Image caption ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство"

ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство" у київську редакцію.

Журналіст цієї рубрики має пропонувати ідеї та теми, створювати статті, інтерв'ю, коментарі та новини для інтернет-сайту "ВВС Україна".

Вимоги до кандидата:

Знання української соціальної тематики;

Вільне орієнтування в різноманітних галузях (наука, культура, мистецтво);

Абсолютна грамотність;

Вільне володіння українською та англійською мовами, знання російської буде додатковою перевагою;

Здатність писати, адаптувати та перекладати, дотримуючись принципів акуратності, простоти і зрозумілого різноманітній аудиторії стилю;

Вміння працювати в інтернет-форматі, знання тенденцій розвитку інтернет-проектів та соцмереж;

Знання жанрів журналістики та відповідні навички роботи;

Досвід роботи у політичній журналістиці;

Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам.

Детальніше про вакансію можна дізнатися тут.

Дедлайн для резюме - 21 червня 2017 року.

Подання на вакансію без резюме англійською мовою розглядатися не будуть. ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких буде запрошено на співбесіду.