Пост и выход из него. Научное обоснование древней традиции

Копірайт зображення Уніан

Приближается Пасха - многие соблюдают пост. Попробуем рассмотреть, как его сделать максимально полезным для вашего здоровья.

Какая разница между постом и диетой?

Пост определяют как добровольное временное ограничение питания или полный отказ от пищи.

Бывает диетическое ограничение - запрет определенных продуктов. Пасхальный пост, запрещающий пищу животного происхождения, относят к такому типу.

Можно есть меньше или отказаться от определенных продуктов ради сокращения калорий. Большинство диет работают именно так.

Существует промежуточное голодание - чередование периодов голода с едой в привычном количестве и многообразии.

Чем полезен пост?

Исследование влияния ограничений в пище на здоровье и долголетие - современный научный тренд.

Ограничение калорий или белковой пищи уменьшают воспаление, запускают процессы восстановления и замедляют старение.

Также они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм рака. Положительно влияют посты также на баланс холестерина, давление и индекс массы тела.

Почему лучше есть меньше белка?

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Белковая пища нам, безусловно, нужна. Она дает аминокислоты - материал для построения наших собственных белков, микроэлементы, витамины и энергию.

Однако, избыток аминокислот как животного, так и растительного происхождения - нежелателен. Он вредит почкам и костям. Становится больше инсулиноподобного фактора роста, а это повышает риск развития рака.

Если в диете много аминокислот, это сигнал для запуска программы старения. Ключевую роль в этом играют аминокислоты, содержащиеся в красном мясе.

Если же возникает временный дефицит аминокислот, например, в пост, то наоборот, старение тормозится и активируется программа восстановления.

Впрочем, длительный недостаток аминокислот вреден, так же, как и недоедание - нехватка витаминов, масел и микроэлементов.

Что такое ограничение калорий?

Ученые советуют промежуточное голодание как способ сократить калории без угрозы недоедания. Это - отказ от пищи в течение небольшого промежутка времени, от 8-12 часов до двух дней. Известные формы промежуточного голодания - регулярный разгрузочный день и прием пищи только в течение дня.

Промежуточное голодание или отсутствие белка помогают клеткам привести в себя в порядок. В них запускаются процессы утилизации старых белков ради повторного использования аминокислот. Это явление называется аутофагия. За его открытие японский ученый Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию в 2016 году.

Клинические исследования доказывают пользу периодических однодневных голоданий. Люди, которые регулярно постились в течение суток, имели в крови меньше маркеров воспаления. У них также был существенно ниже уровень уже упомянутого инсулиноподобного фактора роста, уменьшался объем талии и висцерального жира. Объем мышц при этом не менялся, а риск возврата потерянного веса был ниже.

В этом случае важно придерживаться сбалансированного питания между днями голода и избегать переедания.

Почему после поста так легко набрать лишний вес?

Исследования и наш опыт показывают, что после строгих диет или поста очень легко снова набрать вес. В чем дело?

Долгий пост меняет наше чувство аппетита и настраивает жировую ткань на то, чтобы запасаться, как только мы начнем есть снова. Это все происходит из-за действия гормона аппетита грелина, гормона сытости лептина, а также нашей чувствительности к ним. У людей с избыточным весом она может быть нарушена.

Важную роль в поддержании здорового веса играет микрофлора кишечника. Потребление исключительно углеводной или жирной пищи перестраивает микрофлору так, что мы становимся подвержены ожирению.

Кроме того, наш базовый уровень обмена веществ замедляется по мере похудения. А именно базовый метаболизм сжигает 65-80% калорий.

Как это предотвратить?

Копірайт зображення Stephen Chernin / Getty Images Image caption Физические нагрузки помогут не набрать вес после поста

Поддерживайте в тонусе мышцы в течение поста или диеты.

Когда мы долго потребляем мало белков и калорий, то худеем не только вследствие потери жира. Наше тело использует мышцы как источник аминокислот и энергии. Чем меньше мышц, тем слабее становится наш базовый метаболизм и замедляется сжигание калорий.

Чтобы этого не было, следует совмещать пост или диету с физическими нагрузками. Они будут спасать мускулы от похудения, а нас - от набора веса после поста.

Не бросайтесь в крайности.

Ученые и диетологи советуют не сидеть на длительных серьезных диетах, а постоянно питаться сбалансировано. Тогда будет меньшим риск набрать вес после снятия диетических запретов.

А переход со всеядных диет на постную может означать НЕ переключение на углеводы, а обогащение рациона различными растительными источниками белка, масел и сложных углеводов.

Получите максимальную пользу от поста.

Пост - это возможность попробовать новые продукты и обогатить свой рацион зеленью, бобовыми, корнеплодами и семенами, которые, возможно, вы не ели раньше так часто.

Люди, ставшие вегетарианцами, отмечают, как много новых вкусов они открыли для себя.

Диета, богатая растительной пищей, поддерживает здоровую и разнообразную микрофлору кишечника и предотвращает недоедание.

Выход из поста не должен означать возврат к старым пищевым привычкам. Новые хорошие практики, использованные в пост, помогут сохранить вес и здоровье.

Медицинский дисклеймер

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