Книга року ВВС-2017
Головні новини
ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017
ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
- 19 жовтня 2017
Конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року
У змаганні беруть участь рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2017.
- 20 жовтня 2017
Правила проведення конкурсу Книга року ВВС
Премія "Книга року ВВС", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях, буде вручена автору найкращої книжки художньої прози та автору найкращої дитячої книги.