Копирайт изображения AFP Image caption ВВС Україна шукає двомовного мультимедійного кореспондента

ВВС Україна шукає двомовного мультимедійного кореспондента для роботи в київському офісі.

Він/вона має писати новини англійською мовою, знімати сюжети англійською та українською мовами, пропонувати ідеї та теми, робити прямі включення в англомовні теле- та радіоефіри.

Вимоги до кандидата:

Знання поточної української суспільно-політичної ситуації, вільна орієнтація в новинах;

Абсолютна грамотність;

Вільне володіння українською та англійською мовами, знання російської буде додатковою перевагою;

Здатність писати, адаптувати та перекладати, дотримуючись принципів акуратності, простоти і зрозумілого різноманітній аудиторії стилю;

Вміння працювати в інтернет-форматі, знання тенденцій розвитку інтернет-проектів та соцмереж;

Знання жанрів журналістики та відповідні навички роботи;

Досвід роботи у телерепортерстві;

Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам.

Детальніше про вакансію можна дізнатися тут.

Дедлайн для резюме - 27 червня 2017 року.

Подання на вакансію без резюме англійською мовою розглядатися не будуть. ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких буде запрошено на співбесіду.