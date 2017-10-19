Книга року ВВС-2017

ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017

ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

  • 19 жовтня 2017

Конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року

У змаганні беруть участь рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2017.

  • 20 жовтня 2017