Євробачення - 2017

"Євробачення" у День перемоги: сміх, сльози і сотні селфі

Поки у Парку слави билися і кидали картоплю, на Хрещатику мирно співіснували два свята - день Перемоги і "Євробачення". Туристи поділилися з ВВС Україна своїми враженнями про них.