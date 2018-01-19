ВВС Україна шукає випускового редактора

Всесвітня Служба ВВС (BBC World Service) оголошує конкурс на тимчасове заміщення посади випускового редактора у Київському бюро ВВС Україна на 0,75 ставки строком на півроку.

Працюючи у команді ВВС Україна, випусковий редактор має контролювати якість мультимедійних і текстових матеріалів, генерувати теми публікацій, слідкувати за поточними подіями в оперативному режимі та вчасно оновлювати головну сторінку сайту.

Вимоги до кандидата:

Знання української та міжнародної політичної, економічної та суспільної ситуації,

Вільне володіння українською та англійською мовами,

Висока грамотність,

Здатність писати і перекладати українською та англійською,

Оперативно редагувати великі масиви тексту,

Нести відповідальність за вміст стрічки новин та продукування ексклюзивних коментарів,

Знати і використовувати різні формати онлайн-матеріалів,

Досвід роботи у журналістиці та відповідна освіта,

Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам,

Творчий підхід, ініціативність, відповідальність.

Детальний опис вакансії та умови подачі кандидатур читайте тут.

Якщо Вас оберуть на цю посаду, згідно з політикою ВВС, Ви не зможете працювати на будь-яку медійну організацію в Україні, яка вважається конкурентом ВВС.

Резюме можна подавати до 28 січня 2018 року.