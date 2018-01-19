ВВС Україна шукає випускового редактора

  • 19 січня 2018
ВВС Україна

Всесвітня Служба ВВС (BBC World Service) оголошує конкурс на тимчасове заміщення посади випускового редактора у Київському бюро ВВС Україна на 0,75 ставки строком на півроку.

Працюючи у команді ВВС Україна, випусковий редактор має контролювати якість мультимедійних і текстових матеріалів, генерувати теми публікацій, слідкувати за поточними подіями в оперативному режимі та вчасно оновлювати головну сторінку сайту.

Вимоги до кандидата:

  • Знання української та міжнародної політичної, економічної та суспільної ситуації,
  • Вільне володіння українською та англійською мовами,
  • Висока грамотність,
  • Здатність писати і перекладати українською та англійською,
  • Оперативно редагувати великі масиви тексту,
  • Нести відповідальність за вміст стрічки новин та продукування ексклюзивних коментарів,
  • Знати і використовувати різні формати онлайн-матеріалів,
  • Досвід роботи у журналістиці та відповідна освіта,
  • Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам,
  • Творчий підхід, ініціативність, відповідальність.

Детальний опис вакансії та умови подачі кандидатур читайте тут.

Якщо Вас оберуть на цю посаду, згідно з політикою ВВС, Ви не зможете працювати на будь-яку медійну організацію в Україні, яка вважається конкурентом ВВС.

Резюме можна подавати до 28 січня 2018 року.

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