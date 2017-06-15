ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство"

  • 15 червня 2017
ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство"
Image caption ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство"

ВВС Україна шукає кореспондента рубрики "Суспільство" у київську редакцію.

Журналіст цієї рубрики має пропонувати ідеї та теми, створювати статті, інтерв'ю, коментарі та новини для інтернет-сайту "ВВС Україна".

Вимоги до кандидата:

  • Знання української соціальної тематики;
  • Вільне орієнтування в різноманітних галузях (наука, культура, мистецтво);
  • Абсолютна грамотність;
  • Вільне володіння українською та англійською мовами, знання російської буде додатковою перевагою;
  • Здатність писати, адаптувати та перекладати, дотримуючись принципів акуратності, простоти і зрозумілого різноманітній аудиторії стилю;
  • Вміння працювати в інтернет-форматі, знання тенденцій розвитку інтернет-проектів та соцмереж;
  • Знання жанрів журналістики та відповідні навички роботи;
  • Досвід роботи у політичній журналістиці;
  • Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам.

Детальніше про вакансію можна дізнатися тут.

Дедлайн для резюме - 21 червня 2017 року.

Подання на вакансію без резюме англійською мовою розглядатися не будуть. ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких буде запрошено на співбесіду.