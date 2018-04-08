Писанки и зайчики - украинская Пасха в фото

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Пасха в Украине - традиционный семейный праздник,однако отмечают его не только в узком кругу родных, но и массовыми гуляниями на улицах.

Поэтому едва ли можно найти хоть один украинский город или небольшое село, попав в которые вы не сразу поймете, что сейчас отмечают его жители.

Писанки, зайцы, вышивки и различные блюда буквально повсюду.

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В Ивано-Франковске яйца с традиционными для этого края узорами можно приобрести на центральной площади города.

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Можно прихватить и кольцо колбаски. Или даже два ...

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В Потемкинском сквере в Херсоне снова устроили "Писанковый сад". Организаторы собирают мастеров по всему региону и делают акцент на оригинальной подаче.

"Кроме молитвенно-духовных размышлений, которые переживают христиане, украинский народ отличается своим колоритом, своими обычаями и традициями в праздновании Пасхальных праздников. На всех континентах знают об украинской писанке, об украинской вышивке", - сказал во время открытия священник Богдан Костюк.

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Пасхальные зайчики также стали центральными фигурами на 8-м Всеукраинском фестивале писанок на Софийской площади. Хотя, этот кот, похоже, оспаривает такое положение дел.

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Пасха - праздник для всех.

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На Хортице в Запорожье, где когда-то была Сечь, мастер по росписи писанок Анна Силявина проводит мастер-класс - традиционное ремесло передается от поколения к поколению.

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Львов, как всегда, гонится за рекордами - перед оперным театром установили шестиметровую писаночку.

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Для тех, кого пугает гигантомания, есть и поменьше версии - их еще на прошлой неделе установили на Площади Рынок.

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В Ужгороде удивляли не только писанками, но и более необычными объектами - на выставке "Мир Божий - как Пасха".

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Для жителей Хмельницкого также создали праздничную фотозону.

А вы уже сделали пасхальные яйца и писанки? Поделитесь своими фото в нашем Facebook!

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