Євробачення - 2017

Відео 1:07

Другий півфінал Євробачення: усі учасники за хвилину

У другому півфіналі Євробачення, що відбудеться 11 травня, змагатимуться 18 країн. Десять з них пройдуть до фіналу.

  • 11 травня 2017

Вражаючі костюми на Євробаченні

Незабутнє вбрання учасників минулих пісенних конкурсів "Євробачення".

  • 11 травня 2017
Відео 1:07

Перший півфінал Євробачення: всі учасники за хвилину

У вівторок у першому півфіналі Євробачення змагатимуться 18 країн.

  • 9 травня 2017

"Євробачення" у День перемоги: сміх, сльози і сотні селфі

Поки у Парку слави билися і кидали картоплю, на Хрещатику мирно співіснували два свята - день Перемоги і "Євробачення". Туристи поділилися з ВВС Україна своїми враженнями про них.

  • 9 травня 2017

ЗМІ: що хоче Україна довести світу Євробаченням?

Перший півфінал Євробачення в Києві і американська політика - в центрі уваги світових ЗМІ.

  • 10 травня 2017

Підстав забороняти в'їзд учаснику Євробачення від Болгарії не було - ДПС

  • 11 травня 2017

У Києві відбувся перший півфінал Євробачення

  • 9 травня 2017
Відео 3:27

"Дружнє місто": у Києві відкрили Євромістечко

  • 4 травня 2017

Керівництво Євробачення "глибоко розчароване" через Самойлову

  • 22 березня 2017

На відкритті "Євробачення" порушень не було - поліція

  • 7 травня 2017

"Первый канал" відмовився транслювати "Євробачення"

  • 13 квітня 2017
Відео 3:04

“Євробачення єднає” - гості червоної доріжки

  • 7 травня 2017

У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"

  • 7 травня 2017

Політика і поп - навіки разом? ЗМІ про Євробачення

  • 9 травня 2017

Гройсман: Україна "повністю готова" до Євробачення

  • 28 квітня 2017

"Євробачення": поцілунки, концерти і перші скандали

  • 11 травня 2017

Євробачення: рух у центрі Києва перекрили

  • 7 травня 2017

СБУ заборонила в'їзд російській учасниці Євробачення

  • 22 березня 2017

Команда, що готувала Євробачення, пішла з проекту

  • 13 лютого 2017

"Євробачення": як все працює?

За якими правилами пройде 62-е "Євробачення" у Києві, як проходитиме голосування і до чого тут Австралія, дізнавалась ВВС Україна.

Гід по "Євробаченню": що, де і як буде у Києві

Як у Києві проходитиме "Євробачення", скільки локацій буде задіяно, які вулиці перекриті і де можна буде дивитися прямі трансляції концертів.

Женя Галич (O.Torvald): Євробачення - це перевірка на міцність

Гурт O.Torvald з піснею "Time" переміг у третьому півфіналі національного відбору. BBC Україна поспілкувалася з фронтменом гурту Женею Галичем.

Євробачення, "Твін Пікс" і "Картковий будинок" - що дивитися в травні

В огляді BBC Culture - найцікавіші телепрограми травня, серед яких Євробачення в Україні, а також повернення серіалів "Твін Пікс" і "Картковий будинок".

Кличко отримав ключі від Євробачення

Церемонія передачі ключів, що символізують право на проведення пісенного конкурсу Євробачення, відбулась у Києві.

Офіс, де створили лого "Євробачення"

Логотип і брендінг цьогорічного конкурсу "Євробачення" викликали бурю у соцмережах. Але дизайнери бренду позитивно реагують на критику своєї роботи.