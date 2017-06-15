ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство"
ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство" у київську редакцію.
Журналіст цієї рубрики має пропонувати ідеї та теми, створювати статті, інтерв'ю, коментарі та новини для інтернет-сайту "ВВС Україна".
Вимоги до кандидата:
- Знання української соціальної тематики;
- Вільне орієнтування в різноманітних галузях (наука, культура, мистецтво);
- Абсолютна грамотність;
- Вільне володіння українською та англійською мовами, знання російської буде додатковою перевагою;
- Здатність писати, адаптувати та перекладати, дотримуючись принципів акуратності, простоти і зрозумілого різноманітній аудиторії стилю;
- Вміння працювати в інтернет-форматі, знання тенденцій розвитку інтернет-проектів та соцмереж;
- Знання жанрів журналістики та відповідні навички роботи;
- Досвід роботи у політичній журналістиці;
- Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам.
Детальніше про вакансію можна дізнатися тут.
Дедлайн для резюме - 21 червня 2017 року.
Подання на вакансію без резюме англійською мовою розглядатися не будуть. ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких буде запрошено на співбесіду.