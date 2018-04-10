Непасхальная корзина: сколько и на что тратят украинцы в будни

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От 25 до 60% - так оценили подорожание пасхальной корзины за год ряд украинских СМИ. ВВС News Украина собрала данные о том, с какими ценами украинцы прожили остальные 364 дня в этом году.

2017 год начался двукратным ростом минимальной зарплаты, что, как и задумывало правительство, подтянуло за собой другие зарплаты.

Однако, по данным Государственной службы статистики, на конец года реальные доходы украинцев с учетом роста цен, стали больше всего на 6%.

Свои доходы подавляющее большинство украинцев - четыре из пяти - получают в размере либо заработной платы, либо социальных платежей - пенсий, стипендий.

При этом в 2017 году доходы украинцев были меньше, чем расходы, и поэтому, по официальной статистике, сбережения сократились на 69 млрд грн. По крайней мере, такова разница между меньшими доходами и большими затратами.

Доходы и расходы украинцев за год 69 млрд грн - уменьшение сбережений за год, когда минимальная зарплата выросла в 2 раза 50,1% доходов истрачено на продукты (данные за 9 месяцев 2017) 6109 грн средняя зарплата в феврале 2017 года

7770 грн средняя зарплата в феврале 2018 года UNIAN

Несмотря на рост доходов, главной статьей расходов - более 50% - остались продукты.

На не продуктовые товары и услуги украинцы тратят еще четверть своих доходов. На жилье - 15%.

По официальным данным, то, на что украинцы тратят более половины своих доходов, - продукты, - за год подорожали на около 13%.

Однако если посмотреть на официальную суточную норму питания, то ее стоимость выросла больше (на 17%) - с 46 до 54 грн.

Если же составить несколько условных "наборов", например, "борщевой", то разница становится еще более очевидной.

Поскольку официальная статистика подает последние ценовые данные за февраль 2018 года, чтобы увидеть годовые изменения ВВС News Украина сравнивает их с февралем 2017 года.

"Забежать за хлебом-молоком" стало дороже примерно на 41%, если считать за килограмм пшеничного и ржаного хлеба и литр молока. Если же добавить к этому десяток яиц, цена которых выросла почти вдвое, то базовый набор продуктов не выглядит таким уж доступным.

Набор овощей для борща в феврале 2017 года стоил 23,64 грн. В феврале этого года его стоимость выросла до 34,5 грн. Итак, условный "постный" борщ подорожал на 45%.

Условная закупка на месяц - мука, макароны, гречка, сахар и подсолнечное масло - за год выросла всего на 4%. Возможно, потому, что именно в этот "набор" входят гречка и сахар - одни из немногих продуктов, которые, согласно официальным данным, подешевели с февраля 2017 года.

И, конечно, экономия на гречке не покрывает рост цен в категории "полакомиться мясом или сыром". Рекордсменом этого "набора" стало сало, которое подорожало аж на 75%.

Как, в такой ситуации, объяснить, например, количество дорогих авто, которые сразу бросаются в глаза иностранцам, приезжающим в Украину?

Получается, что одним из возможных объяснений является другая цифра: по оценкам Минэкономики, в III квартале 2017 года совокупный показатель теневой экономики в Украине составил 33% ВВП.

Если же его считать по методу "затраты населения - розничный товарооборот", то "тень" достигает почти половины ВВП (48%).

Еще одним объяснением могут быть доходы, которые украинцы получают в других странах.

Например, в 2017 году трудовые мигранты дали стране в пять раз больше инвесторов, а Национальный банк даже решил уточнить свою статистику за последние 3 года, в течение которых трудовые мигранты перевели в Украину 23,8 млрд долларов.

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