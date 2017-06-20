ВВС Україна шукає двомовного мультимедійного кореспондента

  • 20 червня 2017
ВВС Україна шукає двомовного мультимедійного кореспондента Копирайт изображения AFP
Image caption ВВС Україна шукає двомовного мультимедійного кореспондента

ВВС Україна шукає двомовного мультимедійного кореспондента для роботи в київському офісі.

Він/вона має писати новини англійською мовою, знімати сюжети англійською та українською мовами, пропонувати ідеї та теми, робити прямі включення в англомовні теле- та радіоефіри.

Вимоги до кандидата:

  • Знання поточної української суспільно-політичної ситуації, вільна орієнтація в новинах;
  • Абсолютна грамотність;
  • Вільне володіння українською та англійською мовами, знання російської буде додатковою перевагою;
  • Здатність писати, адаптувати та перекладати, дотримуючись принципів акуратності, простоти і зрозумілого різноманітній аудиторії стилю;
  • Вміння працювати в інтернет-форматі, знання тенденцій розвитку інтернет-проектів та соцмереж;
  • Знання жанрів журналістики та відповідні навички роботи;
  • Досвід роботи у телерепортерстві;
  • Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам.

Детальніше про вакансію можна дізнатися тут.

Дедлайн для резюме - 27 червня 2017 року.

Подання на вакансію без резюме англійською мовою розглядатися не будуть. ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких буде запрошено на співбесіду.