Трупные цветы и застенчивая мимоза: шесть удивительных растений
Посмотрите, какие причудливые, пугающие и удивительные растения существуют на нашей планете, - и узнайте, в чем их особенности.
Трупный цветок
Rafflesia arnoldii - самый большой цветок на Земле. Она растет в тропических лесах островов Суматра и Борнео.
Вид у нее такой странный, как будто только со съемочной площадки научно-фантастического фильма, действие в котором происходит на другой планете!
Эта редкая красота может достигать метра в ширину. А растет она без листьев, корней и стебля, так как ведет паразитический образ жизни - высасывает питательные вещества и воду из других растений.
И пахнет от нее отнюдь не розами - цветок известна своим ужасным запахом гнилого мяса, за что и получила название "трупный цветок"! Именно этот запах и привлекает насекомых, которые ее опыляют.
Чемпион по росту
Бамбук - не только любимое блюдо панд. На планете Земля его разновидности растут самыми быстрыми темпами из всех растений.
Как выяснилось, за день один вид бамбука вырастает на 91 см! Для сравнения - четырехлетний ребенок за целый год подрастает примерно на 6,5 см.
Растения, не нуждающиеся в солнечном свете
Западная подземная орхидея - одна из немногих растений в мире, которые цветут под землей. Развивается она без солнца.
Ее кремово-розовый цветок распускается на глубине нескольких сантиметров ниже уровня почвы, а из-под земли пробивается не выше, чем на два сантиметра.
В отличие от большинства растений, она может существовать без солнечного света, а питательные вещества получает от грибов и кустарников, растущих рядом.
Орхидея не содержит хлорофилла, зеленого вещества, которое участвует в фотосинтезе, поэтому зеленого цвета в ней нет.
Эта орхидея чрезвычайно редкая. Считается, что растет она только в некоторых районах западной Австралии.
Хищник с молниеносной реакцией!
Знали ли вы, что существуют растения-мясоеды? На нашей планете есть несколько таких разновидностей.
Эти растения ловят и переваривают животных.
И одно из самых удивительных - венерина мухоловка, что растет в некоторых районах Северной и Южной Каролины в США.
Создания, напоминающие пришельцев из чужих планет, ловят насекомых листьями, а затем их переваривают.
Ловушка срабатывает, когда многочисленные ворсинки на поверхности листа чувствуют движение.
Если последовательно коснуться нескольких таких волосков (более двух), то через полсекунды растение сожмет лист.
А потом выделит химические вещества, которые в течение десяти дней будут медленно переваривать насекомое. После этого лист снова откроется.
Следует отметить, что, поглощая мясо, венерина мухоловка не получает энергию.
Питается она, как и большинство растений, с помощью фотосинтеза. А насекомые - лишь способ пополнить рацион питательными веществами, которых она не получает из неплодородной почвы болотистых травяных угодий.
Растениям тоже свойственны чувства?
Имеют ли растения чувства? Сомнительно, ведь у них отсутствует центральная нервная система.
Но скорее всего вы с этим не согласитесь, увидев чувствительный цветок - мимозу стыдливую.
Листья этих растений съеживаются от прикосновений, потому что от их поверхности в этот момент отливает вода. Считается, что это механизм защиты от травоядных: крупных животных отпугивает движение, а насекомые летят прочь.
Зеленая смерть
На планете есть и другие растения - губительные для нас. Их нельзя есть, потому что они ядовитые, и по той же причине нельзя к ним прикасаться.
Одна из самых опасных - манцинела, растущая на севере Южной Америки, в некоторых частях Центральной Америки и на крайнем юге США.
Дерево выделяет опасный млечный сок. Даже от короткого прикосновения на коже может остаться тяжелый ожог и волдыри, как будто вы обварились кипятком.
Под такими деревьями не стоит искать укрытия от дождя, ведь даже сок, стекающий из листьев, вызывает сильное раздражение.
А дым от дерева, которое горит, может привести к временной слепоте и затруднению дыхания.
А самое страшное - если съесть плод манцинелового дерева, так похожий на зеленое яблочко, то можно умереть от обезвоживания в результате расстройства желудка и ужасной тошноты!
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