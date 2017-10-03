ВВС Україна шукає трьох продюсерів новин

Всесвітня Служба ВВС (BBC World Service) оголошує конкурс на три посади продюсера новин у київському бюро ВВС Україна.

Працюючи у команді ВВС Україна, продюсер новин має створювати новини та статті для інтернет-сайту ВВС Україна; відповідати за оновлення матеріалу; пропонувати ідеї та теми.

Вимоги до кандидата:

Знання української та міжнародної політичної, економічної та суспільної ситуації,

Вільне володіння українською та англійською мовами,

Висока грамотність,

Здатність писати і перекладати українською та англійською,

Продукувати необхідну кількість новин, керуючись Редакційними настановами ВВС,

Нести відповідальність за вміст стрічки новин та продукування ексклюзивних коментарів,

Вміння працювати у форматах інтернету,

Досвід роботи у журналістиці та відповідна освіта,

Відмінне знання ПК та здатність до навчання новим технічним навичкам,

Творчий підхід, ініціативність, відповідальність.

Охочі приєднатися до команди ВВС Україна в Києві мають подати резюме до 15 жовтня 2017 року.

Детальніше дізнатися про вакансію та подати своє резюме можна тут.

Подання на вакансію без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких запросять на співбесіду.