабрикации дела Скрипача. Это произошло на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвали по просьбе Москвы.

Постпред России в ООН Василий Небензя предупредил британские власти, что они играют с огнем, обвиняя Москву в покушении на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей.

Представитель Соединенного Королевства Карен Пирс заявила, что действия ее страны отвечают всем международным нормам, и что требования российской стороны допустить ее экспертов к следствию напоминают требования поджигателя быть допущенным к расследованию пожара.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в английском городе Солсбери.

Состояние 33-летней Юлии Скрипаль за последние дни заметно улучшилось. Ее отец по-прежнему находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

О чем говорил представитель России

Василий Небензя пожаловался, что к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России, не допускают российского консула.

Копірайт зображення Reuters Image caption В подтверждение своей позиции Василий Небензя процитировал "Алису в стране чудес"

Он также заявил, что Великобритания отказывается от сотрудничества с Москвой, по ее вине ухудшились отношения России с многими странами Запада, что Лондон не допускает к расследованию российских следователей и отказывается делиться новой информацией.

По словам Небензи, Россию обвинили в преступлении, не предоставив весомых доказательств.

Российский дипломат обвинил Великобританию в создании "фейковой истории", которую назвал жареной уткой, действия Лондона - игрой с огнем, аргументацию покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль - мутной, а обвинения против России в использовании химического оружия в Солсбери - театром абсурда.

Небензя заявил, что "Новичок" - это не российский копирайт. По его словам, несмотря на русское название, его придумали на Западе для линейки боевых отравляющих веществ.

По его словам, основным психотропным оружием является западная пресса, "повторяющая бездоказательную ложь". Он даже сравнил поведение журналистов с тактикой фашистской пропаганды.

"Поскольку британские власти, нисколько не стесняясь, имеют наглость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой вероятностью стоит Россия, мы с такой же долей вероятности предполагаем, что за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран", - заявил дипломат.

Постпред России в ООН также высмеял британскую формулу highly likely («весьма вероятно»), которую официальный Лондон использовал для определения уверенности в причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

Он несколько раз повторил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери.

"А вот у нас есть масса вопросов, как к Лондону, так и к ОЗХО, а также к Франции, которая вдруг, непонятно по каким положениям КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия], бросилась помогать подтверждать результаты британского экспресс-расследования", - заявил Небензя.

"В ответ на наш вопрос французская сторона сообщила, что Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании. Раз Лондон отказывается предоставлять нам информацию, может быть, ею с нами поделится Париж?" - предположил российский дипломат.

Что ответила представитель Великобритании

Карен Пирс заявила, что Британия не может допустить к Юлии Скрипаль российского консула без согласия девушки (ранее она отказалась от помощи представителей России).

Копірайт зображення Reuters Image caption Россия напоминает поджигателя, требующего допустить его к расследованию пожара, заявила Карен Пирс

Пирс отметила, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом "Новичок", а для уверенности в том, что за покушением стоит именно Москва у правительства Великобритании есть целый ряд причин.

Первая: Лондон не получил от Кремля ответа на вопрос, каким образом российский нервно-паралитический газ оказался в Великобритании. Россия, по словам Пирс, производила это вещество на протяжении последних 10 лет и сохраняет такую возможность.

Еще одна причина - длинная история совершенных государственными органами убийств в России и заявления самых высокопоставленных чиновников этого государства о том, что Москва рассматривает перебежчиков, как предателей и цели для расправы.

Пирс также объяснила использование формулы highly likely: "Британия использует эту фразу до решения суда, поскольку только суд может установить истину. Ее не стоит рассматривать, как сомнения".

По словам Пирс, Великобритания насчитала 24 различных появившихся в Москве теорий, о том, кто мог стоять за покушением на жизнь Скрипалей.

Она отметила, что действия Лондона последовательны и соответствуют международному праву: на национальном уровне в нем принимают участие 250 следователей, экспертов и специалистов по химическому оружия, проверившие 5000 часов видеозаписей, 1300 вещественных доказательств и опросившие 5000 свидетелей.

Пирс отметила, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила своих экспертов в Британию, где им были представлены вещественные доказательства и биологические образцы, взятые у пострадавших.

Эти образцы были отправлены в аккредитованные ОЗХО лаборатории. По результатам их исследований будет подготовлен доклад.

"Россия должна согласиться с выводами экспертов, но она заявляет, что пойдет на это, только если ее эксперты будут участвовать в расследовании", - сказала Карен Пирс, назвав это требование российской стороны невыполнимым.

Представитель Соединенного Королевства в ООН назвала поведение России безответственным и бросающим вызов коллективной международной безопасности.

Пирс подчеркнула, что Британия хотела бы иметь добрые отношения с Россией, но не может закрыть глаза на инцидент в Солсбери и готова сотрудничать с ОЗХО, обнародовать результаты расследования, проведенного этой международной организацией и провести по этому поводу открытую встречу.

Реакция представителя США

Представитель делегации США при ООН назвала созванное по инициативе России заседание Совбеза ООН попыткой использования Москвой Совета Безопасности в собственных политических целях.

Копірайт зображення Reuters Image caption Россия использует в качестве своих инструментов дезинформацию и манипуляцию, сказала представитель США Келли Карри

Она отметила, что ни лексика российского постпреда, ни его сравнения прессы с психотропным веществом, ни использование термина "фашистская пропаганда" не являются достойными дипломата.

Она отметила, что Россия ответственна за это нервно-паралитическое вещество и за его применение.

По ее словам, Москва "либо целенаправленно использовала это вещество, либо не заявила о его запасах".

Американский дипломат отметила, что поддерживает действия Великобритании и ее возмущение инцидентом в Солсбери.

В то же время она подчеркнула, что Россия использует в качестве своих инструментов дезинформацию и манипуляцию.

Она также назвала смехотворными заявления постпреда России в ООН о том, что "Новичок" мог быть применен зарубежными спецслужбами, в частности, американскими и британскими.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram