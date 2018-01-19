ВВС Україна шукає випускового редактора
Всесвітня Служба ВВС (BBC World Service) оголошує конкурс на тимчасове заміщення посади випускового редактора у Київському бюро ВВС Україна на 0,75 ставки строком на півроку.
Працюючи у команді ВВС Україна, випусковий редактор має контролювати якість мультимедійних і текстових матеріалів, генерувати теми публікацій, слідкувати за поточними подіями в оперативному режимі та вчасно оновлювати головну сторінку сайту.
Вимоги до кандидата:
- Знання української та міжнародної політичної, економічної та суспільної ситуації,
- Вільне володіння українською та англійською мовами,
- Висока грамотність,
- Здатність писати і перекладати українською та англійською,
- Оперативно редагувати великі масиви тексту,
- Нести відповідальність за вміст стрічки новин та продукування ексклюзивних коментарів,
- Знати і використовувати різні формати онлайн-матеріалів,
- Досвід роботи у журналістиці та відповідна освіта,
- Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам,
- Творчий підхід, ініціативність, відповідальність.
Детальний опис вакансії та умови подачі кандидатур читайте тут.
Якщо Вас оберуть на цю посаду, згідно з політикою ВВС, Ви не зможете працювати на будь-яку медійну організацію в Україні, яка вважається конкурентом ВВС.
Резюме можна подавати до 28 січня 2018 року.