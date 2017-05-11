Євробачення - 2017
Головні новини
Другий півфінал Євробачення: усі учасники за хвилину
У другому півфіналі Євробачення, що відбудеться 11 травня, змагатимуться 18 країн. Десять з них пройдуть до фіналу.
- 11 травня 2017
Вражаючі костюми на Євробаченні
Незабутнє вбрання учасників минулих пісенних конкурсів "Євробачення".
- 11 травня 2017
Перший півфінал Євробачення: всі учасники за хвилину
У вівторок у першому півфіналі Євробачення змагатимуться 18 країн.
- 9 травня 2017
"Євробачення" у День перемоги: сміх, сльози і сотні селфі
Поки у Парку слави билися і кидали картоплю, на Хрещатику мирно співіснували два свята - день Перемоги і "Євробачення". Туристи поділилися з ВВС Україна своїми враженнями про них.
- 9 травня 2017
ЗМІ: що хоче Україна довести світу Євробаченням?
Перший півфінал Євробачення в Києві і американська політика - в центрі уваги світових ЗМІ.
- 10 травня 2017
У Києві відбувся перший півфінал Євробачення
- 9 травня 2017
"Дружнє місто": у Києві відкрили Євромістечко
- 4 травня 2017
Керівництво Євробачення "глибоко розчароване" через Самойлову
- 22 березня 2017
На відкритті "Євробачення" порушень не було - поліція
- 7 травня 2017
"Первый канал" відмовився транслювати "Євробачення"
- 13 квітня 2017
“Євробачення єднає” - гості червоної доріжки
- 7 травня 2017
У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"
- 7 травня 2017
Політика і поп - навіки разом? ЗМІ про Євробачення
- 9 травня 2017
Гройсман: Україна "повністю готова" до Євробачення
- 28 квітня 2017
"Євробачення": поцілунки, концерти і перші скандали
- 11 травня 2017
Євробачення: рух у центрі Києва перекрили
- 7 травня 2017
СБУ заборонила в'їзд російській учасниці Євробачення
- 22 березня 2017
Команда, що готувала Євробачення, пішла з проекту
- 13 лютого 2017
"Євробачення": як все працює?
За якими правилами пройде 62-е "Євробачення" у Києві, як проходитиме голосування і до чого тут Австралія, дізнавалась ВВС Україна.
Гід по "Євробаченню": що, де і як буде у Києві
Як у Києві проходитиме "Євробачення", скільки локацій буде задіяно, які вулиці перекриті і де можна буде дивитися прямі трансляції концертів.
Женя Галич (O.Torvald): Євробачення - це перевірка на міцність
Гурт O.Torvald з піснею "Time" переміг у третьому півфіналі національного відбору. BBC Україна поспілкувалася з фронтменом гурту Женею Галичем.
Євробачення, "Твін Пікс" і "Картковий будинок" - що дивитися в травні
В огляді BBC Culture - найцікавіші телепрограми травня, серед яких Євробачення в Україні, а також повернення серіалів "Твін Пікс" і "Картковий будинок".
Кличко отримав ключі від Євробачення
Церемонія передачі ключів, що символізують право на проведення пісенного конкурсу Євробачення, відбулась у Києві.